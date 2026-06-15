「なぜ私たちは合成された声に惹かれるのか」　VOCALOID開発者・剣持秀紀氏を迎え　東京外国語大学で特別講演会を開催

国立大学法人 東京外国語大学

東京外国語大学（東京都府中市、学長：春名展生）総合文化研究所は、2026年7月3日（金）、ヤマハ株式会社の剣持秀紀氏を講師に迎え、講演会「なぜ私たちは合成された声に惹かれるのか：VOCALOID開発者・剣持秀紀氏に聞く」（講演企画者・田島充士（東京外国語大学））を開催いたします。

本講演では、「VOCALOID（ボーカロイド）」の開発を主導した剣持氏より、歌声合成技術の開発秘話や、その技術が切り拓いたアート実践、そして未来の「多文化共生」の可能性についてお話しいただきます。また、ゲストとして人気ボカロPのemon(Tes.)氏、コメンテーターとして入江哲朗氏（東京外国語大学）が登壇します。

■ 開催の背景とコンセプト

東京外国語大学が目指す多文化共生。様々な文化の垣根を越えて広がる現代のネットカルチャーは、この多文化共生の一つの姿といえます。歌声合成技術「VOCALOID」（ヤマハ株式会社）は、歌い手の感情表現に規定されにくく、聴き手の多様な解釈を許容しやすい特性を持つことから、アート媒体として､ネット環境に集う多様な文化的背景をもつ人々の創造と共感を支えてきた可能性があります。本イベントでは、「なぜ私たちは合成された声に惹かれるのか」という問いを軸に、合成音声の魅力と多文化共生の可能性について考えます。

上映会のチラシ

※「VOCALOID(ボーカロイド)」ならびに「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。https://www.vocaloid.com/

■ 開催概要

日時：2026年7月3日（金）16:00～19:30

会場：東京外国語大学 アゴラ・グローバル プロメテウス・ホール

（東京都府中市朝日町3-11-1西武多摩川線「多磨駅」徒歩5分）

主催： 東京外国語大学・総合文化研究所

共催： 東京外国語大学・学際研究共創センター

協力： ヤマハ株式会社、東京外大ミクライブ研究会

企画者： 田島充士（東京外国語大学）

参加費： 入場無料・事前登録制（定員300名程度）※事前申込者が定員を超える場合、申込みをお断りする場合があります。

助成： 本講演は、日本学術振興会・科学研究費補助金（課題番号26K06535）の助成を受けて実施します。

詳細情報：https://www.tufs.ac.jp/event/2026/260703_1.html

■ 登壇者プロフィール

■ お申し込み方法

- 講演企画者：田島 充士（たじま あつし）氏東京外国語大学大学院総合国際学研究院 准教授。専門は、教育心理学､異文化コミュニケーション論。- 講演者：剣持 秀紀（けんもち ひでき）氏 ヤマハ株式会社 研究開発統括部 主席技師。「VOCALOID」の開発を主導し、「VOCALOIDの父」として知られるエンジニアです。- ゲスト：emon(Tes.)（エモン）氏音楽プロデューサー。「どりーみんチュチュ」などのVOCALOID楽曲で知られ、また幅広いアーティストへの楽曲提供なども行っています。- コメンテーター：入江 哲朗（いりえ てつろう）氏 東京外国語大学世界言語社会教育センター 講師。専門は、表象文化論、アメリカ思想史。

別添資料及び詳細ウェブページ（https://www.tufs.ac.jp/event/2026/260703_1.html）に記載のQRコードより事前登録をお願いいたします。

■ 本件に関するお問い合わせ先

東京外国語大学 講演会事務局 Email: vocaloid@tufs.ac.jp

※「VOCALOID(ボーカロイド)」ならびに「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。https://www.vocaloid.com/

講演会ポスター（表）講演会ポスター（裏）



▼講演会ポスター・イラストについて

「初音ミク」とは https://piapro.net/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、 今ではバーチャルシンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

※初音ミクの名称および初音ミクイラストを含む講演会ポスターを記事等に引用する場合、事前にクリプトン・フューチャー・メディア株式会社までご連絡下さい。

東京外国語大学について

東京外国語大学は、世界の諸言語と、それに基づく文化・社会に関する研究・教育の日本における拠点です。高度な言語運用能力と多文化への深い敬意を備えた人材を育成するとともに、学術研究の成果を社会に広く発信し、多文化共生社会の実現に寄与することを目指しています。

大学名：国立大学法人 東京外国語大学

学長：春名 展生

所在地：東京都府中市朝日町3-11-1

設立：1873年（前身の東京外國語學校建学）

URL：https://www.tufs.ac.jp/