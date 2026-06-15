三省堂書店、水彩画家・柘植彩子氏のクラウドファンディングを店頭展示で応援

株式会社三省堂書店

株式会社三省堂書店（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：亀井崇雄、以下「三省堂書店」）は、水彩画家・柘植彩子氏がクラウドファンディングサイト「まいクラウドファンディング by AEON CARD」で実施しているプロジェクト「復活のアーティスト柘植彩子｜『アンティークの薔薇と160gの魔法。超軽量アート傘誕生』」を応援するため、三省堂書店神田神保町本店にて同プロジェクトの返礼品を展示します。本展示を通じて、来店されたお客様に柘植氏の作品世界に触れていただく機会を提供するとともに、クラウドファンディングへの支援促進につなげてまいります。

返礼品デザイン

【背景】

三省堂書店は、企業理念の一つである「常に新しいものをお客様に提案するため、時代の声を聴きます」に基づき、書籍販売にとどまらない新たな価値提供に取り組んでいます。その一環として、文化・芸術活動を行うアーティストへの支援にも力を入れています。

今回支援する柘植彩子氏は水彩画家として百貨店での展示販売や企業広告などにも採用され、海外メディアからも注目されている活動をする一方、書籍（画集）の出版も行っているアーティストです。柘植氏は、自身の作品の世界観をより多くの方に知っていただき、今後の新しい創作活動につなげることを目的に「まいクラウドファンディング by AEON CARD」にて本プロジェクトを起案しました。

三省堂書店では、神田神保町本店店頭で返礼品を展示することで、書店を訪れるお客様とアート作品との接点を生み出し、柘植氏の活動を応援してまいります。

神保町という街自体が、本・古書・アートが交差する文化の集積地です。感度の高い来街者が集まる神田神保町本店でクラウドファンディング中のプロダクトを実際に手に取る機会を設け、お客様と作家の接点を生み出す活動を応援してまいります。

【お問い合わせ】

株式会社三省堂書店

営業推進部 企画事業担当

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