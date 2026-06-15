NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2026　オイシックス新潟アルビレックスBCジュニアチーム　セレクション開催のお知らせ

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、今冬開催予定の『NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2026 』の大会に、「オイシックス新潟アルビレックスBCジュニアチーム」を結成し、出場することが決まりました。

同大会は、一般社団法人日本野球機構(NPB)とプロ野球12球団が連携し、「子どもたちが”プロ野球への夢”という目標をより身近に持てるように」という思いから2005年に創設され、今年で22回目の開催となります。

オイシックス新潟アルビレックスBCでは、「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2026」に出場するオイシックス新潟アルビレックスBCジュニアチームの結成にあたりセレクションを開催いたします。

「NPBジュニアトーナメント」についてはこちら：https://npb.jp/junior/2026/

大会概要

公式タイトル

NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2026

主催

一般社団法人日本野球機構

NPB12球団

特別協賛

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

協力

ナガセケンコー株式会社

運営協力

公益財団法人全日本軟式野球連盟

日程

2026年12月26日(土)～29日(火)

大会会場

明治神宮野球場（全日程）※予備日なし

ジャイアンツタウンスタジアム（12月26日～28日 ※予備日29日）

出場チーム（16チーム）

・読売ジャイアンツジュニアチーム

・東京ヤクルトスワローズジュニアチーム

・横浜DeNAベイスターズジュニアチーム

・中日ドラゴンズジュニアチーム

・阪神タイガースジュニアチーム

・広島東洋カープジュニアチーム

・北海道日本ハムファイターズジュニアチーム

・東北楽天ゴールデンイーグルスジュニアチーム

・埼玉西武ライオンズジュニアチーム

・千葉ロッテマリーンズジュニアチーム

・オリックス・バファローズジュニアチーム

・福岡ソフトバンクホークスジュニアチーム

・オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブジュニアチーム

・くふうハヤテベンチャーズ静岡ジュニアチーム

・日本地域プロ野球リーグ機構加盟リーグ選抜ジュニアチーム 2チーム

（ルートインBCリーグジュニアチーム／四国アイランドリーグplusジュニアチーム）

大会理念

公式ロゴマーク

オイシックス新潟アルビレックスBCジュニア監督

監督 山口 祥吾（やまぐち しょうご）

選手歴：立花学園高ｰ千葉ロッテマリーンズ(育成)ｰ新潟アルビレックスBC

現在：オイシックス新潟アルビレックスBC 球団職員 アカデミーコーチ

参加資格

セレクション概要

- チームの代表者・監督に受験を許可された新潟県・富山県・石川県・福井県在住もしくは4県内の野球チームで活動する小学5・6年生の男子選手・女子選手- 選考会で選出された際に、チーム練習・練習試合に可能な限り参加できる選手※所属チームの重要な大会への出場や学校行事、冠婚葬祭、体調不良などやむなき場合は除く。- 申し込みフォームに記入漏れがないこと※記入漏れがあった場合は、Web選考にて落選とさせていただく可能性がございます。- 選考に関して、選考基準を球団に一任していただける方※選考内容については、一切公開しません。※合否理由のお問合せは一切対応しません。- 「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2026」に参加できる選手

今年の一次選考は、例年行っている【デジタルトライアウト（動画選考）】と【株式会社ヒマラヤが実施する「第15回ピッチング＆スイングスピードコンテスト」】での受験も可能となり同時開催いたします。

（※ヒマラヤコンテストでの受験は必須ではありません）

各セレクションの詳細は下記をご確認ください。

一次セレクション：デジタルトライアウト（動画審査）

「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2026 デジタルチャレンジ」と題して、お送りいただいた動画を元に審査・選考いたします。

日頃の練習の成果を収めた映像は、6月19日(金)より下記の応募フォームにてエントリーを開始いたします。

応募期間

2026年6月19日(金) ～ 7月16日(木)23:59まで

※締切1週間前になると動画の応募が集中するため、早めのご提出を推奨いたします。

参加対象

新潟県・富山県・石川県・福井県在住もしくは4県内の野球チームで活動する小学5・6年生の男子選手・女子選手

参加費

無料

内容

動画審査

（申込み時に必要な動画については、応募ページ内の説明をご確認ください）

応募方法

ビデオカメラ、デジタルカメラ、スマートフォン等で撮影したバッティング・ピッチング・フィールディングの動画を、 日本野球機構オフィシャルサイトの応募フォームよりアップロードし、エントリーしてください。

応募いただいた動画の一切の権利はオイシックス新潟アルビレックスBCに帰属するものとします。

動画内容

動画は合計90秒までアップロードできます。

動画の時間振り分けはあくまでも目安になります。

＜投手＞

・ピッチング・・・・約40秒

・フィールディング・約10秒

・バッティング・・・約20秒

・自己アピール・・・約20秒

＜野手＞

・フィールディング・約30秒

・バッティング・・・約40秒

・自己アピール・・・約20秒

＜捕手＞

・フィールディング・約10秒

・セカンドスロー・・約30秒

・バッティング・・・約30秒

・自己アピール・・・約20秒

申込方法

6月19日(金)よりエントリーを開始いたします。

以下の応募ページからお申込みください。

※日本野球機構ウェブページ内の特設サイトへのリンクです。募集開始日まで詳細の閲覧はできません。

デジタルチャレンジのエントリーはこちら：

一次セレクション：ヒマラヤ【ピッチング＆スイングスピードコンテスト】

株式会社ヒマラヤが実施する「第15回ピッチング＆スイングスピードコンテスト」での受験も同時開催いたします。

詳細はヒマラヤのコンテストページをご覧ください。

第15回ピッチング＆スイングスピードコンテスト：https://www.himaraya.co.jp/lp/speed_contest

応募期間

2026年6月19日(金) ～ 7月16日(木)のヒマラヤ開催店舗【長岡店】の営業時間内

会場

新潟県のヒマラヤ開催店舗【長岡店】

受付場所

ヒマラヤ長岡店のイベント会場

対象

新潟県・富山県・石川県・福井県在住もしくは4県内の野球チームで活動する小学5・6年生の男子選手・女子選手

申込方法

新潟県のヒマラヤ開催店舗【長岡店のイベント会場】にてお申し込みください。

実施内容

１.スイングスピード測定

（スイングスピードの数値のみを合格基準とさせていただきます）

一次選考合格条件

スイングスピード 115km/h以上

（上記の数値を上回れば、一次選考会合格となります）

一次選考会合格者は、ヒマラヤ長岡店舗で受け取った合格通知書に記載されているQRコードから二次選考へのお申し込みと動画提出をお願いいたします。

※申込期限：7月16日(木)23:59まで。申込期限後の受付はいかなる場合でもお受けいたしかねます。

※取得した個人情報は、原則NPBジュニアトーナメント出場選手募集等の連絡のみに使用いたします。

※ピッチング＆スイングスピードコンテストで合格した方も、以下のページよりデジタルトライアウトへの動画の提出が必要となります。

ヒマラヤ一次選考合格者の動画提出もこちらから：https://npb.jp/digitalchallenge/a/

一次セレクション【デジタルトライアウト(動画選考)】の合格発表について

7月28日(木)15:00頃 当ページにて受験番号で発表いたします。

個別での連絡はございませんのでご注意ください。

※受験番号は応募完了後、応募受付完了メールにて表示されます。合格発表で使用するため、必ず番号を控えるようにしてください。

実施日程

二次セレクション：実技選考

8月4日(火)

実施時間

セレクション：10:00～21:00の間で実施予定

※一次の合格者人数等によって、二次セレクションを2部制で行う可能性があります。

受験時間の詳細等は一次セレクション合格発表時に当ページにてお知らせいたします。

実施場所

HARD OFF ECOスタジアム新潟

(〒950-0932 新潟市中央区長潟570番地)

※雨天時は、保護者見学不可となります。

参加対象

一次選考会を通過した選手を対象に行います。

実施内容

走力

キャッチボール

ピッチング、スローイング(投手・捕手のみ)

守備

バッティング

野球に取り組む姿勢など(礼儀・挨拶・元気・協調性)

※対象人数などにより実施内容が変更になる場合がございます。

参加費

選手1名につき1,000円

※スポーツ保険料などとして

服装・持ち物

所属チームのユニホーム・帽子着用

野球用具一式(グラブ、バット、スパイク、ヘルメット、捕手用具等)

飲み物、その他各自で必要なもの(着替えアンダーシャツ等)

※金具のスパイクは使用できません。

用具について

ジュニアトーナメント大会特別規定により、本選考会（二次・最終）での使用可能バットも下記に限ります。

木製バット

木片の接合バット

竹の接合バット

金属製バット(金属バットはJSBBマークが入った製品に限る)

※コンポジット(カーボン素材を含む)や、バットの表面に柔らかい素材(PU：ポリウレタン)、グラスファイバーを使用しているバットは使用できない。

※木製、木片・竹の接合バットは下記の色が認められる。木目が見えること(左記事項を含め、本規定に定めのない事項については、一般社団法人全日本野球協会アマチュア野球規則委員会が定める基準に準拠する)・バットそのものの素材の色(ナチュラル)・ダークブラウン系・赤褐色系・黒色(墨黒)また、ボールに塗料がついてしまうなど、塗装の技術が劣っているもの、コーティングをバットの表面に施したものは使用不可。

二次セレクション合格発表について

8月14日(金)13:00頃 当ページにて受験番号で発表いたします。

個別での連絡はございませんのでご注意ください。

※受験番号は一次セレクションにて使用した番号で発表いたします。忘れずに必ず番号を控えているようにしてください。

実施日程

最終セレクション：実技選考

8月21日(金)

実施時間

セレクション：10:00～21:00の間で実施予定

※二次の合格者人数等によって、最終セレクションを2部制で行う可能性があります。

受験時間の詳細等は一次セレクション合格発表時に当ページにてお知らせいたします。

実施場所

HARD OFF ECOスタジアム新潟

(〒950-0932 新潟市中央区長潟570番地)

※雨天時は、保護者見学不可となります。

参加対象

二次選考会を通過した選手を対象に行います。

実施内容

ゲーム形式

野球に取り組む姿勢など(礼儀・挨拶・元気・協調性)

参加費

無料

服装・持ち物

所属チームのユニホーム・帽子着用

野球用具一式(グラブ、バット、スパイク、ヘルメット、捕手用具等)

飲み物、その他各自で必要なもの(着替えアンダーシャツ等)

※金具のスパイクは使用できません。

用具について

ジュニアトーナメント大会特別規定により、本選考会（二次・最終）での使用可能バットも下記に限ります。

木製バット

木片の接合バット

竹の接合バット

金属製バット(金属バットはJSBBマークが入った製品に限る)

※コンポジット(カーボン素材を含む)や、バットの表面に柔らかい素材(PU：ポリウレタン)、グラスファイバーを使用しているバットは使用できない。

※木製、木片・竹の接合バットは下記の色が認められる。木目が見えること(左記事項を含め、本規定に定めのない事項については、一般社団法人全日本野球協会アマチュア野球規則委員会が定める基準に準拠する)・バットそのものの素材の色(ナチュラル)・ダークブラウン系・赤褐色系・黒色(墨黒)また、ボールに塗料がついてしまうなど、塗装の技術が劣っているもの、コーティングをバットの表面に施したものは使用不可。

最終セレクション合格発表について

最終セレクションをアカデミーコーチや球団関係者が視察し、代表選手16名を選考します。

最終選考会合格者(最終合格者)には、担当より8月31日(月)の18:00までに応募フォームにてご登録いただいた保護者様の携帯電話に連絡いたします。

※事前にご了承ください

選手の送迎などにかかる費用等は全て自己負担となります。

セレクションや練習・練習試合にかかる交通費、宿泊費などは自己負担となります。

本大会で選手が着用する所定のユニホームを支給いたします。（一部アイテム除く）

球団公式 HP やマスコミ関係者に、氏名、顔写真、所属チーム等のプロフールを公開する場合があります。

ご家族の応援団旅費・応援に係る費用などについてはすべて自己負担となります。

練習時など保護者のみなさまへ練習補助などのお手伝いをお願いすることがあります。

選手には肩肘検診が義務付けられており、何らかの異常が認められた場合は選手の入れ替えを行うことがあります。

本大会出場選手について

最終合格者(16名)の顔合わせや球団オリエンテーション、肩肘検診などを「9月19日(土)」にHARD OFF ECOスタジアム新潟にて実施する予定です。必ずご参加ください。当日の詳細は調整中ですので追ってご連絡いたします。

※現時点での予定となりますので、変更となる可能もございます。ご理解とご了承のほど、よろしくお願いいたします。

お問い合わせ先

株式会社新潟プロ野球団

〒950-0932 新潟県新潟市中央区長潟570番地 HARD OFF ECOスタジアム新潟内

TEL：025-250-5539 FAX：025-250-5559

受付時間：平日 9:00～18:00