ナガオカ　レコード針を守る、スタイラスクリーニングブラシ「SBR01」を発売開始

株式会社ナガオカトレーディング

ナガオカはレコード針・レコード用品を取り扱う「NAGAOKA」ブランドから、スタイラスクリーニングブラシ「SBR01」を全国の家電量販店、オーディオ/レコードショップ、ECサイトにて2026年6月19日より発売いたします。メーカー想定売価は900円(税抜) / 990円(税込)。

スタイラスクリーニングブラシ「SBR01」

■製品概要

本製品はレコード針専用の帯電防止処理ブラシを採用した、レコードカートリッジの日常のメンテナンスに最適な製品です。

「SBR01」パッケージ

■製品の特徴

操作性に優れたL字型ボディ

レコード針専用設計の独自L字形状を採用。従来のブラシに比べて手元が安定し、正確に針先のホコリを除去できる使いやすさを実現しました。

帯電処理を施したブラシ毛

レコード再生時に発生する静電気は、ホコリを針先に呼び寄せる最大の原因。本製品のブラシ毛には帯電防止処理を施し、静電気の発生を抑制するとともに除去したホコリの再付着も防止します。

特殊毛先形状 拡大画像

針先に優しい特殊先端加工

ブラシ毛の先端に独自の特殊加工を施すことで、繊細な針先を傷つけることなく微細なゴミだけを的確に除去します。

※別売りの「NAGAOKA AM801/2 ハイクリーン」と併用することで、より効果的なクリーニングが可能です。

NAGAOKA 「AM801/2ハイクリーン」

■製品仕様

品名：スタイラスクリーニングブラシ

型番：SBR01

JAN：4967736084260

想定売価：\900(税抜) / \990（税込）

ブラシ先端形状：特殊毛先形状

ハンドル材質：プラスチック

パッケージサイズ：タテ100mm × ヨコ 40mm × 厚さ 20mm

パッケージ内容：本体、取扱説明書

製品URL

https://www.nagaoka.co.jp/item/sbr01.html

プレスリリースURL

https://www.nagaoka.co.jp/release/202606001797.html

問い合わせ先

TEL ： 03-3479-8181

Email ： info@nagaokatrd.co.jp

株式会社ナガオカトレーディング 営業部まで