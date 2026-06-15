お父さんと楽しみたい、約５０種のごちそうグルメが集結！　父の日グルメ１０選

株式会社大丸松坂屋百貨店

６月２１日（日）は父の日。約７０の和洋菓子ブランド、約５０の惣菜・弁当ブランドがそろう大丸東京店では、お父さんの顔をモチーフにしたユニークなスイーツや、感謝の気持ちを伝えるメッセージ入りスイーツ、お父さんと一緒に楽しみたいオードブルや限定弁当など、父の日にぴったりのグルメが全約５０種類登場します。日頃の感謝を“おいしい時間”とともに届ける、とっておきの父の日ギフト。その中から、特におすすめの「父の日グルメ１０選」をご紹介します。

父の日限定スイーツ／１階・地階

〈アンテノール〉パパ・ジェントルマン ３,３４８円

※６／１９～６／２１／１階

おとうさんに感謝をこめて！北海道産生クリームをブレンドしたなめらかなチョコ生クリームと甘酸っぱい苺をしっとり柔らかなチョコスポンジでサンドしました。

〈ユーハイム〉父の日コーヒーロール１台 ２,０５２円

※６／２０・６／２１のみ／１階

コーヒークリームをコーヒー生地で巻いた父の日限定ロールケーキ。コーヒーゼリーがアクセント！

〈モロゾフ〉父の日グルノーブル ２,１６０円

※６／１９～６／２１／１階

父の日のシンボルとして知られる黄色い花をイメージし、黄色と白色のチョコレートで包み込んだチョコレートケーキです。

〈パパブブレ〉ＰＡＰＡギフト（ＰＡＰＡミックス４０ｇ入り１袋、サンキューミニロリポップ１本）

１,６００円／地階

個性豊かな「ＰＡＰＡミックス」と、想いが伝わる「サンキューミニロリポップ」をセットにしました。青いリボン付きでそのまま渡せる、気持ちがしっかり伝わるギフトです。

〈森幸四郎〉森幸四郎のかすてら（父の日焼印入）１本 ２,７００円

※６／１２～６／２１／１階

こだわりのかすてらに「お父さんありがとう」の感謝を焼印に込めたかすてらです。

父の日限定弁当・オードブル／地階

〈なだ万厨房〉父の日御膳 ３,２４０円

※６／１９～６／２１

３種の御飯と海老ビスクスープ、鰈西京焼や鶏南蛮漬けなどお酒に合うおかずを詰めています。

〈たいめいけん〉洋食やのまんぷくおかずプレートＲＮ １,７８０円

人気のおかずプレートを父の日に向けリニューアル！多品目のおかずを盛り込んだうれしい一品です。

〈肉のたかさご〉たかさご父の日オードブル１台 ７,９８０円

※６／１５～６／２１ 各日１０ ３日前までに要予約

Ａ５・Ａ４等級の上質な和牛のみ使用した看板商品「黒毛和牛ローストビーフ」をはじめ、名物「東京やき豚」やそのたれで煮込んだ「半熟煮たまご」、こだわりの「黒毛和牛コンビーフ」、ミニハンバーグ、からあげなど、たかさごならではの逸品に、自家製ラタトゥイユやチーズ添えのミニトマトなど野菜も加え、お父さんはもちろん家族みんなで楽しめる特選オードブル。

６月１５日（月） ＯＰＥＮ！

〈崎陽軒〉父の日弁当 １,７００円

※６／１９～６／２１

シウマイ３種類食べ比べや、おつまみにもなる惣菜を詰め合わせたお父さんに感謝を伝えるお弁当。

〈美濃吉〉父の日 よろこび八寸 ３,７８０円

※６／２０・６／２１

食卓を華やかに彩る自慢の料理を厳選した、お料理の詰合せです。

※価格は全て税込です。