ボートレース津　GIII第13回イースタンヤングイベント　開催！

株式会社中日アド企画

ヤングダービーへの優先出場権をかけて30歳以下の次世代スターが競う「GIII第13回イースタンヤング」が、2026年7月18日（土）～7月23日（木）までボートレース津にて開催されます！



初日の7月18日（土）には、お笑いライブとして「ぺこぱ」のお二人から始まり、7月19日（日）は「ちゃんぴおんず」、7月20日（月・祝）は「きつね」が登場！

詳細を見る :https://www.b-race.jp/202607GIII09/tsu/event/



このほか、ワークショップや特産品抽選会、金の卵ガラポンも展開！



自分のイラストを缶バッジにできる、オリジナル缶バッジ制作や簡単にキーホルダーが作れちゃうプラバン制作など子どもたちが楽しめるワークショップもあります。世界に一つだけのアイテムを作っちゃおう！

ぜひこの機会に、お子様と一緒にボートレース津へお立ち寄りください。



▶「オリジナル缶バッジ制作」詳細

参加費無料！

自分だけのオリジナル缶バッジが作れるワークショップを展開します。

作り方はとっても簡単。専用の台座に缶バッジとイラストをセットしてレバーを引くだけ！ぜひお子様と一緒実にご参加ください。

日時：2026年7月18日（土）～7月20日（月・祝） 10時00分～16時00分

場所：ボートレース津 1階ツキツクエリア

定員：10名/回（全7回実施予定）

参加には整理券が必要です。整理券は開門より1階ツキツクエリア内にて配布いたします。



▶「オリジナルプラバン制作」詳細

参加費無料！

薄いプラスチックフィルムにペンで絵を描いて、オーブンに入れると…！？

自分だけのキーホルダーを作ってみよう！ぜひお子様と一緒にご参加ください。

日時：2026年7月18日（土）～7月20日（月・祝） 10時00分～16時00分

場所：ボートレース津 1階ツキツクエリア

定員：10名/回（全7回実施予定）

参加には整理券が必要です。整理券は開門より1階ツキツクエリア内にて配布いたします。





▶「金の卵ガラポン」詳細

金色が出ればエナジードリンクをゲットできちゃう！

金の卵ガラポンを実施します！ぜひお立ち寄りください。

参加にはボートレース津で購入した当日の未確定舟券またはキャッシュレス投票明細（購入時レシート）1,000円分のご提示が必要です。（1人2回まで。以降は並びなおし。）

※景品がなくなり次第終了となります。

日時：2026年7月18日（土）～7月23日（木）第1R発売中～第12R発売締切

場所：7/18（土）～7/20（月・祝）ボートレース津 3階コンコース

7/21（火）～7/23（木）ボートレース津 1階ツキツクエリア

▶「特産品抽選会」詳細

7月19日（日）限定で三重県×福岡県の特産品抽選会を実施します！

1等から4等まで豪華景品が目白押しです。

はずれてもあめのプレゼントがありますので、お気軽にご参加ください。

参加にはボートレース津で購入した当日の未確定舟券またはキャッシュレス投票明細（購入時レシート）1,000円分のご提示が必要です。（1人2回まで。以降は並びなおし。）

※景品がなくなり次第終了となります。

日時：2026年7月19日（日）第1R発売中～第12R発売締切

場所：ボートレース津 3階コンコース



※イベントの観覧や、各種体験には「ボートレース津」の入場料100円が必要です

（20歳未満は入場無料）

■ボートレース津 GIII第13回イースタンヤング 特設サイト

https://www.b-race.jp/202607GIII09/tsu/event/

■ボートレース津公式Xアカウント

https://x.com/br_tsu_09

■ボートレース津公式Instagramアカウント

https://www.instagram.com/br_tsu09(https://www.instagram.com/br_tsu09/)

■ボートレース津公式LINEアカウント

https://page.line.me/319vipko

■ボートレース津 オフィシャルサイト

https://www.boatrace-tsu.com(https://www.boatrace-tsu.com/)



※本イベントは予告なく内容が変更または中止になる場合があります。





【本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ】

ボートレース津GIII第13回イースタンヤングイベント 運営事務局

電話 059-225-5033（平日10：00～17：00）