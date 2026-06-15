GTI生誕50周年を祝う特別イベント「GTI FAN FEST 2026」開催

フォルクスワーゲングループジャパン株式会社

フォルクスワーゲン ジャパン(東京都品川区、ブランドディレクター：マーティン ザーゲ)は、2026年6月13日（土）、GTI誕生50周年を記念した特別イベント「GTI FAN FEST 2026」を、愛知県豊橋市のフォルクスワーゲン グループ ジャパン本社で開催しました。

1976年に誕生したGolf GTIは、それまでのスポーツカーの常識を覆し「ホットハッチ」という新たなジャンルを確立しました。以来GTIは、「運転の楽しさと日常性の融合」という思想を掲げ、多くの方々に愛されてきました。GTI誕生から50年を迎える本年、世界中のファンから支持を集めてきたファンミーティング「GTIトレッフェン」の文化を日本でも再現し、GTIの歴史と価値を振り返るとともに、現在のGTIやフォルクスワーゲン車を体感いただくため、ファンのためのプレミアムなイベントを企画しました。本イベントは、2,600名以上の応募の中から事前の抽選で選ばれたGTI・フォルクスワーゲンオーナーに加え、SNS投稿型キャンペーン「I(ハート)VW フォトキャンペーン2026」の入賞者を含む、総勢230組のフォルクスワーゲンファン（VWer/ヴィーワー）をご招待しました。当日は歴代のGTIを中心にバラエティ豊かなフォルクスワーゲン車が全国から集結しました。

イベントは、本年5月にフォルクスワーゲン グループ ジャパンの代表取締役社長にも就任したブランドディレクターのマーティン ザーゲによるウェルカムスピーチで幕を開けました。続くオープニングプログラムでは、GTI誕生50周年を記念した「Golf GTI 50周年記念限定車」の日本仕様パイロットモデルをお披露目しました。また、プロレーシングドライバーの木下隆之氏を交え、 ブランドとドライバーの観点からみた“GTI”および“フォルクスワーゲン”についてトークセッションを実施。木下氏によるGTIのデモ走行も行われ、抽選で選ばれたファン3名が同乗し、その走行性能を体験しました。

本拠地開催ならではの目玉として、通常は立ち入ることのできない施設を巡る特別ツアーを実施。抽選で選ばれた参加者は、専用ふ頭や納車前点検を行うテクニカルサービスセンター（TSC）、5万点もの部品を管理・供給するParts Depot（パーツデポ）を見学し、車両の陸揚げから出荷に至るまでの厳格な品質管理プロセスや強固な物流体制を目の当たりにし、感嘆の声を上げました。

その他、来場同士の投票により「フォルクスワーゲン部門」と「GTI部門」のNo.1を決める「GTI Best Car Award」や、当日限りのワッペン販売、オリジナルステッカーがもらえるクイズラリー、地元豊橋の味を楽しめるキッチンカーなど、会場全体で様々なコンテンツを展開しファン同士の交流も生み出しました。

イベントの終盤には「GTI Best Car Award」の表彰が行われ、参加者がメッセージを書き込んだ記念ボードとともに集合写真を撮影し、熱気と笑顔に包まれたイベントは幕を閉じました。

■フォルクスワーゲン ジャパン ブランドディレクター マーティン ザーゲ コメント

GTIを熱烈に愛してくださるファンの皆様とともに、50周年をここ豊橋でお祝いできたこと、感動で胸がいっぱいです。車を愛する方々と直接お話しする中で、GTIは単なる名前ではなく、感動やパフォーマンス、そして人と人をつなぐ特別な存在なんだと改めて実感した1日でした。皆様はフォルクスワーゲンコミュニティの大事な一員です。これからも皆様の声に耳を傾け、ワクワクしていただけるような車と体験をお届けすべく精進してまいります。どうぞこれからも楽しく、そして何よりも安全なGTIライフをお送りください。また来年以降、こういった場でお会いできることを楽しみにしております。

■プロレーシングドライバー 木下隆之氏 コメント

今日は朝6時頃から興奮して早めに来てしまいました。車が海を渡ってここ豊橋に来て、整備を受けて全国のディーラーに届く場所を見ることができ、ものすごい興奮しました。私も「ゴルフ」に乗っていた時期があり、自分にとってGTIはホットハッチのベンチマークです。初代が出た時は免許を持っていませんでしたが、2台目からレースを始めて、車を走らせる喜びを教えてもらい、自分を育ててくれた存在です。

今日は多くのジャーナリストの方がいらっしゃっていましたが、「すごくアットホームなイベントだ」と仰っていました。そういう雰囲気はお客さんが作るものだと思います。フォルクスワーゲンの温かい感じが伝わってきて、素敵な世界だなと思いました。

【GTI FAN FEST 2026 概要】

イベント名：GTI FAN FEST 2026

開催日時：2026年6月13日(土) 10:00～15: 00 (開場 9:00)

会場：フォルクスワーゲン グループ ジャパン 豊橋本社 (愛知県豊橋市明海町5番地の10)

参加者：全国のフォルクスワーゲンGTI オーナーおよびフォルクスワーゲンオーナーの皆様

参加者数：230組

特設サイト：https://www.volkswagen.co.jp/ja/magazine/gti_fanfest_2026.html