【完熟オレンジを思わせる濃厚な味わい】国内販売実績165万個を誇る次世代電子タバコ「ターレスネクスト2」より数量限定フレーバー「オレンジジュース」の販売開始
メンソール・清涼剤不使用。濃厚なオレンジの果汁感を楽しめる数量限定フレーバー「オレンジジュース」
株式会社ドローム（本社：千葉県柏市）は、2026年6月15日より、次世代電子タバコブランド「TARLESS NEXT2（ターレスネクスト2）」から、数量限定フレーバー「オレンジジュース」の販売を開始いたしました。
オレンジジュースは、完熟オレンジを思わせる濃厚な果汁感と豊かな香りが特長のフレーバーです。口いっぱいに広がるジューシーな風味とやさしい甘みが調和し、まるでオレンジジュースを味わっているかのような満足感をお楽しみいただけます。
また、本フレーバーにはメンソールや清涼剤を使用していないため、刺激の少ないまろやかな吸い心地を実現。清涼感の強いフレーバーが苦手な方にもお楽しみいただきやすい仕上がりとなっています。
既存フレーバーとは異なる新たな味わいとして、TARLESSシリーズの新たなラインナップに加わります。オレンジ本来の風味を楽しめる数量限定フレーバーを、ぜひお試しください。
国内で選ばれ続ける、次世代電子タバコ【ターレスネクスト2】
日本の電子タバコ市場で多くの支持を集めるターレスシリーズ
電子タバコブランドTARLESSは、【喫煙の概念を変える次世代電子タバコ】をコンセプトに、多くのユーザーから支持を集める人気ブランドです。
これまでシリーズ累計販売数165万個を突破し、国内で幅広く選ばれ続けています。
吸いごたえ調整機能ブーストモードや、たばこカプセル互換など、喫煙・禁煙ユーザーによりそった設計に加え、吸いごたえのあるフレーバーの豊富なラインナップから、持ち運びシーシャとしても高い評価を獲得しています。
販売先・購入方法
TARLESS NEXT2（ターレスネクスト2）
Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/B0H29R7PRH(https://amzn.to/4fwapRv)
楽天市場： https://item.rakuten.co.jp/vapecollection/tarlessnext2-1/(https://bit.ly/4ed8Qp4)
販売価格：スターターセット 5,480円（税込）
フレーバーカートリッジセット 4,480円（税込）
＜製品情報＞
ブランド：TARLESS（ターレス）
製品名：TARLESS NEXT2（ターレスネクスト2）
フレーバー数：10種＋限定フレーバー
吸引回数：約4,000回
充電方法：Type-C充電
販売元
会社名：株式会社ドローム
本社住所：〒277-0852 千葉県柏市旭町3丁目3-20 ユーゴーハイツ101
お問い合わせ： contact@tarless.jp