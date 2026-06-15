【西武渋谷店イベント限定】湘南・藤沢の新しい定番スイーツになるか？！新発想のエダムチーズクッキー「もちべろ」「もちサーフ」発売！

株式会社ディー・ビジュアル画像０１ 本イベントをきっかけに誕生したエダムチーズクッキー「もちサーフ」とピンクベリーエダムチーズクッキー「もちべろ」

２０２６年７月１日（水）から８月３日（月）まで西武渋谷店Ａ館２階イベントスペースにて開催される『夏だ！海だ！もちにゃん夏まつり』において、もちにゃんと湘南・鵠沼のSUN湘南ギフトが共同開発した新スイーツ『もちべろ』と『もちサーフ』が初登場することが決定しました。

湘南を訪れた人が「藤沢のお土産といえばこれ」と思い出してもらえるような、新しいご当地スイーツを目指して誕生した注目の商品です。

画像０２ 湘南の風を感じる『もちべろ』限定デザインパッケージ画像０３ 湘南の海とサーフカルチャーをイメージした『もちサーフ』限定パッケージ

◼️ 湘南らしさを詰め込んだ、新しいご当地スイーツ

藤沢との深い縁を持つもちにゃんと、地元企業がタッグを組み、湘南らしい新しいお菓子づくりに挑戦しました。

誕生したのが、エダムチーズの豊かなコクを楽しめる『もちサーフ』と、エダムチーズにストロベリーとラズベリーを合わせた『もちべろ』です。

サーフボードや猫の舌を思わせるユニークなフォルムが特長で、その愛らしい形状にちなんで名付けられました。見た目の可愛らしさだけでなく、「何度でも食べたくなる味」を目指して開発しました。

◼️ エダムチーズを贅沢に使用した上品な味わい

最大の特徴は、エダムチーズをふんだんに使用した濃厚な風味。

口に入れた瞬間に広がるチーズのコクと香ばしさ、そして後味の軽やかさが絶妙なバランスを生み出しています。

甘さに頼りすぎない上品な味わいは、小さなお子さまのおやつとしてはもちろん、大人のティータイムにもぴったり。

さらに、お酒との相性も抜群で、特に赤ワインと合わせることで、チーズの風味がより一層引き立ち、思わず次の一枚に手が伸びてしまうような贅沢な時間を楽しむことができます。

◼️ 「可愛い」だけで終わらない、本気のスイーツ

もちにゃんのキャラクターをモチーフにしたお菓子というと、見た目の可愛さに注目が集まりがちです。

しかし『もちべろ』『もちサーフ』は、味そのものにも徹底的にこだわりました。

子どもから大人まで楽しめる親しみやすさと、本格的な焼き菓子としての満足感を両立。

湘南らしい遊び心と上質さを兼ね備えた、新しいご当地スイーツとして誕生しました。

画像０４ 「もちにゃん」メインビジュアル



◼️ もちにゃんとは

「もちにゃん」は、２０１３年に台湾の厚切りトースト店のマスコットとして誕生した癒し系キャラクター。２０１５年に台北地下鉄のイメージキャラクターに起用されたことをきっかけに人気が急上昇し、中国では7-Eleven、Lawson、The Coca-Cola Company などの大手企業とのコラボレーションを展開し、幅広い世代に親しまれるキャラクターとして定着。現在はアニメ版がdアニメストアにて独占絶賛配信中です！



◼️ SUN湘南ギフトとは

SUN湘南ギフト は、湘南・藤沢の魅力を発信する地域密着型のギフトブランドです。地元の文化や観光資源を活かした商品開発を行い、湘南を訪れる人々に新しいお土産や地域の魅力を届ける活動を続けています。

https://www.sunshonangift.com

◼️ ブランニューデザインとは

ブランニューデザイン は、神奈川県藤沢市を拠点に、最新の自動成形機を駆使し、 長年の経験がある菓子作りのプロが地域の魅力を活かした菓子開発などを手がけるクリエイティブ企業です。湘南で愛されているブランド「米るり屋 - Le Riz Ya」も展開しており、群馬県産の米粉にたっぷりと北海道産バターを練り込んだ「ポルポロ」が特に人気。地元企業との連携を通じて、湘南ならではの商品づくりに積極的に取り組んでいます。

https://bnd-lerizya.com

画像０５ イベント公式ロゴ

画像０６ SNS用イベント告知画像

■ イベント情報

西武渋谷店Ａ館

２階 イベントスペース（メイン会場）

地下１階 食品売場 （７月１５日（水）～８月３日（月）

４階 365cafe （６月２３日（火）～７月6日（月）

https://www.d-world.asia/mochinyan-seibu2026

画像０７ イベント公式ポスター

主な内容（予定）

イベント限定コラボ食品・スイーツ販売地下１階食品売場での試食企画365cafeでのオリジナルコラボメニュー提供ぬいぐるみ・雑貨などの公式グッズ販売地域コラボレーショングッズ展開アーティストコラボ作品の展示・販売参加型ワークショップ・体験イベントフォトスポット展示 ほか※ 内容は予告なく変更となる場合があります。最新情報は今後の発表をご確認ください。

お問い合わせ

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代表取締役 コルピ・フェデリコ

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