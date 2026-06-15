女子ゴルフJLPGAステップ・アップ・ツアー「Ｓｋｙレディス ABC杯」に特別協賛

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、2026年10月6日（火）～10月9日（金）の4日間、ABCゴルフ倶楽部にて開催されるJLPGAステップ・アップ・ツアー「Ｓｋｙレディス ABC杯」に特別協賛いたします。

今年の「Ｓｋｙレディス ABC杯」も、2026年度 JLPGAステップ・アップ・ツアー「ロレックス ランキングフラッグシップイベント」として開催されます。賞金総額、優勝賞金、そしてロレックス ランキングの獲得ポイントも、JLPGAステップ・アップ・国内ツアーの中で、最高の大会となります。

大会期間中の決勝ラウンド（8日（木）、9日（金））は、有観客で開催いたします。昨年に引き続き、全日程の4日間、CS放送・スカイAでの中継やＳｋｙ株式会社公式YouTube(TM)チャンネルでもライブ配信いたします。

次世代を担う女子プロゴルファーたちの熱いプレーにどうぞご期待ください。

JLPGAステップ・アップ・ツアー 「Ｓｋｙレディス ABC杯」朝日放送 大会Webサイト

https://www.asahi.co.jp/stepup/

「Ｓｋｙレディス ABC杯」ライブ配信ページ

https://www.skygroup.jp/event/skyladies/

■ 大会概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1552/table/1302_1_c374f1fcc7a3df0c0ddfe60a980249f1.jpg?v=202606150651 ]

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