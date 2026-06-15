ケリング・グループ傘下 ファイン・ジュエラー“ Qeelin / キーリン ” 2026年ファインジュエリー コレクションを発表

Qeelin japan Limited

東洋の豊かな文化を世界に広めることを使命としたファイン・ジュエラー“ Qeelin / キーリン ”。ブランド名は、中国神話に登場する幸運と愛の象徴、伝説上の霊獣“ Qilin（麒麟）”を由来とし、ブランド設立以来、Wulu、Bo Bo、Xi Xiなど展開するすべてのジュエリーが豊かな文化的意味合いを持ち、伝統的なシンボルをモダンかつスタイリッシュなデザインに落とし込むことで、東洋と西洋の融合を体現しているファイン・ジュエラーです。

2026年ファインジュエリー コレクション “ 輝きに満ちた、生命感あふれる世界 ”

東洋文明の豊かな土壌に根ざしたQeelinの2026 ファインジュエリー コレクションは、卓越したクラフツマンシップと、今なお息づく文化的遺産を輝かしく表現するものです。昨年、創業者兼クリエイティブディレクター Dennis Chanが探求した侗（トン）族の伝統を礎に、メゾンは鼓楼のシルエット、鳳凰が羽ばたくような優美な弧、そして黄金の蜘蛛に宿る神聖なシンボルを、現代的なデザインへと昇華させています。

それぞれのクリエイションの中心で、ジェムストーンは静かな強さをたたえながら、時を見つめる語り部となり、絶えず進化するフォルムのレパートリーは、“ Miracle Garden ”の芸術的な広がりをさらに深め、より豊かな感情と美意識を吹き込みます。神話と自然が交わる空間において、Qeelinは歴史の重み、理想的な美しさの優雅さ、そして文化そのものが放つ色褪せない光を宿した世界を創り上げています。

自然の中に息づく、侗族文化の真髄

侗族の文化に着想を得て、Qeelinは新たなファインジュエリー コレクションを発表します。風に運ばれるチャイムの音色は祝福を届け、獅子舞や鳳凰の鳴き声は自然のリズムと呼応します。天と地、そしてすべての生命への敬意を洗練されたクラフツマンシップへと昇華し、先祖から受け継がれてきた文化遺産に現代的な輝きを吹き込んでいます。

“ Spider Flower ” 宇宙を織りなし、すべての生命を照らす

Spider Flower necklace in white gold, 3.27ct oval-cut emerald, 1.14ct oval-cut emerald, 3.03ct pear-shaped emerald, emeralds, diamonds. Spider Flower ring in white gold set with an oval-cut emerald of 1.18 carats, oval-cut and round emeralds, and brilliant-cut diamonds.Spider Flower earrings in white gold set with 2 pear-shaped emeralds for approximately 1.20 carats, oval-cut and round emeralds, and brilliant-cut diamonds. Spider Flower bracelet in white gold set with an oval-cut emerald of 1.20 carats, oval-cut and round emeralds, and brilliant-cut diamonds.

侗族の信仰において、女神サ・ティエンバは黄金の蜘蛛へと姿を変え、織物の技を人々に伝えたとされています。侗族の人々は、豊かさと多産の象徴である蜘蛛の巣と、富の象徴である牡丹を組み合わせることで、創造、守護、そして繁栄への願いを表現してきました。

そんなスパイダー フラワーに着想を得た本コレクションはホワイトゴールドで仕立てられ、ジュエリーの中心にはザンビア産のエメラルドが据えられています。パヴェセッティングされたダイヤモンドが蜘蛛の巣のきらめく幾何学を描き出し、動くたびに瑞々しいグリーンの光を反射します。

イヤリングにはペアシェイプのエメラルドが揺れ、リングとブレスレットにはオーバルカットのザンビア産エメラルドの周りをダイヤモンドが取り巻くようにあしらわれ、侗族の錦織に見られる精緻な幾何学模様を貴金属と宝石によって再解釈しています。

“ Dong Chi ” 動き出す吉祥の気、生命の鼓動

Dong Chi necklace in rose gold set with an oval-cut rubellite of 2.04 carats, an oval-cut rubellite of approximately 0.60 carat, round rubies and brilliant-cut diamonds. Dong Chi earrings in rose gold set with 2 oval-cut rubellites of 1.40 carats and 1.18 carats, 2 oval-cut rubellites for approximately 1 carat and brilliant-cut diamonds. Dong Chi ring in rose gold, 1 oval-cut rubellite of approx. 0.60ct, diamonds.

侗族の思想において、“ Chi（気） ”は宇宙の生命力を体現し、天と地のリズム、山河の息吹、そしてあらゆる存在を結びつける永遠の循環を意味します。Qeelinはこの概念を“ Dong Chi ”ファインジュエリー コレクションへと昇華し、ダイナミックなフォルムによって宇宙の生命力の本質を表現します。

本コレクションは、互いに響き合う2つのデザイン言語によって展開されます。一つ目は、ローズゴールドをベースに、オーバルカットのルベライトで流れるような“ 8 ”のモチーフを描いたデザインです。これはQeelinを代表するWuluのシルエットへのオマージュであり、宇宙の調和と、上昇していく吉祥のエネルギーを表しています。

二つ目は、ホワイトゴールドを用いて、侗族が水、蛇、太陽に抱く敬意に由来する、連続したスパイラルモチーフを表現。侗族の刺繍にみられる色彩から着想を得た、鮮やかなルビーとアパタイトが、それぞれのピースに祝祭的な高揚感を吹き込んでいます。

“ Infinite Chi ” 二つのエネルギー、尽きることなき流れ

Infinite Chi necklace in rose gold, 4 GIA-certified brilliant-cut diamonds for 2ct, sapphires, colored sapphires, London blue topaz, green garnets, diamonds.Infinite Chi bracelet in rose gold set with round sapphires, colored sapphires, London blue topaz and green garnets, and brilliant-cut diamonds.

“ Chi（気） ”のモチーフに、古代から伝わる“ Hui（回紋）”模様を重ねることで、Qeelinは時を超えて受け継がれてきた東洋の二つの象徴を融合し、渦を描くような“ Infinite Chi ”のエンブレムへと昇華させます。それは二重の守護をもたらすタリスマンであるだけでなく、永続する喜びと調和への心からの願いを体現しています。

“ Infinite Chi ”ファインジュエリー セットはローズゴールドで仕立てられ、カラーサファイア、グリーンガーネット、ロンドンブルートパーズ、そしてブリリアントダイヤモンドによる虹色のグラデーションで彩られています。これは、侗族の刺繍に息づく精神へのオマージュです。

Ling Dong ”澄みわたる鈴の音、ダイヤモンドが奏でるセレナーデ

Ling Dong necklace in white gold set with a brilliant-cut F VS1 diamond of 1.01 carats, pear-shaped and round emeralds, brilliant-cut diamonds and a diamond bead.Ling Dong earrings in white gold set with round emeralds and brilliant-cut diamonds.

侗族の人々は歌によって感情を表し、音楽によって想いを伝えます。彼らの多声合唱“ Grand Songs ”に着想を得て、Qeelinはその音の詩情を身にまとうアートへと昇華しました。

“ Ling Dong ” コレクションはホワイトゴールドで仕立てられ、侗族の銀細工が放つ艶やかな輝きを想起させます。静的な伝統表現にとどまることなく、ベル型ペンダントの内側には精巧な機構が隠されており、それぞれのベルの中にダイヤモンドのクラッパーを収めました。動くたびに、春の水が氷をそっと打つような、澄みきったチャイムの音色を響かせます。下部にはペアシェイプのエメラルドまたはルビーの繊細なストランドが垂れ、歩みに合わせてやわらかく揺れ、穏やかでリズミカルな音を放ちます。

“ Wulu Shanshui ”侗族の風景、宝石で綴る詩

Wulu Shanshui necklace in white and rose gold set with Akoya pearls and brilliant-cut diamonds.Wulu Shanshui necklace in white and rose gold set with round emeralds and brilliant-cut diamonds.Wulu Shanshui necklace in white and rose gold set with Akoya pearls and brilliant-cut diamonds.

“ Wulu Shanshui ”では、侗族の村に訪れる朝と夕べの情景が、立体的な輝きの中に息づきます。鼓楼は共同体の喜びを象徴し、小枝を運ぶつがいの燕は調和と繁栄を意味します。金色の魚はこの世の恵みを表しています。それらが一体となり、大地、空、海を想起させる風景を小さなパノラマのように描き出しています。本コレクションのペンダントでは、Qeelinとして初めてローズゴールドとホワイトゴールドを融合させ、素材同士の対話を生み出しました。

Wulu Shanshui necklace in white gold set with a pear-shaped ruby of 2.14 carats, tapered baguette-cut and brilliant-cut diamonds.

“ Wulu Shanshui ”の頂点となるこのシグネチャーネックレスは、Wuluのフォルムを新たな芸術的領域へと昇華させています。ホワイトゴールドで仕立てられたこのピースの中央には、昇る太陽を象徴するモザンビーク産2.14カラットのペアシェイプ ルビーが配されています。ダイヤモンドをあしらった吉祥雲は、ペーパークリップチェーンへとなめらかにつながり、天上へと向かう旅路を想起させます。

“ Wulu Shanshui ”宇宙の息吹、響き合うリズム

Wulu Chi necklace in rose gold set with an oval-cut amethyst of 1.14 carats, an oval-cut amethyst of approximately 0.65 carat, round amethysts, pink and purple sapphires.Wulu Chi necklace in rose gold set with 2 oval-cut "vivid red" rubies of 1.52 carats and 1.05 carats from Mozambique, round rubies and pink sapphires.Wulu Chi necklace in white gold set with a brilliant-cut F VS2 diamond of 1.30 carats, a brilliant-cut F VS1 diamond of 0.70 carat, round sapphires and brilliant-cut diamonds.

うねる山の稜線や、侗族の刺繍に見られる色彩のパレットのように、Qeelinは侗族の“ Chi（気） ”の概念をWuluのフォルムを通して再解釈します。ルビーからピンクサファイアへ、淡いブルーから深いブルーのサファイアへ、ピンクからパープルのサファイアへと移ろうジェムストーンのグラデーションは、宇宙のリズムを映し出します。中央にはオーバルカットのルビー、ダイヤモンド、またはアメシストが配され、まるで“ Chi ”そのものが、首元をやわらかく巡るかのようです。

Qeelin Treasure Box Flagship store

住所 ：東京都中央区銀座 5-5-13

営業時間：11:30 - 19:30

電話番号：03-6228-5562

面積 ：135.62 平方メートル

ショップ構成 ：3フロア

Website :https://www.qeelin.com/jp/homeOfficial IG :https://www.instagram.com/qeelinjewellery/



