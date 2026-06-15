PXG契約選手 ジーナ・キムが「Dow Championship」で優勝

PXG Japan合同会社

PXG Japan合同会社（東京都港区）- PXGは、LPGAツアーで活躍する契約プロゴルファー、ジーナ・キム（Gina Kim）がパートナーとともに「Dow Championship」で優勝したことをお知らせいたします。

米国ミシガン州ミッドランドのミッドランド・カントリークラブで開催された本大会において、キムとパートナーは最終日に大会ベストタイとなる62をマーク。通算17アンダーで見事優勝を飾りました。大会を通じて安定したプレーを見せた両選手は、チーム戦ならではの戦略と高いパフォーマンスを発揮し、栄冠を手にしました。

今回の勝利は、ジーナ・キムにとってキャリア初となるLPGAツアータイトル獲得となります。これまで努力を積み重ねながら着実に成長を遂げてきたキムにとって、大きな節目となる優勝です。

ジーナ・キムは次のようにコメントしています。

「LPGAツアーで優勝することは、長年抱き続けてきた夢でした。ここまで数え切れないほどの学びや努力があり、多くの方々に支えていただきました。素晴らしいパートナーとともに初優勝を達成できたことを、とても特別に感じています。チーム、家族、そして私を信じて支えてくださったPXGの皆さまに心から感謝しています。」

PXG創設者兼CEOのボブ・パーソンズは次のように述べています。「ジーナはこの瞬間のために、たゆまぬ努力を続けてきました。彼女は強い競争心と素晴らしい姿勢、そして揺るぎない決意を持った選手です。LPGAツアー初優勝を成し遂げる姿を見ることができ、PXGチーム一同大変誇りに思っています。ジーナとパートナーの素晴らしい勝利を心から祝福します。」

ジーナ・キムは2022年にPXG契約プロとしてチームに加入。以来、世界最高峰の舞台で着実に実績を積み重ねてきました。2025年にはEpson Tourで3勝、2022年にも1勝を挙げるなど、その高い実力と安定した成績で女子ゴルフ界を代表する若手選手の一人として注目を集めています。

【ジーナ・キム 使用クラブ】

■ ドライバー

・Lightning Max 10K+ Driver PXG Lightning ドライバー | 最大飛距離＆最速ボールスピード - PXG Japan(https://jp.pxg.com/ja/products/lightning-drivers)

■フェアウエイウッド

・Lightning 5-Fairway PXG Lightning フェアウェイウッド | 高弾道＆正確なコントロール - PXG Japan(https://jp.pxg.com/ja/products/lightning-fairways)

■ ハイブリッド

・Lightning Hybrids（22°, 25°, 28°）PXG Lightning ハイブリッド | 最大のやさしさ＆安定したコントロール - PXG Japan(https://jp.pxg.com/ja/products/lightning-hybrids)

■ アイアン

・0317 T Irons（7-W）PXG 0317 Irons | Tour inspired Irons | PXG Japan(https://jp.pxg.com/ja/products/0317-irons)

■ ウェッジ

・Sugar Daddy III Wedges（50/10、54/10、58/09）Sugar Daddy III Wedges | Milled Golf Wedges | PXG Japan(https://jp.pxg.com/ja/products/sugar-daddy-iii-%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%B8)

■ パター

・Battle Ready II Brandon Putter Brandon Putter | Battle Ready II | PXG Japan (https://jp.pxg.com/ja/products/battle-ready-ii-brandon-%E3%83%91%E3%82%BF%E3%83%BC)

PXGは今後もジーナ・キムのさらなる活躍を応援するとともに、世界中のゴルファーへ最高峰のパフォーマンスを提供する製品開発を続けてまいります。

PARSONS XTREME GOLFについて

PXG（Parsons Xtreme Golf）は、起業家であり熱心なゴルファーでもあるボブ・パーソンズが設立しました。PXGは、「すべての新製品は飛躍的に優れたものであるべき」という信念に基づいています。ゴルフクラブからスポーツファッションまで、すべてのイノベーションが性能を大幅に向上させ、すべてのショットがゴルフの楽しさを引き上げることを目指しています。

PXGは右利き・左利きのゴルファー向けに、ドライバー、フェアウェイウッド、ハイブリッド、アイアン、ウェッジ、パターなどのカスタムフィットゴルフクラブを提供しています。また、パフォーマンス性に優れたゴルフ＆ライフスタイルアパレルやアクセサリーも展開しています。

PXG AOYAMA（直営店）

■ 住所：107-0062 東京都港区南青山6-3-16 1F

■ 営業時間：11:00～20:00

■ 電話番号：03-6712-6888

■ 店舗情報：https://www.pxg.com/ja-jp/locations/aoyama.html

PXGのプロフェッショナルスタッフには、Christiaan Bezuidenhout, Eric Cole, Patrick Fishburn, Jake Knapp, David Lipsky, Marco Penge, Aldrich Potgieter, Chad Ramey, Mason Andersen, Christian Banke, Paul Barjon, Sebastian Cappelen, Patrick Cover, Cristobal Del Solar, Kevin Dougherty, Joey Garber, Ryan McCormick, Henrik Norlander, Augusto Nunez, Nathan Petronzio, Garrett Reband, Shad Tuten, Celine Boutier, Olivia Cowan, Minji Kang, Megan Khang, Auston Kim, Christina Kim, Gina Kim, Mina Kreiter, Kaitlin MilliganとLinnea Strom などが在籍しています。

◆報道関係者お問い合わせ先：

桑木野 洋二（PXG 広報代行）

Email: pxgjpr@gmail.com

今北 英二（PXG Japan Local Marketing Specialist）

Email：eimakita@pxg.com

◆一般のお客様お問い合わせ先

PXG JAPAN https://www.pxg.com/ja