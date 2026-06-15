公益社団法人日本医師会日医君の立体シール

日本医師会（会長：松本吉郎）の公式キャラクターである日医君につきましては、これまで様々なグッズ（クリアファイル、付箋、マスコットボールペン、ぬいぐるみキーホルダー）を販売しており、多くの皆様にご活用いただいています。

グッズ購入はこちらから :https://www.med.or.jp/people/info/people_info/008936.html

このほど新たなグッズとして、日医君の立体シールが完成したことを記念して、抽選で300名の方にプレゼントすることといたしました。ご希望の方は下記の要領に従って、奮ってご応募願います。

なお、立体シールにつきましては、今回のプレゼント企画終了後に、1枚500円で販売も開始する予定としておりますので、ぜひ、ご活用ください。

ただし、販売に当たりましては、日本医師会員の先生方は1会員／1医療機関最大10枚まで（送料は無料）、一般の方は一人1枚まで（送料は自己負担）とさせていただきます。

◆応募方法：

下記から日本医師会LINE公式アカウントを友だち追加の上（すでに友だち追加していただいている方は応募フォームに飛びます）、応募フォームに必要事項を明記し、ご応募願います。

応募はこちらから :https://endpoint.loycus.jp/landing-qr/2000040851-jWQbvLpg?ic=cFZ5q19p54&whc=17116109327208

◆応募締切：2026年７月20日（祝・月）午後11時59分まで

◆問い合わせ先：日本医師会広報課 E-M：kouhou@po.med.or.jp

公益社団法人 日本医師会

日本医師会は、47都道府県医師会の会員をもって組織する学術専門団体です。

「医道の高揚、医学及び医術の発達並びに公衆衛生の向上を図り、社会福祉を増進すること」を目的に、医師の生涯研修に関する事項、地域医療の推進発展に関する事項、保険医療の充実に関する事項など、さまざまな活動・提言を行っています。



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