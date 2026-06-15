【学芸大学・[Gouter]】父の日限定の愛らしいベア型フィナンシェ発売！6/20からは桃＆マンゴーのご褒美デニッシュも新登場

ジェイ・ワークス株式会社

フランス・リヨンのパティシエ セバスチャン・ブイエが手掛けるパンとおやつの店 [Gouter] -グテ-は、2026年6月15日（月）より、父の日を祝う限定焼き菓子「パパ ヌヌース」を期間限定で販売いたします。

また、6月20日（土）からは、旬のフルーツをふんだんに使った夏の新作デニッシュ「クーシュ ペッシュ」「クーシュ マンゴー」の2種を発売いたします。リヨンの遊び心と、厳選された素材が織りなす[Gouter] -グテ- ならではの特別な味わいをぜひご堪能ください。

【父の日限定】お父さんへ感謝を伝える、ネクタイをつけた愛らしいベア型フィナンシェ

今年の父の日は、お父さんへの感謝を込めて、可愛らしいミントグリーンのネクタイを締めた特別な「ヌヌース」が登場します。[Gouter] -グテ-学芸大学店で実際に提供している本格的なスペシャルティコーヒーを使用した特別なコーヒーフィナンシェです。

口に入れた瞬間に広がる香ばしいコーヒーの風味と、フィナンシェならではのしっとりとした食感、そして奥深いほろ苦さが特徴。甘いものが苦手なお父さんへのギフトや、日頃の感謝を伝えるコーヒータイムのお供にぴったりな一品です。

パパ ヌヌース

\411(税込)

【夏の新作】サクサクのデニッシュに旬のフルーツを重ねた「クーシュ」

フランス語で“層”を意味する「クーシュ（Couche）」。自慢のサクサクとしたデニッシュ生地をリッツなボリュームの筒状（カップ型）に焼き上げ、夏を彩るフルーツを合わせた2つの新しい味わいが登場します。どちらのデニッシュも、縁にあしらった白い粉糖やココナッツが夏の爽やかさを演出しています。

クーシュ ペッシュ

香ばしく何層にも折り重なった筒型のデニッシュ生地の中に、風味豊かな桃のクリームを隙間なくたっぷりと詰め込み、爽やかなジュレを合わせました。

仕上げには、みずみずしくジューシーな桃の果肉と涼しげなミントをトッピング。カットした瞬間にとろけ出すクリームと桃の優しい甘さが口いっぱいに広がる、グテらしい夏のおやつです。

クーシュ ペッシュ

\476(税込)

香ばしいデニッシュ生地の中に、濃厚で鮮やかなマンゴークリームをぎっしりと閉じ込め、キュッと酸味の効いたパッションフルーツソースを合わせました。

トップにはフレッシュで大ぶりなマンゴーの果肉をたっぷり乗せ、ピスタチオで彩りのアクセントをプラス。濃厚な甘みとパッションフルーツの酸味が絶妙にマッチした、トロピカルで力強い夏を感じる一品です。

クーシュ マンゴー

\497(税込)

クーシュ マンゴー

Sebastien Bouillet / セバスチャン・ブイエセバスチャン・ブイエ

フランス・リヨンを拠点に活躍するパティシエ兼ショコラティエ、セバスチャン・ブイエ。

色彩豊かなマカロンや繊細なショコラ、フランス語で“おやつ”を意味する「グテ（Gouter）」をテーマにしたヴィエノワズリーなど、伝統的なフランス菓子に革新的な発想を融合させたクリエイションで、世界中のスイーツファンを魅了し続けています。2004年には、フランスを代表するパティシエ協会「ルレ・デセール」に史上最年少で入会。

「不屈の精神、創造性、向上心」という価値観を大切にしながら、常に新しい表現を追求する姿勢が、セバスチャン・ブイエならではの独創的な世界観を生み出しています。

[Gouter] -グテ-[Gouter] -グテ- 学芸大学店

毎日食べたいフランスの「おやつ」焼きたての香りが漂う店内には、セバスチャン・ブイエのこだわりが詰まったパンやお菓子がずらり。[Gouter] -グテ-は、特別な“おやつ”を選ぶワクワク！を味わえるお店です。

Shop

〒152-0004 東京都目黒区鷹番3-8-1 Rhills

東急東横線 学芸大学駅 / 徒歩1分

営業時間：10:00～18:00

定休日：毎週火曜日・木曜日

☆Sebastien Bouillet ONLINE SHOP：https://bouillet.jp/collections/all

☆HP（Japan）：http://www.bouillet.jp/

☆Instagram（Japan）：https://www.instagram.com/bouillet_japon/

☆X (旧Twitter)（Japan）：https://twitter.com/bouillet_japon