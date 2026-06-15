毎月17日は “OHTANI DAY（大谷翔平の日）”　「大谷翔平シグネチャー・コレクション2026 第2弾」を発売！

ファナティクス・ジャパン合同会社

世界最大級のデジタルスポーツプラットフォームを運営するFanatics Inc.の日本法人、ファナティクス・ジャパン合同会社（東京都港区、マネジングディレクター：川名正憲、以下「ファナティクス・ジャパン」）は、毎月17日の“OHTANI DAY”にあわせて、「大谷翔平シグネチャー・コレクション2026第2弾」をファナティクス・ジャパン公式ストア（https://www.fanatics.jp/）にて抽選販売いたします。

当社は2025年2月、大谷翔平選手と複数年にわたるコレクタブルおよびメモラビリア領域におけるファングッズの独占パートナーシップを締結。背番号「17」にちなみ、毎月17日を「OHTANI DAY」と定め、数量限定の特別なアイテムを展開しています。

2026年の第２弾となる今回は、大谷翔平選手の「ロサンゼルス・ドジャースデビュー＆初ヒット」を記念する直筆サイン＆刻印入りチャンドラー製大谷翔平モデルバットと、「初のアメリカン・リーグ、ナショナル・リーグ連続MVP」を記念した直筆サイン＆刻印入りMLB公式球の2商品をご用意しました。どちらの商品も世界限定1個の唯一無二のコレクターズアイテムとなっております。

世界に誇るスーパースターの歴史的瞬間を形にしたコレクションを、この機会にぜひお楽しみください。

■商品情報

Fanatics Authentic ロサンゼルス・ドジャース 大谷翔平 直筆サイン入りMLB公式球 「史上初のAL/NL連続MVP」刻印入り（#1/1）

価格｜8,500,000円（税込）

説明｜

2024年ナ・リーグMVP受賞により、異なる球団での連続MVPという偉業を達成した大谷翔平を記念する公式MLBボール。直筆サインに加え「1st B2B AL/NL MVP」のインスクリプション入り。世界限定1個。MLB公認の個別番号付き改ざん防止ホログラム（オンライン認証可）およびFanatics Authenticホログラム付き。

※実際に試合で使用されたボールではありません。

Fanatics Authentic ロサンゼルス・ドジャース 大谷翔平 直筆サイン入り チャンドラー製大谷翔平モデルバット「LADデビュー＆初ヒット 3-20-24」刻印入り（#1/1）

価格｜6,000,000円（税込）

説明｜

大谷翔平選手がロサンゼルス・ドジャースのユニフォームで迎えた初出場・初安打を記念する、直筆サイン＆インスクリプション入りのチャンドラー製大谷翔平モデルバットです。2024年3月20日、ロサンゼルス加入後初のヒットを放った日にちなみ、「LAD Debut and 1st Hit 3-20-24」と直筆で記入されています。世界限定1個 。MLBホログラムとFanatics Authenticホログラム付き。

※実際に試合で使用されたバットではありません。

■販売サイト

ファナティクス・ジャパン公式ストア（https://www.fanatics.jp/）

※当商品は抽選販売です。応募フォームよりお申込みください。ご当選された方にのみ、ご連絡を差し上げます。

※お支払い方法は、銀行振り込みのみとさせていただきます。

※商品の発送は、ご入金の確認後、準備が整い次第、順次対応させていただきます。

■応募フォームURL

https://www.fanatics.jp/ja/x-9340(https://www.fanatics.jp/ja/x-9340?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2026-06-15)

■応募受付期間

2026年6月17日（水）10:00頃 ～ 2026年6月24日（水）23:59

Fanatics Authentic（ファナティクス・オーセンティック）について

Fanatics Authenticは、スポーツメモラビリアのトップブランドとして、大谷翔平選手、トム・ブレイディ選手、アレックス・オベチキン選手など、スポーツ界を代表するスーパースターと独占的なサイン契約を結ぶことで、熱心なファンやコレクターの皆様に向けて、直筆サイン入りアイテムや試合で実際に使用されたアイテムなど、選りすぐりのコレクションを提供しています。すべての商品は、主要なスポーツリーグ、選手会、大学から正式にライセンスを受けており、本物かつ高品質なスポーツグッズのみをお届けしています。

公式ストア：https://www.fanaticsauthentic.com/

ファナティクスについて

【ファナティクス・ジャパン合同会社（英文表記：Fanatics Japan G.K.）】

本社：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー45階

代表（マネジングディレクター）：川名 正憲

事業内容：ファナティクスのアジア全体での事業展開を進める拠点として2018年に設立され、ファナティクス・ジャパンでは現在はプロ野球4球団、Jリーグ6クラブ、Bリーグ4クラブのパートナーとして、選手着用ユニフォームやファン向けのアパレル、各種グッズを傘下の「Majestic」並びに「Fanatics」ブランド等で展開。ファンの満足度を最大化することを第一に考えた独自のビジネスモデル「V-commerce（＝ファングッズの企画、製造、販売までを垂直統合的に行うモデル）」を強みとしています。

会社ホームページ：https://fanaticsinc.com/japan

採用サイト ：https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs

公式note ：https://note.com/fanatics_japan



Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.