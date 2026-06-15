【ギフト×エンタメ】お返しを「義務」から「体験」へ。レトロゲーム風の冒険でHP(体力)・MP(精神力)を回復する遊び心と、“失敗しない安心感”を兼ね備えた新感覚ギフトカード『癒しのギフカ』

株式会社ロワール

ギフト商品の企画・販売を手掛ける創業92年の老舗ギフト会社 株式会社ロワール（本社：大阪府東大阪市）は、当社のテーマである【ありがとうをつなぐ、ひろげる】を体現する新プロジェクトとして、日常の疲れを癒やすリラクゼーションアイテムを懐かしのレトロゲームの世界観で楽しく選べるカード型カタログギフト『癒しのギフカ』をリリースしました。

公式ウェブサイト（ https://shop.gifca-shop.com/items/143435882 ）にて詳細を確認できます。

CM動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ar8UhRdglgY ]

GIFCa(ギフカ)とは

スマホかパソコンだけで完結する「スマートなギフト」

従来の分厚い冊子ではなく、スタイリッシュなカード1枚をお届け。

QRコードを読み込むだけで、専用サイトからすぐに商品申し込みが可能です。

コンパクトなため、オフ会での手渡しや郵送もしやすく、荷物になりません。

また専属スタッフによる丁寧な熨斗包装も選択可能です。

『癒しのギフカ』の3つの特徴

1. カタログギフト×レトロゲーム

「楽しみながら受け取るまでがギフト」を実現。

最大の特徴は、懐かしのドットアニメーションのキャラたちと繰り広げる「ギフトの冒険」です。

あの時代、放課後にみんなで集まって熱中したRPGゲームの世界観をスマホ上に再現。

ゲーム内で見つけた宝箱やアイテム交換を選択すると、実際にそのアイテムが手元に届くという特別なお楽しみ要素を搭載しています。(通常通りポイント別で交換品を探す機能もございます。)

「選ぶ時間」そのものを最高に楽しいエンタメ体験へと変貌させます。

2. ユニークな企画、でも中身は超実用的！現実の「HP(体力)・MP(精神力)」を回復させる贅沢ラインナップ

掲載商品は、RPGのステータス回復に見立ててユニークに分類されていますが、選べるのは上質で実用的な商品ばかりです。

【HP回復（肉体的な疲れに）：】贅沢なお肉（グルメ）や、良質な眠りを誘う寝具・バスソルトなど

【MP回復（精神的な癒やしに）：】心を落ち着かせる香りアイテム、音楽に没頭できるイヤホンなど

受け取り手のライフスタイルに合わせて自分に合った商品を自由にセレクトできるため、「せっかく貰ったのに使えなかった」というミスマッチを防ぎます。

3. スマホゲーム感覚で簡単操作！確実な満足を届けるスマートなカード型ギフト

従来の分厚い冊子のカタログではなく、スタイリッシュなデザインカード1枚をお届け。

QRコードを読み込むだけで、スマホゲームを起動するような手軽さでシームレスに商品申し込みページへ進むことができます。

コンパクトでかさばらないため、直接の手渡しや郵送もしやすく、友人や同僚、パートナーへ「絶対に失敗しない安心感」とともに笑顔と癒やしを贈ることができます。

【商品交換ページの確認はこちら】

https://gift.gifca.co.jp/iyashi_demo

開発者の想い

義務を喜びに変える「ギフト×エンタメ」、そして「確かな安心感」

現代社会は非常にせわしなく、本来は心温まる文化であるはずのギフトが、「あの人に以前お祝いをもらったから、早くお返しを探しに行かなきゃ...」といった、一種の“義務感”やタスクのようになってしまいがちです。

当社は、そんな時代だからこそ、ギフトの原点である「相手に心から喜んでもらいたい」という純粋な想いを大事にしたいと考えました。

ギフトに「エンターテインメント（遊び心）」を掛け合わせ、スマホゲーム感覚で商品を選べる楽しさを届けることで、義務を喜びに変え、当社のテーマである【ありがとうをつなぐ、ひろげる】を体現いただけます。

一見すると「レトロゲーム風」という非常に尖った企画に見えますが、本質は「相手が今、本当に欲しい商品を自分で選べるカタログギフト」です。

個人の好みや、すでに持っているものとの重複といった「贈り物に付きまとう失敗」が避けられます。

サプライズとしての楽しさを最大化しながらも、ギフトとして外さない抜群の安定感を誇るため、どなたでも安心して大切な方へお贈りいただけます。

利用シーン例

・ 「形式的なお返し」から脱却したい時に： 義務感を払拭し、「絶対に相手を笑顔にするぞ」というサプライズを仕掛けつつ、中身は相手の好きなものを選んでもらえる安心のお返しに。 ゲーム好きな友人や同僚への贈り物としてオススメです。

・ パートナーへのプレゼントに： 誕生日祝いや、転職・退職される方への「お疲れ様（クエストクリア）」の勲章・労いのギフトとして。

・ 各種イベントの景品やプチギフトに： 持ち帰りが楽でユーモア溢れるカード型は、ゲームオフ会、結婚式の二次会、社内イベントの景品にも抜群の相性です。

商品概要

・ 商品名：癒しのギフカ

・ 価格帯(税抜)：3,000円～ 10コース

・ 選べるジャンル：リカバリーTシャツ、西川の寝具など癒しグッズを中心に

【HPを回復する】体力的に治癒するリリースガン/ヘッドスパ/フィットネスグッズ/ステーキ/しゃぶしゃぶ/焼き肉/牛肉/うなぎ

【MPを回復する】精神的な癒しを求める香りを楽しむディフューザー/外でアクティブな体験をするアウトドアや施設体験チケット/レトロゲーム互換機やサウナグッズなど多数掲載（随時更新）

・ 特徴：幅広い癒しアイテムから選べるカタログギフトカード

・ サービス提供開始：発売開始中

他にも様々なカードバリエーションがございます

https://loire.ne.jp/gifca/products.html

今後の展望

カタログギフトカード GIFCaは、贈り物を通じて「ありがとう」の気持ちが広がっていく社会を目指しています。

これからも、人と人とのつながりを感じられるような“贈る楽しさ”にあふれた企画をお届けしてまいります。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ロワール

広報担当 阪谷

TEL：06-4306-3735

MAIL：blois@loire.ne.jp

URL：https://loire.ne.jp/index.html

【楽天市場販売ページ】

https://item.rakuten.co.jp/blois/gifca0012/