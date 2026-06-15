エルメ6周年！AI連携でLINEデータを自動分析する時代へ

株式会社ミショナ

株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）が運営する「L Message（エルメッセージ）」が、2026年6月15日（月）にサービス開始6周年を迎えました。2020年のサービス開始以来、業種を問わず幅広い事業者のLINEマーケティング支援を続けています。

2026年4月には、自社のLINE運用データをChatGPTやClaudeなどの外部AIと連携できる新機能「エルメMCP」を公開しました。これにより、これまで担当者の経験や手作業に依存していた分析・改善業務をAIが担えるようになり、L Messageは単なる自動化ツールから「データを成果に変えるプラットフォーム」へと進化しました。この度の6周年を機に、導入事業者様のご支援・ご愛顧に感謝申し上げるとともに、今後もさらなる機能拡充と支援体制の強化に努めてまいります。

2026年の一大トピックス ― AIが自社LINEデータを分析する時代へ

L Message（エルメッセージ）は2026年4月6日（月）、AIとの連携を可能にする新機能「エルメMCP」を公開しました。

LINE公式アカウントを活用するほど、配信の開封状況やリンクのクリック状況、友だちの行動パターンなど、膨大なデータが蓄積されていきます。しかし「データは取れているが、分析・改善に手が回らない」という声は、多くの導入事業者から共通して聞かれてきた課題でした。エルメMCPは、この長年の課題をAIの力で解決します。

MCP（Model Context Protocol）とは、サービス内のデータを外部AIと安全に連携するための共通規格です。エルメMCPでは、事業者が自社のL Messageに蓄積した配信データや運用データをChatGPTやClaudeなどの外部AIで活用できる状態にし、分析から改善提案までを一貫して支援します。

▼エルメMCPでできること

- 自社の配信実績・運用データをAIに連携し、即時に分析が可能- 開封率・クリック率などの指標をもとに改善ポイントを可視化- 配信文面や施策の改善案をAIが自動提示- 自社の配信実績データの分析によりサポート品質の向上を支援

これにより、これまで担当者の経験や手作業に依存していた分析・改善業務をAIが担えるようになります。「データを見るだけ」から「データを活かす」へ--L Messageは単なる自動化ツールから、「データを成果に変えるプラットフォーム」へと進化しています。

さらに第二弾として、「AIサービス側からエルメ内の各種設定を操作できる機能」を順次公開予定です。ステップ配信の作成・リッチメニューの設定・自動応答の構築などをAIとの対話を通じて行えるようになり、専門知識がなくてもLINE運用の高度化が実現できる環境を整えていきます。

▼サービス詳細

https://lme.jp/?prtimes

エルメが生み出した成果

6年間の機能進化の結果、L Message（エルメッセージ）は2026年1月時点で導入14万件を突破し、多様な業種で具体的な成果を生み出しています。

導入事業者から寄せられた事例の一部をご紹介します。

1）ベストウェイケアアカデミー様｜介護資格取得支援スクール（大阪府豊中市）

▼導入前の課題

- 広告・LP・LINEの集客導線が分断されており、効率的な運用が困難だった- 受講申込のたびに「タグ外し」や「ステップ配信停止」を手作業で対応しており、ミスや工数増加のリスクがあった- YouTubeや広告の組み合わせ方にノウハウがなく、教材の強みを発揮しきれていなかった

▼エルメで解決

- 広告→LP→LINE友だち登録→ステップ配信（全16通）→講座購入という一連の流れを自動化し、集客から教育・販売まで一気通貫で構築- コンバージョン機能とタグ管理を連携させ、購入後の顧客ステータス変更を完全自動化- フォーム機能でYouTubeライブ参加者の関心度を自動タグ付けし、最適なフォロー配信を実現

▼成果

- CPA（新規顧客獲得単価）：平均1,600円 → 最安500円台（約70％削減）- ROAS（広告費用対効果）：平均500％ → 平均700％を安定維持- 新規LINEリスト：平均92名/月 → 平均200名/月（最大281件/月）- 業務効率：購入処理の自動化により半年間で累計5時間以上の工数を削減

※導入事業者の一例です

▼導入事例の詳細はこちら

https://lme.jp/manual/interview-bestway/

2）Melhoria（メリョリーア）様｜女性専用整体サロン

▼導入前の課題

- リピート集客につなげるアフターフォローが不十分で、来店後の継続接触ができていなかった- ブログ更新などの情報発信が一方通行で、顧客との双方向コミュニケーションがとれていなかった- クーポン発行などの販促施策を実行できておらず、再来店の動機づくりが手薄だった

▼エルメで解決

- 最終来店日から3ヶ月以上経過した顧客に自動で近況確認メッセージを送信するアフターフォローを構築- セグメント配信で来店回数・関心項目に応じた情報発信を実現し、一方通行から双方向のコミュニケーションへ転換- クーポン・キャンペーン配信を自動化し、再来店を促す仕組みをLINE上で一元管理

▼成果

- 休眠顧客への自動フォローにより、放置していた顧客との接点を再創出- 配信への反応率が向上し、リピート来店の動機づけに活用できる体制が整った- 日常業務と並行して顧客フォローが回る仕組みができ、オーナーの工数負担が軽減

▼導入事例の詳細はこちら

https://lme.jp/manual/interview-melhoria/

この1年の主要アップデート ― 成果が出る仕組みをさらに強化

エルメは、導入事業者のフィードバックをもとに継続的な機能改善を実施しています。直近1年間（2025～2026年）の主なアップデートは以下のとおりです。

- 【2026年4月】AIとの連携機能「エルメMCP」を公開（ChatGPT・Claude対応）- 【2025年11月】リッチメニューの表示予約機能を追加。管理画面から表示・停止を直接操作できるよう刷新- 【2025年7月】1:1チャットの対応ステータス管理機能を強化（送信予約・引用返信に対応）- 【2025年3月】レッスン予約機能の大幅アップデート（スマホアプリ対応・シフト管理の柔軟化・予約時の決済方法選択）- 【2025年2月】サロン・面談予約機能のスマホアプリ対応（場所を問わない予約対応を実現）- 【2025年1月】決済システムの刷新（請求書発行機能の追加）

次のステージへ ― AI・コミュニティ・パートナー戦略

6年間で積み上げた自動化ノウハウと14万件の導入実績を基盤に、エルメは次のステージへ進みます。エルメの活用を支援する認定講師・パートナーのネットワークは拡大を続け、ツールを導入するだけでなく活用定着と成果創出まで伴走できる支援体制を整えています。導入事業者が集うコミュニティでも、活用事例や最新機能の活用方法について活発な情報交換が行われています。

お問い合わせ方法

システムの詳細や導入方法については「L Message（エルメッセージ）マニュアルサイト」でご案内しています。



以下のリンク内の各種窓口からお気軽にお問い合わせください。

https://lme.jp/manual/contact/