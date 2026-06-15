宿泊業界の未来を実装するカンファレンス「Hotel Innovation Forum 2026」の共催・登壇が決定！

株式会社TORIHADA

クリエイターDXカンパニーである株式会社TORIHADAの子会社PPP STUDIO株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：若井 映亮）は、株式会社Nazuna（本社：京都府京都市、代表取締役：渡邊 龍一）が2026年7月2日（金）に開催する、宿泊業界のイノベーションを議論するカンファレンス「Hotel Innovation Forum 2026」に共催および会場パートナーとして参画いたします。当日の主要セッションである「デジタル戦略の現在と未来」には、PPP STUDIO執行役員COOの中村 都がパネリストとして登壇いたします。

特設サイト：https://hotel-innovation-forum.my.canva.site/2026

参画の背景と「Hotel Innovation Forum 2026」について

本フォーラムは、宿泊業の「変革」から「実装」へをコンセプトに、デジタル・AI・ブランドの3つの視点から業界の「次の一手」を議論するカンファレンスです。満足度92%を記録した第一回（2025年11月開催）に続き、第二回となる今回はより具体的な「実装」に踏み込む内容となっています。

PPP STUDIOは、Nazuna社とのこれまでのショート動画マーケティングや「TikTok GO」を活用した宿泊プロモーションにおける深い連携実績から、本イベントの思想に強く共感し、共催および自社オフィス（渋谷・道玄坂通）の会場提供を決定いたしました。当日はオンライン・オフラインのハイブリッド形式で開催され、宿泊業界を牽引するトップランナーが一堂に会します。

「Hotel Innovation Forum 2026」開催概要

日時： 2026年7月2日（金）16:00～20:00（懇親会 19:00～20:00）

会場： PPP STUDIO（東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 6階）

定員： オフライン参加（抽選）／オンライン参加（人数制限なし）

参加費： 無料（事前申込制）

特設サイト： https://hotel-innovation-forum.my.canva.site/2026

主催： 株式会社Nazuna

共催： 株式会社宿屋塾／PPP STUDIO株式会社

スポンサー： 株式会社eiicon／Firework Japan株式会社／Check Inn 株式会社／JAPAN SELECT株式会社

イベントプログラム（全体スケジュール）

16:00～ 開場・受付開始

16:15～16:55【セッション１.】「デジタル戦略の現在と未来」

・渡邊 龍一 氏（株式会社Nazuna）

・中村 都（PPP STUDIO株式会社）

・加藤 隆寛 氏（アゴダインターナショナルジャパン株式会社）

17:10～17:50【セッション２.】「AI活用による次世代の組織デザイン」

・中村 圭佑 氏（Ｇｅｎｓｐａｒｋ株式会社）

・小林 武嗣 氏（C&RM株式会社）

・吉成 太一 氏（合同会社ナリーズ）

18:10～19:00【セッション３.】「一貫性のあるブランド構築」

・三浦 崇宏 氏（The Breakthrough Company GO）

・山崎 裕子 氏（ヒルトン 日本・ミクロネシア地区担当）

・藤崎 斉 氏（日本ホテル株式会社 東京ステーションホテル）

・山野 恭稔 氏（株式会社 Atona）

19:00～20:00【懇親会】 ※オフライン参加者限定

▼PPP STUDIO登壇セッション概要

インバウンド需要が急速に拡大する一方で、従来型の広告手法の形骸化や、平日・閑散期の集客が宿泊業界の大きな課題となっています。本セッションでは、世界最大級のOTAであるアゴダ社、およびショート動画による認知から予約への即時動線「TikTok GO」の先進事例を持つPPP STUDIOが、これからの時代に選ばれるための「デジタル集客戦略の実装」について激論を交わします。

株式会社Nazuna

前回開催時の様子前回開催時の様子

京都発の“フレンドリーラグジュアリー“な町家旅館を展開。「Nazuna 京都 二条城」「Nazuna 京都 御所」がミシュランガイド京都・大阪で3パビリオンを獲得、「Nazuna 京都 椿通」はおもてなしセレクション金賞を受賞するなど、高い評価を得ています。2025年5月には関東初進出となる「Nazuna 箱根 宮ノ下」を開業し、宿泊業界のイノベーションを牽引しています。

https://www.nazuna.co/

株式会社TORIHADA

株式会社TORIHADA（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：若井 映亮）はクリエイターエコノミー促進のための事業展開をするクリエイターDXカンパニー。クリエイターとファンが交流できるプラットフォーム「FANME（ファンミー）」を運営。また、自社開発のクリエイターデータベースであるPythagorasを活用したショートムービーマーケティングを広告主へ提供。同社子会社であるPPP STUDIO株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：若井 映亮）ではショートムービープラットフォームで活躍するクリエイターのサポートやマネジメント事業を展開。PPP STUDIOは「才能をぶちあげよう」をビジョンに掲げ、クリエイター個人の活動を支援しており、その一環としてクリエイター自身のブランド立ち上げやタイアップ広告の営業活動等に取り組んでいる。所属・提携しているクリエイターは2,000組を超え、総フォロワー数は5.4億人を突破。



・コーポレートサイト

株式会社TORIHADA：https://www.torihada.co.jp/

PPP STUDIO株式会社：https://pppstudio.jp/



・自社メディア

TORIHADA POST：https://www.torihada.co.jp/media/

CREATORS POST：https://torihada.co.jp/creatorspost/

FANME MEDIA：https://media.fanme.link/



・ファンコミュニケーションサービス「FANME（ファンミー）」：https://fanme.link/



・採用サイト：https://www.torihada.co.jp/recruit/