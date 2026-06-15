話題のうるおい成分ＰＤＲＮ※１・グルタチオンを配合！１日中※２カバー力とうるおいが続く、大人のための「美容液クッションファンデ」がケース付で数量限定登場

株式会社伊勢半

キスミー フェルム クッションワンダーステイカバーSP 限定ケース付２６

限定３色 １２ｇ 各\２，１００（税込\２，３１０）

＊表示価格はメーカー希望小売価格です。

２０２６年７月６日（月） イオン先行 数量限定発売

２０２６年９月２２日（火） 全国 数量限定発売

＊店舗により発売日が異なる場合があります。詳細はお手数ですがお問合せください。

キスミー フェルムから、肌にピタッと密着し、毛穴・くすみ・ハリ感不足などの肌悩みにアプローチするトリプルアクティブ処方を採用した「美容液クッションファンデ」が、お得なレフィル＆ケースセットで数量限定登場。

厚塗り感のないジェルのような軽い付け心地なのに肌悩みをしっかりカバー。ひと塗りで理想の肌を実現します。

※１ ＤＮＡ-Ｎａ ※２ 日中の活動時間。２４時間化粧持ちデータ取得済み。

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【商品特長】

キスミー フェルム クッションワンダーステイカバーSP 限定ケース付２６

限定３色 １２ｇ \２，１００（税込\２，３１０）

２０２６年７月６日（月） イオン先行 数量限定発売

２０２６年９月２２日（火） 全国 数量限定発売

肌に密着ピタ！毛穴・くすみ・ハリ感不足に 高カバーな美容液クッションファンデ

●毛穴・くすみ・ハリ感不足を解決するトリプルアクティブ処方※１を採用

※１ メイクアップ効果による

●ひと塗りで理想の肌を実現する爆速・高カバー

気になる肌悩みをしっかりカバー。ひと塗りで、理想的ななめらかな美肌を叶えます。

●１日中※２くずれにくい！

崩れに強く、時間が経ってもキレイな仕上がりが続きます。

※２ 日中の活動時間。２４時間化粧持ちデータ取得済み。

●ジェルのように軽く、みずみずしいさらりとした仕上がり

●厚塗り感がなくムラのない均一な肌に仕上がるメッシュフィルター構造を採用

●ＳＰＦ５０ PA＋＋＋＋

●話題のうるおい成分ＰＤＲＮ※３・グルタチオンを配合

ＰＤＲＮ※３・グルタチオン・ナイアシンアミド・ヒト型セラミド・ビタミンC誘導体※４・ツボクサエキス・ヒアルロン酸・コラーゲン配合（すべてうるおい成分）

※３ ＤＮＡ-Ｎａ ※４ ３-Ｏ-エチルアスコルビン酸