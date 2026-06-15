W杯日本代表が好スタート。未来の日本サッカーを支える育成現場の知見を公開

株式会社Japan Insider未来のJリーガーを育てる身体づくり‐ ジェフユナイテッド市原・千葉

次世代のトレーニング体験を提供するフィットネスバンド VRTX（ヴィー・アール・ティー・エックス）を日本で展開する株式会社Japan Insider（本社：東京都目黒区）は、ジェフユナイテッド市原・千葉のアシストパートナーとして、商品を通じて安全かつ快適なサッカーのトレーニング環境づくりに貢献しています。

ジェフユナイテッド市原・千葉は、トップチームやレディースチームの強化だけでなく、アカデミー活動や地域との連携を通じて、サッカー文化の発展と次世代育成に取り組んでいます。FIFAワールドカップ開幕により、日本中の注目がサッカーへ集まる今、VRTXは未来のサッカー選手を育てるアカデミーに焦点をあて、トレーナー・西潟 亘氏へのインタビュー動画を公開しました。動画では、成長期の選手たちに求められる身体づくりや、VRTXを活用したトレーニングの考え方について収録しています。

動画概要アカデミートレーナー・西潟 亘氏 インタビュー動画「未来のJリーガーを育てる身体づくり- ジェフユナイテッド市原・千葉」

アカデミートレーナー・西潟 亘氏が、成長期の選手たちのフィジカル強化の考え方 トレーニング方針、チューブトレーニングの意義などを語っています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TOOiEpmtT3g ]

未来のJリーガーを育てる身体づくり- ジェフユナイテッド市原・千葉

ジェフユナイテッド市原・千葉について

千葉県市原市と千葉市をホームタウンとするJリーグクラブ。1991年6月11日にJR東日本および古河電工の共同出資で設立。「WIN BY ALL!」をクラブフィロソフィ―として活動している。トップチームは、2005年・2006年にJリーグヤマザキナビスコカップ（現 JリーグYBCルヴァンカップ）を連覇。明治安田J１昇格プレーオフ2025を制し、17年ぶりにJ1へ復帰。

クラブは、「育成のジェフ」と呼ばれ、アカデミーからJリーグで活躍する選手を多数輩出し、現在はプロサッカー選手の輩出だけでなく、世界で活躍できる選手の育成、また国際的視野に立ち、将来日本社会を支える人材育成としても力を注いでいる。

ジェフユナイテッド市原・千葉 :https://jefunited.co.jp/

VRTXについて

左からショートバンド・フィットネスバンド・マルチバンド

VRTX（ヴィー・アール・ティー・エックス）は、2019年に米国・ロサンゼルスで誕生したトレーニングチューブです。従来のトレーニングチューブの概念を進化させ、より快適で心地よいトレーニング体験を実現するために開発されました。独自に開発し、米国で特許を取得した繊維×ゴムのハイブリッド構造により、安全性と耐久性、そして肌ざわりの良さを高次元で実現し、次世代のトレーニング体験を提供しています。

現在では世界8カ国以上で展開し、累計販売本数は20万本を超えています。プロアスリートやトレーナー、整形外科医などから高い評価を獲得し、競技現場から日常のフィットネスまでの幅広いシーンで活用されています。日本ではジャパンラグビー リーグワン所属のクボタスピアーズ船橋・東京ベイ、Jリーグ ジェフユナイテッド市原・千葉、 リーグH アランマーレ富山といった国内トップレベルの競技チームでのトレーニングにも導入されています。（2026年3月現在）

VRTXは、機能性だけでなくデザイン性も高く評価され、2023年には日本のグッドデザイン賞を受賞しました。

VRTXは、運動指導者やトレーニング愛好家の声に真摯に耳を傾けながら、 革新性とデザイン性を融合させ、これからも身体を動かす歓びを世界へ届けていきます。

公式サイト :https://vrtxsports.co.jp/公式Instagram :https://www.instagram.com/vrtx_band/公式YouTube :https://www.youtube.com/@vrtxjapan公式LINE :https://lin.ee/DLfh50LN



