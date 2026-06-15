【緊急】フィリピン・ミンダナオ島沖M7.8地震、現地NGOと協働し初動調査と緊急支援を開始

公益社団法人 ピースボート災害支援センター

公益社団法人ピースボート災害支援センター（PBV、東京都新宿区）は、2026年6月8日午前8時38分頃（日本時間）、フィリピン南部のミンダナオ島付近を震源とするマグニチュード（M）7.8の地震による甚大な災害を受け、緊急支援活動を開始します。

被害状況は、死者：65人、行方不明者：36人、負傷者：1,447人、被災者：736,386人（176,186世帯）、損壊家屋57,252棟にのぼり、その数は増え続けています。（フィリピンNDRRMC（National Disaster Risk Reduction and Management Council／国家災害リスク削減管理評議会）、6月15日時点）

PBVはスタッフを現地に派遣し、信頼する現地パートナー団体と協力して現地調査・支援活動を行います。

1. 現地へスタッフを派遣し、緊急支援を開始

ピースボート災害支援センター（PBV）は、地震発生直後から現地のパートナー団体「Balay Mindanaw Foundation Inc（BMFI）」と緊密に連絡を取り合い情報収集を進めています。BMFIは、30年間にわたりミンダナオ島を中心に活動を続けているNGOです。

現地情報によると、島南部などで、学校やショッピングセンターなど複数の建物が倒壊するなどの深刻な被害が発生しています。状況の深刻さに鑑み、PBVはBMFIと共同で緊急支援を実施することを決定しました。

6月14日より日本からスタッフを複数名現地に派遣。更なる被害状況の調査を実施するとともに、現地ニーズに合わせて緊急食料支援や衛生用品セットなどの物資配布、避難所支援、給水支援、心理社会的支援などを実施していく予定です。

2. 過去の経験を活かした、現地に寄り添う支援

フィリピンは、台風による被害が頻発する地域でもあり、PBVでは2013年以降、複数の現地パートナー団体ともに台風被害の度に支援活動を実施し、信頼関係を築いてきました。

近年でも、2024年秋の台風、2025年9月の地震、2025年11月の台風など、たび重なる災害に見舞われています。PBVはいずれの災害においても、現地にスタッフを派遣し、パートナー団体と協働しながら、継続的な支援活動にあたってきました。今回もこれまでの経験とネットワークを最大限に活かし、被災地に寄り添った活動を行います。

2024年フィリピン台風での支援活動の様子

続く困難に立ち向かう人々へ、あたたかいご支援・ご協力をどうぞよろしくお願いいたします。

3. 緊急支援募金へのご協力とご取材のお願いします

「人こそが人を支援できる」との理念のもと、PBVは、困難に直面する被災された現地の人々が一日でも早く安全な暮らしを取り戻せるよう、きめ細かな支援を継続してまいります。

皆さまからのご寄付は、被災地の喫緊のニーズに合わせて、緊急支援活動や、その後の生活再建、家屋修繕、コミュニティ再建などに大切に活用させていただきます。なお、現地では被害の全容把握が進められている段階にあるため、状況に応じて被災地のニーズに合わせて活動内容を変更する場合があります。

激甚化する災害からの復旧・復興に向けた、皆さまのあたたかいご支援を心よりお願い申し上げます。

◆2026年フィリピン・ミンダナオ島沖地震 緊急支援募金(https://pbv.or.jp/donate/2026_philippines_earthquake)

詳しくはこちら(https://pbv.or.jp/donate/2026_philippines_earthquake)をご覧ください。

※本事業は、ジャパン・プラットフォーム(JPF)からの助成を受け実施しています。

◆緊急支援を実現する「災害支援サポーター」

発災直後の緊急時における支援活動を支える「災害支援サポーター（月額寄付）」を募集しています。平時からの継続的な支援が、発災直後に迅速な初動調査や緊急支援の開始を可能にします。災害支援サポーターは、継続的に支援することで、被災地を緊急期から中長期まで支えることができます。

詳しくは、特設サイトをご覧ください。

■ 本件に関するメディア関係者さまからの取材受付について

ピースボート災害支援センター（PBV）では、緊急支援に関する以下の取材・情報提供を受け付けております。

・現地派遣スタッフへのインタビュー（現地の状況、必要とされている支援などについて、オンラインまたは帰国後に対応可能です）

・国内事務局スタッフへのインタビュー（PBVの過去のフィリピン支援実績、今回の支援計画についてお答えします）

・現地写真・映像素材のご提供（報道用に現地の被害状況や支援活動の様子がわかる写真・動画素材をご提供可能です）

【取材に関するお問い合わせ・お申し込み】

下記のお問い合わせ窓口（広報）まで、「貴社名・媒体名・ご担当者名・ご希望の取材内容」を明記の上、ご連絡ください。

公益社団法人ピースボート災害支援センター（PBV）

PBVは「人こそが人を支援できる」をテーマに、国内外の災害支援活動や災害に強い社会作りに取り組む公益法人です。2011年の設立以来、海外31カ国、国内87地域で災害支援活動を実施してきました。

東京本部： 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-29-20-1F

E-mail：members@pbv.or.jp

TEL ：03-3363-7967（10:00-18:00/土日祝定休）

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