桃色のふんわりと可愛らしい世界　優しく甘い香りに酔いしれる桃づくしのアフタヌーンティー

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル（神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1）では、2階ラウンジ＆バー「マリンブルー」にて、2026年7月13日（月）～9月13日（日）の期間限定で淡いピンクに彩られた桃の魅力がいっぱいのアフタヌーンティーを提供いたします。



甘く馥郁とした香り、みずみずしくとろけるような食べ心地の桃は、初夏から夏にかけて旬を迎えます。当ホテルでは、桃の一番美味しい季節に合わせて香り高い桃づくしのアフタヌーンティーをご用意いたします。

一番上の段には、コンポートした桃をヨーグルトブランマンジェと合わせたグラススイーツを中心に、桃とライムのムースや、フレッシュな桃が生クリームと溶け合うショートケーキなどが並びます。ピンク色のチョコレートでおめかししたパウンドケーキは、マリンブルーのオリジナルブレンドティー「フルール・マリン」を使用した一品。しっとりとした食感と口のなかに広がる桃とローズの香りをお楽しみください。

二段目には、真っ赤なグロゼイユの実が愛らしい桃のジュレと杏仁豆腐が2層になったゼリーや、桃のシュークリーム、薔薇のような佇まいの赤桃のフランなど、見た目も華やかなスイーツを揃えました。

中でもひときわ目をひく、桃の果汁で作ったギモーヴを挟んだ桃そっくりなマカロンは、可愛らしさのなかに大人のウィットを感じさせる一品です。

セイボリーには、生ハムをあしらった冷たいとうもろこしのムースや、無花果と胡桃が入ったリコッタチーズのキッシュを用意しました。バゲットにコブドレッシング風味のマスカルポーネとチキンをのせたブルスケッタは、桃の甘さを優しく引き締めるクリーミーでスパイシーな味わいです。

ラウンジの窓から見える横浜港の眺望を背景に、桃の魅力を存分に愉しめる、可愛らしくも華やかな桃のアフタヌーンティーを心ゆくまでご堪能ください。

アフタヌーンティー内容

プティフール

・桃のヴェリーヌ

・ピーチとライムのムース

・桃のショートケーキ

・オリジナルブレンドティー“フルール・マリン”と黄桃のパウンドケーキ

・桃の杏仁豆腐

・桃のフラン

・ピーチシュークリーム

・ピーチギモーヴマカロン

セイボリー

・とうもろこしのムース 生ハム添え

・チキンとマスカルポーネのブルスケッタ

・ドライフィグと胡桃のキッシュ

スコーン

・桃とアールグレイのスコーン

・プレーンスコーン

「桃のアフタヌーンティー」概要

■提供店舗：ラウンジ＆バー「マリンブルー」（2階）

■提供期間：2026年7月13日（月）～9月13日（日）

■時 間 ：12:00～ ＊120分制

■料 金 ：8,200円（桃入りスパークリングワイン1杯＆25種のカフェフリー付）、

7,000円（25種のカフェフリー付）

■予約・お問い合わせ：045-223-2267（レストラン予約／10:00～19:00）

■Webサイト：https://www.icyokohama-grand.com/offer_restaurant/peach_afternoontea

ラウンジ＆バー「マリンブルー」について：

横浜港を一望できる開放感あふれるロビーラウンジ。海辺のリゾートをイメージした空間は、まるで豪華客船で旅をしているような寛ぎのひとときを演出します。自然光が降り注ぐ明るく開放的なティータイム、ベイブリッジの夜景を望むバータイムなど、時間とともに表情を変える景色とともに、さまざまなシーンでご利用いただけます。

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルについて：

“風をはらんだヨットの帆”の外観でお馴染みの、横浜を代表するホテル。地上31階の建物に、客室数594室、8つのレストラン＆バーのほか、大小15室の宴会場を有し、ホテル館内はいたるところから海が一望できます。APECやTICADなど国際行事への対応をはじめ、国内外の数多くの賓客を「おもてなし」してきたそのホスピタリティには、開業以来、高い評価を頂戴しています（1991年8月開業）。https://www.icyokohama-grand.com

インターコンチネンタル(R)ホテルズ&リゾーツについて：

インターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツは、世界70カ国以上に242軒、77,027室を擁する、世界初にして最大級のラグジュアリーホテルブランドです。1946年、パンアメリカン航空の創立者であるファン・トリッペにより誕生して以来、旅には人の視野を広げ、文化をつなぐ力があると信じてきました。「魅惑的な世界への扉を開く」ブランドとして、インターコンチネンタルは、現代のラグジュアリートラベラーにふさわしい新しい旅の体験を提案しています。自由さと心地よさを大切にしながらも、心を満たす文化的な体験をお届けし、親しみを感じられる上質なラグジュアリーというブランドの伝統を受け継いでいます。ブランドについての詳細は、ブランド公式サイトwww.intercontinental.com

公式SNSアカウント www.facebook.com/intercontinental www.instagram.com/intercontinental をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のホスピタリティ）を提供するグローバルホスピタリティ企業です。21のホテルブランドと1億6,000万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に7,000軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。

・ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタ

ル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

・プレミアム: ノーテッドコレクション, vocoホテルズ, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホ

テルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

・エッセンシャルズ: ホリデイ・イン エクスプレス, ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ガーナーホテル, avid ホ

テルズ

・スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド

スイーツ

・エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約400,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。

最新情報は公式ウェブサイト（https://www.ihg.com/hotels/jp/ja/reservation）・日本語版ウェブサイト（https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan/our-brands）、ニュースルーム（https://www.ihgplc.com/en/news-and-media）、LinkedIn（https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts)）をご覧ください。IHGワンリワーズについてはhttps://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home、アプリをダウンロードするにはApple App、Google Playをご覧ください。

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