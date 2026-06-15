Strategy日本法人の新カントリーマネージャーに古賀 剛が就任

マイクロストラテジー・ジャパン株式会社

Strategy（旧MicroStrategy）は、日本市場におけるさらなる事業拡大と体制強化に向けて、2026年6月15日より、古賀 剛（こが たけし）が、新たに日本のカントリーマネージャーに就任したことを発表しました。また、日本市場に対するコミットメントを一層強化するため、2026年7月1日より本社オフィスを「赤坂グリーンクロス」へと移転し、業務を開始することをお知らせします。

当社は、Business Intelligence（BI）専業ベンダーとして30年以上の歴史を誇り、日本オフィスは2003年に設立しました。2025年には「Strategy」へとブランド変更を行い、2022年に世界初のAIを搭載したデータ活用プラットフォームとして新たなステージを迎えました。AIがデータとアナリティクスに与える影響が拡大する現在の市場において、当社が創業当時より強みとしてきたセマンティックレイヤーが、改めて大きな注目を浴びています。

近年、多くの企業がデータサイロやAIのハルシネーションという課題に直面しています。これらを解決すべく、当社はあらゆる環境に対応する「ユニバーサル セマンティックレイヤー」を発表しました。本技術は、企業の「唯一のデータソース」としてデータの信頼性を高めるものであり、以下のような特長を備えています。

- どこでも利用できる信頼性の高い単一の定義- オープンかつベンダーロックインからの脱却- AI対応のデータにより、ハルシネーションを低減- AI時代を見据えたガバナンス

今回の新体制と新オフィスへの移転は、急速に進化する日本市場のお客様に対するコミットメントを一層強化し、単なるBIベンダーから包括的なデータ活用基盤へと事業を進化させるための戦略的な投資です。

Strategy アジアパシフィック ヴァイスプレジデント マイケル トリンダー（Michael Trinder）のコメント

「古賀の長期にわたるリーダーシップの実績は、新たなステージに立ったStrategy Japanを強固なものにするために大きな価値をもたらします。今後AI活用がますます拡大していくデータアナリティクスにおいて、お客様のビジネス価値向上に貢献すると信じています」

古賀 剛のコメント

「AIがビジネスのあり方を再定義する今、30年の歴史を持ち、データの信頼性を担保する『ユニバーサル セマンティックレイヤー』を有するStrategyのプラットフォームには、無限の可能性を感じています。これまでの経験を活かし、日本の素晴らしいお客様やパートナーの皆様との関係をより一層強固にしてまいります。7月1日に開設する新オフィスは、部署を超えたイノベーションを生み出す新たな挑戦の場です。この新しい環境から、日本企業のデータドリブン経営と持続的成長に貢献できるよう、新体制一丸となって邁進いたします」

古賀 剛プロフィール

アジア太平洋地域（APAC）において20年以上のリーダーシップ経験を持つ、戦略的かつ成果重視の経営幹部です。事業拡大、売上成長、オペレーショナル・エクセレンスを専門とし、多機能チームを率いて収益成長を牽引、業界との強固なパートナーシップを構築してきた豊富な実績を有しています。2018年1月よりVerint Systems Japan K.K.の代表取締役社長兼APACヴァイスプレジデントを務め、地域全体の事業成長を牽引してきました。それ以前は、ASC Japanの社長、副社長等を歴任しました。

新オフィスへのビジョン

当社は、今後の業績拡大と事業成長を見据え、日本における体制強化の一環としてオフィスを移転します。本移転は、新たな「Strategy」ブランドを体現し、単なるBIベンダーからデータ活用基盤へと事業を進化させる当社の戦略的な転換を象徴するものです。

また、新オフィスでは、社員がより働きやすく、能力を最大限に発揮できる環境づくりを重視しています。部署や職種の垣根を越えたコミュニケーションやイノベーションを促進することを目指しています。これにより、日本市場における競争力をさらに高め、お客様・パートナーの皆さまと共に新たな価値を創造し、持続的な成長を実現します。

新オフィス概要

- 名称：赤坂グリーンクロス- 所在地：東京都港区赤坂2丁目4-6 赤坂グリーンクロス 8階- アクセス：-東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王」駅 地下直結-東京メトロ丸ノ内線・千代田線「国会議事堂前」駅 地下直結- 業務開始日：2026年7月1日

Strategy Incorporatedについて

Strategy Incorporated (Nasdaq: STRF/STRC/STRK/STRD/MSTR; LuxSE: STRE) はクラウドネイティブでAIを活用したエンタープライズ向け分析ソフトウェアを世界中で数千社もの顧客に提供しており、「Intelligence Everywhere（あらゆる場所に知性を）」というビジョンの基、35年の歴史を持つ最大の独立系上場ビジネスインテリジェンス企業です。当社は、ソフトウェア事業、ビットコイン戦略、技術革新への取り組みを組み合わせることで、独自の価値を提供しています。2025年にMicroStrategyから、「Strategy」へブランドを変更しました。

マイクロストラテジー・ジャパンは、Strategy製品を販売・保守・教育・導入支援コンサルティングサービスを行う日本法人です。https://www.strategysoftware.com/ja

Strategy、Strategy Mosaic、MicroStrategy、Intelligence Everywhereは、米国および他の国々におけるMicroStrategy Incorporatedの商標または登録商標です。本リリースに記載されたその他の製品名・企業名は各社の商標または登録商標です。詳細は www.strategy.com(https://www.strategy.com/) をご覧ください。