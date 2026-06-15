株式会社ネクスティ エレクトロニクス

豊田通商グループのエレクトロニクス商社、株式会社ネクスティ エレクトロニクス（本店：東京都港区、代表取締役社長：山田 強、以下、当社）は、Eatron Technologies Ltd（本社：イギリス、CEO：Dr. Umut Genç、以下、イートロン）が提供する、バッテリーの状態・劣化・寿命を予測するソフトウェアについて、日本国内の自動車OEM・Tier1への導入を支援しています。

■背景

自動車業界では電動化の進展に伴いバッテリーの利用が増加しており、バッテリーの安全性や性能、寿命を適切に管理するために、その状態や劣化を正確に把握する技術へのニーズが高まっています。

一方で、バッテリーは内部の状態を直接把握することが難しく、限られたデータから状態を推定する必要があります。さらに使用環境や劣化状況によって挙動が変化するため、実際の状態を正確に把握することが困難です。

■イートロンのソリューション

イートロンは、AIでバッテリーの状態を可視化し、将来の劣化や寿命を予測するソフトウェアを提供しています。本ソフトウェアはリチウムイオン電池の性能・効率や寿命・安全性を最大化するもので、既存のバッテリーマネジメントシステム（BMS）や物理モデルに加え、お客さま独自のソフトウェアやアルゴリズムとも連携し、バッテリーの充電状態や劣化状況をリアルタイムに解析します。

これにより、既存システムの高度化を支援し、バッテリーの安全性向上、性能最適化、および寿命延長に貢献します。

■導入支援

当社は、車載半導体ビジネスを通じて構築してきたネットワークと、ソフトウェアやバッテリー領域に関する技術的な知見を活かして、イートロンのソフトウェア導入を支援しています。既に当社を介して国内の自動車OEMおよびTier1で導入検討が進み、複数の評価プロジェクトが動いています。

当社は本取組みを通じて、海外の先進ソフトウェア技術の国内導入を支援し、お客さまの課題解決に貢献します。

■株式会社ネクスティ エレクトロニクスについて

会社名：株式会社ネクスティ エレクトロニクス

所在地：東京都港区港南2-3-13 品川フロントビル

ネクスティ エレクトロニクスは、豊田通商グループのエレクトロニクス商社として、車載分野ではトップクラスの規模を誇ります。自動運転などの最先端技術を、他の産業分野に積極的に展開することで、技術・商材を中心に、幅広い分野でお客さまや社会のニーズに応え、社会課題の解決に貢献しています。また、豊田通商グループのグローバルネットワークを活用し、地域や分野を超えた最適なソリューションを提供しています。

詳細につきましては、以下をご覧ください。

ネクスティ エレクトロニクス HP：https://www.nexty-ele.com/

■Eatron Technologiesについて

イートロンは、リチウムイオン電池の安全性向上・寿命延長・性能最適化を実現するAI搭載バッテリー最適化ソフトウェアを開発しています。2018年創業、英国ウォリックに本社を置くイートロンは、さまざまなグローバル投資家の支援を受けています。詳細はウェブサイト（https://eatron.com/）をご覧ください。