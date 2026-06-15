株式会社アネシスは熊本県と「熊本見守り応援隊」協定を締結しました。

株式会社アネシス

2026年6月8日（月）に、株式会社アネシス（本社：熊本市東区長嶺南 代表：加藤龍也）は、熊本県と「熊本見守り応援隊」協定を締結いたしました。アネシスは25社目の協力事業者となりました。

「熊本見守り応援隊」協定締結式の様子

協定締結式は同日、熊本県庁防災センター 314会議室で執り行われ、株式会社アネシス取締役 岩田 紘明が出席いたしました。



協定締結事業者からのあいさつで岩田は、「社員ひとりひとりが地域の目となって、熊本全体の安心な環境づくりができればと考えています。より一層責任感を持ちながら、日々の業務に取り組んでまいります。」と述べました。

「熊本見守り応援隊」とは

協定書に署名する株式会社アネシス取締役 岩田紘明左から熊本県健康福祉部長 久原 美樹子 氏・株式会社アネシス取締役 岩田 紘明

誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるようにするため、熊本県では、地域の事業者などの協力を得て、地域の中で支援が必要と思われる世帯や子どもの安全などを見守る「熊本見守り応援隊」の取組みを推進しています。

「熊本見守り応援隊」の取り組みに参加する事業者（協力事業者）の業種は様々で、関係団体（熊本県社会福祉協議会、熊本県民生委員児童委員協議会、熊本市民生委員児童委員協議会、熊本県警察本部、熊本県）と協定を締結して活動しています。

アネシスが実施する熊本見守り活動

県内８拠点周辺で実施している、毎朝の清掃活動中や物件・施工管理現場への訪問時に、地域住民の様子や住宅の異変（郵便物の堆積、長時間の照明点灯、不審者の徘徊等）を察知します。

また、近隣への施工挨拶や定期点検の際、直接対話を通じて高齢者の体調不良や、消費者被害の予兆（不審な業者の出入り等）をキャッチします。

関連リンク

・熊本県ホームページ『熊本県における地域の見守り活動に関する「熊本見守り応援隊」について』：https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/27/209237.html