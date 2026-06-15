豊臣秀吉・秀長兄弟ゆかりの長浜で「学び」と「遊び」を満喫する夏休み　琵琶湖畔のリゾートホテルで曜日替わりイベントを開催【グランドメルキュール琵琶湖リゾート＆スパ】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

琵琶湖のほとりに位置するオールインクルーシブのリゾートホテル「グランドメルキュール琵琶湖リゾート＆スパ」（所在地：滋賀県長浜市／総支配人：橋目 光晴）ではこの夏、曜日ごとに異なるさまざまなファミリー向けイベントを開催します。

豊臣秀吉・秀長兄弟が活躍した、長浜ならではの歴史を感じる体験から、親子で学べるワークショップ、風光明媚な琵琶湖の景色を満喫するアクティビティまで、さまざまなコンテンツを用意しています。イベントの参加料は一部を除きオールインクルーシブの宿泊プランに含まれており、追加費用を気にすることなくホテルステイを満喫していただけます。（イベントは天候等の状況により、予告なく変更・休止する場合があります。）

イベント概要

＜曜日ごとに実施されるイベント、アクティビティ＞

【月曜日限定】屋上から楽しむ びわ湖サンセット

ホテルの屋上から、「日本の夕陽百選」にも選ばれた長浜の夕陽を眺める特別なアクティビティ。空とともに琵琶湖が美しく染まる、希少な絶景を見ることができます。

【開催日】2026年8月3日、10日、17日、24日、31日、9月7日、14日

【時間】18:00～18:30（所要時間約30分）

【備考】小学生以下のお子さまは保護者同伴にて参加可能

【火曜日限定】夏休み講談ナイト

講談師・旭堂南風による臨場感あふれる語りで、豊臣兄弟の物語をお届けします。まるでその時代に引き込まれたかのような、お子さまから大人まで楽しめる、夜に開催するイベントです。

【開催日】2026年8月4日、11日、18日、25日

【時間】19:00～19:30（所要時間約30分）

【場所】ホテル 2階 特設会場

【水曜日限定】「夏びわぽ」～びわ湖クリーンウォーク～

「びわぽ」は「琵琶湖とともに季節を感じるおさんぽ時間」を意味する造語。涼しい朝の時間帯に、爽やかな湖畔を歩きながら清掃を行うイベントです。

【開催日】2026年7月23日、30日、8月6日、13日、20日、27日

※水曜日にご宿泊の方が木曜日の朝に参加可能

【時間】8:00～9:00（所要時間約60分）

【場所】ホテル前 豊公園 湖畔

【備考】掃除道具の貸し出しがあります

【木曜日限定】「三成くん」人力車パレード＆フォトセッション

戦国武将・石田三成をモチーフにした長浜市の観光PRキャラクター「三成くん」が人力車で登場。旅の思い出に残るワンシーンを撮影することができます。

【実施日】2026年8月6日、13日、20日、27日

【時間】16:30～17:00

【場所】ホテル 1階 ロビー

【備考】

・撮影は指定エリアにて、順番にご案内します。

・ホテルスタッフがお客さまのスマートフォン等で撮影します。

【金曜日限定】わくわく！キッズハンバーガースクール

※画像はイメージです

バンズにハンバーグやお野菜、お好みのソースなどを組み合わせて、楽しくオリジナルハンバーガー作りを体験できます。

【開催日】2026年7月24日、31日、8月7日、14日、21日、28日

【時間】17:30～18:00

【場所】ホテル 2階 ビュッフェレストラン Le Sensoriel（ル・サンソリエル）

【定員】各日80名まで（来場順、定員になり次第受付終了）

【備考】

・夕朝食付きのプランでご宿泊の方が対象です。

・本イベントは小学生までのお子さま向けプログラムです。火気や調理器具を使用します。

【土曜日限定】「三成くん」がホテルにやってくる！

土曜日にも「三成くん」がホテルに遊びにやってきます。一緒に写真を撮ったりふれあったり、笑顔いっぱいの時間が楽しめます。

【開催日】2026年7月18日、25日、8月1日、8日、15日、22日、29日、9月5日、12日、19日、26日

【時間・場所】

ホテル 1階 ロビー 16:30～17:00 ／ 2階 レストラン 18:00～18:30

【日曜日・お盆期間限定】カラフルに描く、サマー書道体験

夏をテーマにした言葉や好きな文字を、華やかなカラー墨汁を使って表現していただけます。お子さまから大人まで気軽に楽しめる体験です。

【開催日】2026年7月19日、26日、8月2日、8日～16日、23日、30日、9月6日、13日、20日、27日

【時間】17:30～21:00（最終受付20:30）

【場所】ホテル 1階 ショップ

＜その他、おすすめのアクティビティ＞

8月は水陸両用バスが毎日ホテルにやってくる！

水陸両用バスで湖岸をドライブし、そのまま琵琶湖へスプラッシュイン。ホテル正面玄関から発着する、特別便です。

【実施日】

＜夕方便＞2026年8月1日（土）～31日（月）、9月5日（土）、12日（土）、19日（土）～22日（火）、26日（土）

＜朝便＞2026年8月2日（日）、9日（日）～16日（日）、23日（日）、30日（日）、9月6日（日）、13日（日）、20日（日）～23日（水）、27日（日）

【時間】

＜夕方便＞受付16:40 出発17:10 ホテル帰着17:50

＜朝便＞受付8:40 出発9:00 ホテル帰着9:40

【料金】大人2,500円、小人1,500円、幼児500円（1名あたり／税・サ込）

【主催】株式会社ティアンドティ・コーポレーション

ガーデンプール

水深50cmの浅いエリアもあり、小さなお子さま連れでも安心して利用できます。

【営業日】2026年7月17日（金）～9月27日（日）

【時間】9:30～12:30／13:30～18:30（12:30～13:30は休憩時間を設けています。）

没入型館内アクティビティ「秀吉と秀長の謎解きロード」

専用アプリをダウンロードし、スマートフォンを片手に館内を周遊しながら豊臣兄弟をテーマにした謎解きに挑戦していただけます。

【所要時間】約30分～60分

【参加方法】ロビーやホテル館内にあるポスター、チラシをご確認ください。（対象年齢：5歳以上）

お野菜トンネルでひょうたん収穫体験

現在ひょうたんはホテル中庭で育成しており、8月にはトンネル状に成長してお客様をお迎えします

ひょうたんは豊臣秀吉ゆかりの縁起物。ホテル敷地内で「お野菜トンネル」として育成したものを、収穫し持ち帰ることができます。併せて自宅での楽しみ方ガイドを配布します。

【営業日】2026年8月4日（火）、8月18日（火）、8月25日（火）

【時間】8:00 ／ 8:15 ／ 8:30 ／ 8:45の四部制（要予約・各回10名）

【場所】ガーデンプール横

グランドメルキュール琵琶湖リゾート＆スパ

【戦国わくわく 夏の陣2026】 :https://grand-mercure-lakebiwa-resortandspa.jp/plan/summer-event-2026/

琵琶湖のほとりに位置し、穏やかな湖面と「日本の夕陽百選」に選ばれた美しい夕景を望むリゾートホテル。大阪からJR在来線で一本の長浜駅から徒歩約10分、京都や名古屋からも新幹線で約60分でアクセス可能です。黒壁スクエアや竹生島クルーズ船乗り場など人気観光地へのアクセスも良く、周辺観光の拠点としても便利な立地。豊臣秀吉・秀長兄弟ゆかりの地として知られる歴史情緒あふれるエリアにあり、この地ならではの料理やお酒が揃うビュッフェレストランや温泉露天風呂、ラウンジなどを備え、オールインクルーシブで三世代やご友人同士での滞在を満喫いただけます。

琵琶湖のほとりに立つリゾートホテル総鉄イオンを多く含む温泉露天風呂近江牛など、ビュッフェには地元食材を使ったメニューも戦国時代の「力飯」を再現した「太閤五穀飯」

【所在地】滋賀県長浜市大島町38

【TEL】03-6743-6550（予約センター）

【アクセス】JR北陸本線・長浜駅より無料送迎バスで約5分、北陸自動車道・長浜ICより車で約15分

【料金】オールインクルーシブ 1泊 22,000円～（2名1室1名あたり、税・サ込）

【公式サイト】https://grand-mercure-lakebiwa-resortandspa.jp/

※一部のドリンク、アクティビティなどは有料

※ランチの提供はございません

ディナー＆朝食ビュッフェに新メニュー登場

「グランドメルキュール琵琶湖リゾート＆スパ」は2026年4月1日に開業2周年を迎え、ビュッフェレストラン「Le Sensoriel（ル・サンソリエル）」では、新コンセプト「マルシェ」をイメージした新しいシグネチャーメニューの提供を開始しました。思わず足を止めたくなる「発見の楽しさ」、目の前で料理が仕上がるライブキッチンの「ワクワク感」、そして旅先ならではの「新鮮な体験」がつまっています。

より一層、食の多様性に配慮し、ベジタリアンメニューを拡充。お子さまにも楽しくお召し上がりいただけるキッズメニューも充実させました。

新シグネチャーメニューのバーガー（朝食）ベジタブルラザニアや温野菜、スムージーなどベジタブルメニューも豊富照り焼きサーモンやコーンスープなどキッズメニューは専用コーナーに用意新コンセプト・メニューの詳細はこちら :https://accor-resorts-japan.jp/buffet/

「グラ・メル」の夏旅

全国22の「グランドメルキュール」「メルキュール」で実施される、夏のイベント・コンテンツをご紹介。

https://accor-resorts-japan.jp/lp/summer2026/

グランドメルキュールについて

グランドメルキュールは、「Discover Local Grandly ～地域の魅力を、グランドに堪能する～」をコンセプトに、その土地ならではの文化の豊かさを称え、伝統・エレガンス・本物志向が調和した上質な滞在体験を提供するプレミアムブランドです。それぞれのデスティネーションの本質に根ざし、五感を呼び覚ます体験と地域の魅力を尊重したストーリーテリングを通じて、ゲストに深い没入感をもたらします。地域に息づく風習や食文化、アート、人とのつながりを大切にしながら、ひとつひとつの体験をその土地への敬意として丁寧に紡いでいます。国際水準のホスピタリティとローカルの個性を融合させることで、深くローカルに根ざしながらも、豊かで上質な滞在を提供します。現在、グランドメルキュールは10ヶ国以上で80以上のホテルを展開しており、フラッグシップホテルにはインドのグランドメルキュール・マイソール、ブラジルのグランドメルキュール・ベレン・ド・パラ、グランドメルキュール・リオデジャネイロ・コパカバーナなどがあります。グランドメルキュールは、110ヶ国以上で5,800以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティグループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供する予約プラットフォーム兼ロイヤリティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110ヶ国で5,800を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらにEnnismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALLは、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）およびOTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細については https://group.accor.com をご覧ください。

※2026年6月15日配信時点での情報です。

※写真はすべてイメージです。