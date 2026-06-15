株式会社KohMori 社員向け「スポーツ活動支援制度」を導入

株式会社KohMori

株式会社KohMori(https://kohmori.co.jp/)（本社：東京都品川区、代表取締役：好田盛也、以下、KohMori）は、2026年6月1日、現役アスリートとして活動する社員の競技活動を支援するため、「スポーツ活動支援制度」を導入いたしました。

制度導入の背景と目的について

KohMoriには、日々の業務と並行して競技活動を続ける現役アスリート社員が在籍しています。

競技活動には用具代・遠征費など相応の費用負担が伴いますが、こうした経済的な負担を会社として支援することは、KohMoriが掲げる「アスリートが挑戦し続けられる世界」というビジョンの実現に直結すると考えています。

本制度は、社外のスポーツクラブ支援にとどまらず、社内においても同様の理念を体現するものとして導入いたしました。

制度の概要

対象者は、日本トップリーグ連携機構（Japan Top League）傘下のチームに所属し、現役選手またはスタッフとして活動するKohMori社員です。

対象となる費用（用具備品代・遠征費等、競技活動に直接かかる費用）について、一部を会社が負担します。

KohMoriは、スポーツ支援事業を通じて社外のアスリートや競技団体を支援することを目指してきました。

今回の制度導入により、社内外を問わず、すべてのアスリートが競技と仕事を両立しながら挑戦し続けられる環境づくりを一層推進してまいります。



■株式会社KohMori概要

・主要事業：スポーツ支援事業、コンサルティング事業、リフォーム事業、不動産管理・運用事業、不動産仲介事業、保険代理店事業、宿泊事業、人材紹介事業

・所在地：東京都品川区西品川一丁目4-10 センチュリービル101号室

・サービスサイト

‐ 公式HP：https://kohmori.co.jp/

- リフォーム事業「もとのくらし」サイト：https://motonokurashi.com/

- 中古品防具販売「Second Down」サイト：https://seconddown.stores.jp/

・本件に関するお問い合わせ先：sports@kohmori.co.jp