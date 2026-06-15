柔道家 野村忠宏がプロデュース！柔道未経験者も大歓迎の体験型柔道イベント「Daiwa House presents 野村道場 FUN TO JUDO Vol.3」6月28日(日) 奈良で開催！

株式会社Nextend野村道場 FUN TO JUDO Vol.3

株式会社Nextend（東京都渋谷区／代表取締役：野村忠宏）は、柔道の魅力をより多くの方に届けることを目的とした体験型柔道イベント「Daiwa House presents 野村道場 FUN TO JUDO Vol.3」を、2026年6月28日(日)、大和ハウスグループ みらい価値共創センター コトクリエ（奈良県奈良市）にて開催いたします。

本イベントは、オリンピック史上初となる柔道男子個人戦3連覇を達成した野村忠宏がプロデュースする「野村道場」から生まれたスピンオフイベントです。

テーマは、

「柔道をもっと自由に、もっと楽しく。」

柔道経験者だけでなく、柔道を見たことはあるけれど体験したことがない方、小さなお子さま、ご家族連れ、友人同士など、誰もが気軽に参加できる“ふれあい型柔道イベント”として開催いたします。

今回は、オリンピックや世界選手権を制したトップアスリートたちが奈良に集結。柔道を通じて身体を動かす楽しさや、人とのふれあい、礼節や思いやりの心を学べる一日をお届けします。

オリンピック金メダリストら豪華講師陣が集結

野村道場 FUN TO JUDO Vol.3 講師・ゲスト

講師には、野村忠宏をはじめ、2012年ロンドンオリンピック柔道女子57kg級金メダリスト・松本薫氏、2010年世界柔道選手権73kg級金メダリスト・秋本啓之氏、野村道場のレギュラー講師として人気を集めるドンマイ川端氏が出演。

さらに今回は、「柔道はじめてゲスト」として、2012年ロンドンオリンピック卓球女子団体銀メダリストの平野早矢香氏が登場。柔道未経験者の目線でイベントに参加し、来場者とともに柔道の魅力を体験します。

世界の頂点を極めたアスリートたちと直接ふれあいながら学べる貴重な機会となります。

柔道未経験者も安心！参加型「ふれあい柔道教室」

経験者はもちろん未経験者も楽しめるプログラム礼節・礼法もしっかりと

第一部では、年齢・経験を問わず参加できる「ふれあい柔道教室」を開催します。

柔道衣をお持ちでない方にはレンタルもご用意しており、初めて柔道に触れる方でも安心してご参加いただけます。

礼節・礼法や基本動作からスタートし、トップアスリートによる直接指導や交流プログラムなど、柔道の楽しさを体感できる内容を予定しています。

「柔道をやってみたい」

「子どもに柔道を体験させたい」

「オリンピアンと直接交流してみたい」

そんな皆さまにぴったりのプログラムです。

※第一部「ふれあい柔道教室」は事前申込制となっており、参加申込みの受付は終了しております。

なお、第一部・第二部ともに観覧は無料です。オリンピック金メダリストや世界王者による指導やトークショーなど、イベントの模様をどなたでもご観覧いただけます。

観覧無料！トークショー＆豪華プレゼント抽選会も開催

野村道場 FUN TO JUDO Vol.1 トークショー野村道場 FUN TO JUDO Vol.1 プレゼント抽選会

第二部では、参加者だけでなく観覧者も一緒に楽しめる参加型プログラムを実施します。

豪華講師陣によるスペシャルトークショーでは、競技人生の裏話や、子どもたちからの質問コーナーなどを予定。

さらに、協賛各社や講師陣による豪華賞品が当たるプレゼント抽選会も開催いたします。

柔道経験の有無を問わず、

「見る」「学ぶ」「体験する」「ふれあう」

すべてを一度に楽しめる、新しい形の柔道イベントです。

野村忠宏 コメント

「FUN TO JUDOは、柔道経験の有無に関係なく、誰もが柔道の楽しさや魅力を体感できるイベントです。勝ち負けだけではなく、人とのつながりや礼節の大切さ、身体を動かす喜びを感じてもらえたら嬉しいです。柔道を知らない方にも気軽に参加していただき、笑顔あふれる一日になればと思います。会場でお会いできることを楽しみにしています。」

開催概要

Daiwa House presents 野村道場 FUN TO JUDO Vol.3

日時

2026年6月28日（日）

開場 12:30 ／ 開演 14:00

第一部

ふれあい柔道教室

14:00～15:30

第二部

参加者も！観覧者も！FUN TO JUDO！

15:30～17:00

会場

大和ハウスグループ みらい価値共創センター コトクリエ

（奈良県奈良市西九条町4-1-1）

出演者

◇講師/野村道場プロデューサー：野村忠宏

（ミキハウス所属／男子60kg級）

オリンピック3大会連続金メダル（1996・2000・2004） 1997年 世界柔道選手権 金メダリスト

◇特別講師：松本薫

（ベネシード所属／女子57kg級）

2012年 ロンドンオリンピック 金メダリスト 2010年・2015年 世界柔道選手権 金メダリスト

◇特別講師：秋本啓之

（全日本柔道連盟 男子シニアコーチ／男子73kg級）

2010年 世界柔道選手権 金メダリスト

◇レギュラー講師：ドンマイ川端

（1129カンパニー所属／男子60kg級）

2013年 全日本選抜柔道体重別選手権 優勝

◇柔道はじめてゲスト：平野早矢香

（ミキハウス所属／元卓球女子日本代表）

2012年 ロンドンオリンピック 卓球女子団体 銀メダリスト

◇MC：ワタナベゴリラ

※松本薫先生は第一部 ふれあい柔道教室のみの出演となります。

観覧について

当日は第一部から、どなたでも無料でイベントをご観覧いただけます。

※会場の収容可能人数を超えた場合は、安全確保のため入場制限を行う場合がございます。

駐車場について

会場駐車場はご利用いただけません。

お車でご来場の方は、「イオンモール大和郡山」の無料駐車場をご利用ください。

主催：株式会社Nextend

特別協賛：大和ハウス工業株式会社

協賛：シーネットグループ株式会社 / シーレイシステム株式会社 / 株式会社ミキハウス / BESPOKE TAILOR DMG

協力：アディダスジャパン株式会社

お問い合わせ

info@nomura-dojo.jp

野村道場 公式サイト

https://nomura-dojo.jp