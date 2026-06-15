『DEAD POP FESTiVAL 2026』を振り返る特別番組『SiM presents DEAD POP FESTiVAL 2026』を6月28日（日）19時より「ABEMA」にて生放送決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、4人組レゲエパンクバンド・SiM主催のロックフェスティバル『DEAD POP FESTiVAL 2026』のライブ収録映像と、主催・出演アーティストによる生トークをお届けする特別番組『SiM presents DEAD POP FESTiVAL 2026』を、2026年6月28日（日）19時より生放送することを決定いたしました。

本番組では、2026年4月4日（土）、5日（日）に神奈川県・東扇島東公園特設会場にて開催された『DEAD POP FESTiVAL 2026』のライブ映像を放送。さらにスペシャルゲストがスタジオに生出演し、フェスの裏話や出演者だからこそ語れる見どころトークもお届けします。

『DEAD POP FESTiVAL』は、“壁を壊す”を合言葉にSiMが立ち上げたライブイベントです。2010年に渋谷club asiaでスタートして以来、恵比寿LIQUIDROOM、渋谷O-EAST、新木場STUDIO COASTと規模を拡大し続け、2015年には念願の野外フェスとして開催。以降、日本を代表するラウドロックフェスのひとつとして進化を続けてきました。16回目の開催となった2026年は、暑さ対策の観点から開催時期を夏から4月へ移行し、初の春開催を実施。新たな挑戦となった今回も、多くの音楽ファンが集結し、大盛況のうちに幕を閉じました。

今年の『DEAD POP FESTiVAL 2026』には、SiMをはじめ、BABYMETAL、Fear, and Loathing in Las Vegas、HEY-SMITH、04 Limited Sazabys、coldrain、Crystal Lake、MAN WITH A MISSION、THE ORAL CIGARETTES、WANIMAなど、国内ロックシーンを代表するアーティストが集結。さらに、PassCode、HAWAIIAN6、SHANK、SHADOWS、HIKAGE、SKA FREAKSらライブシーンで高い支持を集めるバンドや、海外からANKOR（スペイン）、THORNHILL（オーストラリア）も出演し、2日間にわたり熱狂のライブが繰り広げられました。

本番組では、その模様をライブ映像とともに振り返りながら、出演アーティストたちが当日の舞台裏やここでしか聞けないエピソードなど、ファン必見の内容でお届けします。ぜひ、ご覧ください。

■『SiM presents DEAD POP FESTiVAL 2026』 番組概要

放送日時：2026年6月28日（日）19時～ ※生放送

放送URL：https://abema.tv/channels/special-plus/slots/8a5o2fjCYAu3JF

■DEAD POP FESTiVAL 2026出演アーティスト27組

＜Day.1＞

【CAVE STAGE】

・SiM(両日出演)

・BABYMETAL

・Chevon

・Fear, and Loathing in Las Vegas

・ハルカミライ

・HEY-SMITH

・マキシマム ザ ホルモン(※)

【CHAOS STAGE】

・dustbox

・HAWAIIAN6

・PassCode

・SHADOWS

・SHANK

・しけもくロッカーズ

・THE NINKS（OPENING ACT）

＜Day.2＞

【CAVE STAGE】

・SiM(両日出演)

・04 Limited Sazabys

・coldrain

・Crystal Lake

・MAN WITH A MISSION

・THE ORAL CIGARETTES

・WANIMA

【CHAOS STAGE】

・ANKOR

・Good Grief

・HIKAGE

・See You Smile

・SKA FREAKS

・THORNHILL

・JasonAndrew（OPENING ACT）

※マキシマム ザ ホルモンのライブ映像の配信はございません。

※他アーティストについても予告なく変更となる場合がございます。

※画像をご使用の際は【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」は、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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「ABEMA」は開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。「ABEMA」の10周年にぜひご期待ください。

「ABEMA」10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/