GitLab、Google Cloudとのパートナーシップ拡大を発表

GitLab Inc.

最も包括的かつインテリジェントなエンタープライズDevSecOpsプラットフォームでソフトウェアイノベーションを実現するGitLab(https://about.gitlab.com/ja-jp/)（本社：米サンフランシスコ、読み方：ギットラボ、NASDAQ：GTLB）は、Google Cloudとのパートナーシップを拡大し、GitLab認定マネージドサービスプロバイダーを通じて、Google Cloud上でマネージドGitLabを提供することを発表しました。これにより、企業は、セキュアでデータ主権に対応したデプロイを実現できます。

大規模なソフトウェア開発を行う企業にとって、コード、パイプライン、セキュリティデータを単一のプラットフォーム上で管理しながら、AIモデルへのアクセスと制御を確保できることは大きなメリットとなります。今回のパートナーシップは、その両立を実現するものです。GitLabとGoogle Cloudのgo-to-marketチームは、認定マネージドサービスプロバイダーと連携し、よりスケーラブルで信頼性の高いDevSecOpsプラットフォームおよびアーキテクチャへの移行を検討する企業を支援しています。

本発表は、2026年4月に発表したパートナーシップ(https://about.gitlab.com/ja-jp/blog/gitlab-and-vertex-ai-on-google-cloud/)を基盤としています。このパートナーシップにより、ユーザーはGitLab Duo Agent Platformを通じてGoogleのモデルを利用し、その使用量を既存のGoogle Cloudコミットメントに充当できるようになりました。

Beyond(https://www.bynd.com/)およびDigital Future(https://digital-future.me/gitLab-managed-offering)などのマネージドサービスプロバイダーは、国・地域ごとのデータ主権、データレジデンシー、その他の規制要件の対象となる組織向けにマネージドサービスを提供します。ユーザーは、コード、パイプライン、セキュリティデータの保存場所を完全に管理しながら、基盤となるインフラの運用負担を負うことなく、Google Cloudインフラ上でGitLabプラットフォームを活用できます。また、コンプライアンスチームは、GitLabの監査およびポリシー制御を通じて、すべてのエージェントのアクション、マージリクエスト、セキュリティ検出結果を把握できます。

GitLabとGoogleは、AIロードマップにおける協力関係も深めています。Gemini 3.5を含む最新のGeminiモデルが、GitLab Duo Agent Platformで利用可能になりました。GitLabはGoogleのGeminiアーリーアクセスプログラムに参加しており、今後も最新のGeminiモデルが順次GitLab Duo Agent Platformに追加される予定です。また、Gemma 4を含むGoogleのGemmaモデルが、GitLab Duo Self-Hostedでも利用可能(https://docs.gitlab.com/ja-jp/administration/gitlab_duo_self_hosted/supported_models_and_hardware_requirements/#gitlab-duo-agent-platform)になりました。これにより、セルフマネージド環境や規制対応環境のユーザーは、Gemini以外のAIモデルも選択できるようになります。

今回の発表の詳細は、こちら(https://about.gitlab.com/ja-jp/blog/gitlab-expands-google-model-support/)から確認できます。

関係者コメント

- Beyond グローバル戦略エンゲージメント担当VP グレッグ・ガルスタウン（Greg Galstaun）氏

「私たちが支援する企業は、コンプライアンスとAIをトレードオフの関係として捉えていません。Google Cloud上でGitLabをフルマネージドサービスとして提供することで、お客様はセキュアで信頼性が高く、最も厳格なデータレジデンシー要件を満たすよう設計されたプラットフォームを利用できます。」

- Digital Future 最高技術責任者 ファイエズ・ティナウィ（Fayez Tinawi）氏

「企業は、厳格なデータレジデンシーと最新のDevSecOps向けAI機能のどちらかを選ぶ必要はありません。成功するトランスフォーメーションには、適切なテクノロジー、人材、スキルが必要です。Google Cloud上でのGitLabフルマネージドサービスなら、その三つすべてが叶えられます。SaaSのような俊敏性とデータ主権の制御を両立し、プラットフォームを自ら運用する負担からお客様を解放します。」

- Google Cloud VPおよびAI・ISV GTM担当GM ブライアン・ゴールドスタイン（Brian Goldstein）氏

「ワークフローの効率化からコード記述まで、Geminiモデルは多様なユースケースで実用に即した価値を実現しています。GitLabとのインテグレーションがさらに深まることで、デベロッパーが日常の業務を行うプラットフォーム上で、これまで以上に最先端のモデルを活用しやすくなります。」

- GitLab 最高製品・マーケティング責任者（CPMO） マナブ・クラナ（Manav Khurana）

「AIエージェントはソフトウェアの開発手法を根本から変えつつあり、その変革の中心となるプラットフォームは、最も機密性の高いワークロードを安心して任せられるものでなければなりません。Google Cloudとのパートナーシップにより、企業は、コンプライアンスチームが監査できるガバナンスのもと、自社で管理するインフラ上で適切なデプロイオプション、モデル、コスト管理を活用し、DevSecOpsを大規模に実行できるようになります。」