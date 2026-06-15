総額100万円！未年（ひつじ年）の年賀状デザインを募集。ネット印刷のグラフィックが「第9回 2027年 年賀状デザイン公募」を開催。

株式会社グラフィックネットプリント総額100万円！「第9回 2027年 年賀状デザイン公募」を開催。未年の年賀状デザインを募集いたします。

株式会社グラフィックネットプリント（本社：京都市伏見区、代表取締役：西野能央、以下「当社」）が運営する、ネット印刷事業「印刷の通販(R) グラフィック」にて、「第9回 2027年 年賀状デザイン公募」を開催。未年（ひつじ年）のオリジナル年賀状デザインを募集します。最優秀賞には賞金10万円、特別賞にはApple Watchなど、総額100万円以上の副賞をご用意しております。

公募詳細はこちら :https://www.graphic.jp/new_years_card/contest

■年賀状にふさわしいオリジナル作品であれば、どなたでも応募可能

未発表のオリジナル年賀状であればプロ、アマチュア、年齢を問わずどなたでも応募可能です。受賞作品は100点を予定しており、受賞の中から当社が運用するWebサイト「スマプリ(R)デザイン」のデザインテンプレートとして採用させていただきます。

年賀状デザインの募集テーマは「ビジネス年賀状」「一般年賀状」「フォトフレーム年賀状」の3種類です。

・ビジネス年賀状【おすすめ！】

法人・ビジネスユースなお客様へのご挨拶に適した、フォーマルなデザイン、オーソドックスなデザインを募集しております。募集テーマの中でも受賞作品点数が最も多く、採用されやすいのでおすすめです。

＜昨年の受賞作品＞

2026年のビジネス年賀状受賞作品

・一般年賀状

個性溢れる年賀状のデザインを募集いたします。未年にちなんだもの、和柄、POPなデザインなど、老若男女問わず多様な場面で使用できる年賀状を自由な発想でご作成ください。

＜昨年の受賞作品＞

2026年の一般年賀状受賞作品

・フォトフレーム年賀状

ご家族やお子様、ペットなどの写真が1～3枚程度配置できる、写真窓の付いた年賀状の募集です。干支のイラストや年号などと写真を組み合わせた、ファミリー向けの年賀状をデザインしてください。

＜昨年の受賞作品＞

2026年のフォトフレーム年賀状受賞作品

▼年賀状デザイン公募詳細ページ：グラフィック特別企画 第9回 2027年 年賀状デザイン公募

https://www.graphic.jp/new_years_card/contest

■最優秀賞には【賞金10万円】、特別賞には【Apple Watch】を贈呈！

受賞者には、豪華副賞を多数ご用意しております。

【副賞一覧】

最優秀賞（1作品）：賞金10万円

特別賞（1作品）：Apple Watch

優秀賞（3作品）：賞金5万円

入賞（5作品）：賞金3万円

フォトフレーム賞（10作品）：賞金2万円

佳作（20作品）：賞金1万円

審査員賞（10作品）：賞金5千円

グラフィック賞（50作品）：賞金3千円

■応募期間・資格

応募期間：2026年6月10日（水）～2026年7月10日（金）

応募資格：プロ・アマ問わずご応募可能です。学生の方のご応募も大歓迎！

応募方法：応募フォームより画像データのアップロード（お一人様3作品まで応募可能）

※ご応募には無料の会員登録およびログインが必要です。

結果発表は9月下旬頃、年賀状デザイン公募ページにて発表予定です。

今年もたくさんのご応募をお待ちしております。

■印刷の通販(R) グラフィックとは

「情報技術とコミュニケーションで、社会の進歩と発展に貢献する。」という理念のもと、印刷やクリエイティブ事業を通してお客様にとって本当に価値があるサービスを追求します。ネット印刷通販事業ではお客様のニーズに応じたきめ細かなサービスと高い印刷品質の追求を徹底。プロのデザイナー様からも高い評価をいただき、多数のお客様にご利用いただいています。「品質」と「サービス」のグラフィックは、真のパフォーマンスを「価格」においてもネット印刷通販最安を追求したキャンペーンを実施いたします。

当社は、2026年5月に発表された「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 ネット印刷通販」で2年連続の総合第1位を獲得。また、2025年12月発表の「2025年 GMO顧客満足度ランキング ネット印刷通販」においても総合第1位を獲得しております。顧客満足度ランキングにおいて「2冠」を継続中です。

「2026年 オリコン顧客満足度(R)調査 ネット印刷通販 2年連続第1位」と「2025年 GMO顧客満足度ランキング ネット印刷通販 第1位」の2冠を獲得

■株式会社グラフィックネットプリントについて

当社は、ネット印刷通販サービス「印刷の通販(R) グラフィック」の企画・運営に特化しています。

名称 ： 株式会社グラフィックネットプリント

代表者 ： 代表取締役 西野 能央

所在地 ： 〒612-8395 京都市伏見区下鳥羽東芹川町33

運営サイト ： 印刷の通販(R) グラフィック

URL ： https://www.graphic.jp

■本リリースについて

本リリースに記載されている内容および情報については、市場動向、社会状況、経営方針の変更等により将来的に変わる可能性があります。記載の会社名、および商品名、ウェブサイトのURL等は、本リリース発表時点のものです。その後予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。ここに記載されたすべての会社名と製品名は認識目的でのみ使用され、それぞれの所有者の財産です。