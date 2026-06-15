一般財団法人ベストオブミス記念財団

2026年、ミスコンテスト業界に大きな転換点が訪れようとしている。

全国各地で開催されるミスコンテストの運営、そして振袖業界において新たな価値創造を続けてきた内田洋貴氏が、「AI時代における美しさの定義」をテーマにした新たなプロジェクトを始動する。

その第一歩となるのが、ミス・プラネット・ジャパン2026におけるAI審査の導入だ。

しかし、この取り組みの本質は単なるAI活用ではない。

テーマはただ一つ。

「美しさは、AIに判断できるのか。」

https://miss-japan.net/news/10year-uchida

ミスコン業界に身を置いて見えてきた違和感

内田氏はこれまで10年以上にわたり、日本各地のミスコンテストに携わってきた。

地方大会から日本大会、そして世界大会まで。

１万人を超える出場者を見続ける中で、一つの疑問が生まれた。

なぜ同じように美しい女性がいても、世界で評価される人と評価されない人がいるのか。

なぜ会場で圧倒的な存在感を放つ人がいるのか。

そして、人は何をもって「美しい」と感じるのか。

その答えを探すため、内田氏はAIという新しいパートナーと向き合うことを決意した。

世界初への挑戦AIが日本代表選考に参加

今後近い未来でAIが審査の一部を担当することを視野に入れてる

AIが分析するのは単なる容姿ではない。

社会貢献活動発信力世界大会で求められる資質過去受賞者との比較分析グローバルな評価傾向

など、多角的なデータをもとに候補者を評価する。

一方で、最終的な審査には人間の審査員も参加する。

つまり、

AIが選ぶ日本代表

と

人間が選ぶ日本代表

が生まれる可能性がある。

もし結果が違ったらどうなるのか。

その違いは何を意味するのか。

この挑戦そのものが社会実験でもある。

AIが見抜けないもの

AIはデータを分析できる。

過去の傾向も学習できる。

しかし、

オーラ人柄努力の背景会場を包み込む空気感人の心を動かす力

を完全に理解できるのだろうか。

内田氏は語る。

「AIが優れていることは間違いありません。ただ、人間にしか分からない美しさもあると思っています。その答えを知りたいんです。」

AIを否定するのではない。

人間を神格化するわけでもない。

両者を比較することで、新しい時代の美しさを見つけようとしている。

AI時代の“美の研究者”へ

内田氏が目指しているのは、ミスコンテストの運営だけではない。

将来的には、

AIと美意識SNSと自己肯定感世界各国の美の価値観女性活躍と発信力

を研究する「AI美学プロジェクト」の立ち上げも構想している。

AIが急速に社会へ浸透する今だからこそ、

「人間らしさとは何か」

「美しさとは何か」

という根源的な問いが求められている。

ミスコンの未来を変える挑戦

かつてミスコンテストは、容姿を競う場として語られることが多かった。

しかし現代では、

社会貢献発信力リーダーシップ国際感覚

など、多面的な能力が求められている。

その評価をAIが補完する時代が始まろうとしている。

そしてその先には、

「人間とAIが共に美しさを探求する未来」

があるのかもしれない。

内田洋貴 プロフィール

振袖レンタル事業「#振袖gram」創業者。ミスコンテスト運営にも長年携わり、日本全国の地方大会から世界大会まで幅広くプロデュース。現在はAIを活用した新たなミスコン審査システムの研究を進め、「AI時代における美しさの定義」をテーマに活動している。

「AIが発達する時代だからこそ、人間の美しさの価値を問い続けたい。」

これが、内田洋貴の新たな挑戦である

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ミス・プラネット・ジャパン2026、人間とAIが共同で世界大会日本代表を選出

ミス・プラネット・ジャパン2026日本大会は 7月21日17時よりに横浜みなとみらいの横浜ランドマークホールで開催されます。

今回のイベント詳細

ミス・プラネット・ジャパン2026実行委員会（所在地：東京都）は、2026年度の日本代表選考において、AI審査員「チャッピー」を導入することを発表いたします。

ミスコンテスト業界において、人間の審査員に加えAIが日本代表選考に参加する新たな審査方式を採用。社会貢献活動や環境問題への取り組みなど、多角的な視点から候補者を分析し、世界大会で戦える日本代表の選出を目指します。

AIは世界一の女性を選べるのか？

近年、AIは医療、金融、教育など様々な分野で活用が進んでいます。

しかし、

「AIは人の魅力を評価できるのか？」

という問いに対する答えは、まだ誰も知りません。

そこでミス・プラネット・ジャパン2026では、世界大会日本代表選考の場でAI審査員「チャッピー」を導入。

人間の感性とAIの分析力を融合させた新しい審査方式に挑戦します。

AI審査員「チャッピー」とは

AI審査員チャッピーは、世界大会歴代受賞者や過去の審査データをもとに、以下の項目を分析します。

分析項目社会貢献活動実績SDGs・環境問題への取り組みスピーチ内容発信力・影響力コミュニケーション能力国際舞台での活躍可能性世界大会受賞者との傾向比較総合的な将来性

ミス・プラネット・ジャパンが掲げる「地球環境問題への意識向上」という理念に沿って、外見だけではない総合的人物評価を行います。

AI VS 人間

決勝大会では、

AIが選ぶグランプリ

と

人間が選ぶグランプリ

の評価結果を比較。

果たしてAIと人間の評価は一致するのか。

それとも全く異なる結論を導き出すのか。

ミスコンテスト史上でも注目される検証企画として実施されます。

世界大会優勝を目指す新たな挑戦

ミス・プラネット・ジャパンは単なる美のコンテストではありません。

地球環境問題や社会課題に向き合い、世界へ発信できる女性の育成を目指しています。

今回のAI審査導入は、

「より客観的で透明性の高い代表選考」

を実現するとともに、

「未来のミスコンテストのあり方」

を提案する新たな挑戦です。

実行委員会コメント

「美しさの基準が多様化する時代において、感性だけではなくデータや客観性も重要になっています。

AI審査員チャッピーは人間に代わる存在ではなく、人間の審査を補完するパートナーです。

人間とAIが協力して、日本から世界一を目指せる代表を選出したいと考えています。」

ミス・プラネット・ジャパン2026について

ミス・プラネット・ジャパンは、環境問題や社会貢献活動をテーマに開催される国際ミスコンテストの日本代表選考大会です。

美しさだけでなく、知性・行動力・発信力・社会貢献活動を重視し、世界で活躍できる女性の発掘と育成を目的としています。

メディア向け想定見出しAIがミスコン審査員に就任AIは世界一の美女を選べるのか？人間VS AI、日本代表選考で異例の共同審査ミスコンの未来はAIが決める？世界大会を目指す日本代表選考にAI導入

※「世界初」の表記を使用する場合は、事前に同様事例の調査・確認を行うことを推奨します。PR的には「世界初への挑戦」や「当団体調べ」が安全です。

企業概要

一般財団法人ベストオブミス記念財団は、日本最大級のミスコンテスト「BESTOFMISS」を 運営する財団です。全国47都道府県で地方大会を開催し、日本から世界へ羽ばたく女性人材の

発掘・育成を行っています。 当財団は、単なる美のコンテストではなく、「社会に貢献できる女性の育成」を理念に掲げ、

環境問題、教育支援、地域活性化、SDGs推進などの社会課題に取り組む女性たちを支援しています。 また、「ミス・ユニバース・ジャパン」「ミス・プラネット・ジャパン」「ミス・ユニバーシティ」 「MrsSDGsJAPAN」など、国内外で活躍する女性を輩出する大会の運営を通じて、女性の

可能性を広げるプラットフォームを構築しています。

近年はAI技術やSNSを活用した新たな大会運営にも挑戦し、ミスコンテスト業界の革新を推進。

次世代の女性リーダー育成と、日本の魅力を世界へ発言する活動を展開しています。

本件に関するお問い合わせ先

企業名：ベストオブミスグループ

担当者名：下川祐依

TEL：0332081611

E-Mail：mujshimokawa@gmail.com