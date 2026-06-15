お酒のリアル体験型イベント「クランドサケフェスティバル」で、SNSで話題の「酒ガチャ」をリアルで体験できる「リアル酒ガチャブース」が登場

KURAND株式会社

KURAND株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役：荻原恭朗）は、当社が運営するオンライン酒屋「クランド」のお酒が体験できるイベント「クランドサケフェスティバル」を、2026年6月20日（土）にベルサール新宿南口（東京都渋谷区）にて開催します。当イベントでは、SNSで話題の「酒ガチャ」をリアルで体験できる「リアル酒ガチャブース」を展開いたします。（ https://kurand.jp/pages/sakefes ）

「酒ガチャ」が体験できる「リアル酒ガチャブース」が登場

SNSで話題の「酒ガチャ」がリアルで体験できる「リアル酒ガチャブース」が登場します。通常はオンライン上のみのサービスを、リアルなカプセルトイマシンで楽しめる体験型ブースです。当たるお酒の商品カテゴリが異なる複数の酒ガチャが登場します。

当たるお酒のラインアップには1本110,000円（税込）の、50年熟成酒粕焼酎「神響 shinkyo 50年」や、1本19,800円のヴィンテージ梅酒「UMESHU THE AMBER Assemblage」などの一般販売していない希少なお酒も入ります。ハズレは一切なく、必ず酒ガチャの金額よりも定価の高い商品が当たるようになっているため、どなたでも安心してお楽しみいただけます。自分では選ばない新しいお酒との出合いをぜひご体験ください。

「酒ガチャ」とは

「酒ガチャ」とは、「なにが当たるかわからない。だからこそ楽しめる、新たなお酒との出会い。」をコンセプトに、日本酒・梅酒・果実酒・リキュール・焼酎・ワイン・プレミアムサワーベースなど、500種類を超えるお酒の中から、ランダムにお酒をお届けするクランドの人気サービスです。2019年に誕生しコロナ禍の家飲み需要をきっかけにSNSを中心に話題となり、2026年3月には累計利用回数55万回を突破しました。

入場券がなくても「リアル酒ガチャ」を楽しめる

「クランドサケスティバル」では、飲食エリアでお酒の試飲を楽しめる前売券を販売中です。「リアル酒ガチャブース」を設置する物販エリアは、入場券をお持ちでない方もご利用いただけるため、「リアル酒ガチャ」の購入のみを目的としたご来場も可能です。さらに、当日飲食エリアへの参加をご希望の方に向けて、会場では当日券の販売も実施します。気軽に立ち寄ってお楽しみいただけるイベントです。

酒ガチャプラン一覧

「クランドサケフェスティバル」概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6894/table/714_1_81fedaff60369273ad8fc974bbe4b058.jpg?v=202606150251 ]

◯開催日程：2026年6月20日（土）

◯会場：ベルサール新宿南口

〒151-0051

東京都渋谷区千駄ヶ谷5-31-11 住友不動産新宿南口ビル3F

◯時間：第一部 12:30～15:00

第二部 16:30～19:00

※各回400名限定

◯チケット：一般前売券 5,000円（税込）

酒ガチャつき前売券 7,500円（税込）

1DAY前売券 9,000円（税込）

一般当日券 5,500円（税込）

◯販売ページ：https://kurand.jp/pages/sakefes

※販売数上限に達し次第、受付を終了いたします。

※飲酒を伴うイベントにつき、20歳未満の方はご参加いただけません。

※運転を控えている方はご参加いただけません。

※アルコールのお持ち込みはご遠慮ください。

※前売券の販売状況によっては当日券の販売を行わない場合がございます。

「クランド」について

クランド（KURAND）は、クラフト酒（しゅ）の世界をひらくオンライン酒屋です。500種類を超えるこだわりのクラフト酒のすべてが、ここクランドだけで買えるオリジナル商品です。日本酒・梅酒・果実酒・焼酎・クラフトビール・ワインなど、あらゆるジャンルのクラフト酒との新たな出会いが生まれるお店です。



公式HP： https://kurand.jp