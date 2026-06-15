【完熟オレンジを思わせる濃厚な味わい】国内販売実績165万個を誇る次世代電子タバコ「ターレスネクスト2」より数量限定フレーバー「オレンジジュース」の販売開始

株式会社ドロームメンソール・清涼剤不使用。濃厚なオレンジの果汁感を楽しめる数量限定フレーバー「オレンジジュース」

株式会社ドローム（本社：千葉県柏市）は、2026年6月15日より、次世代電子タバコブランド「TARLESS NEXT2（ターレスネクスト2）」から、数量限定フレーバー「オレンジジュース」の販売を開始いたしました。

オレンジジュースは、完熟オレンジを思わせる濃厚な果汁感と豊かな香りが特長のフレーバーです。口いっぱいに広がるジューシーな風味とやさしい甘みが調和し、まるでオレンジジュースを味わっているかのような満足感をお楽しみいただけます。

また、本フレーバーにはメンソールや清涼剤を使用していないため、刺激の少ないまろやかな吸い心地を実現。清涼感の強いフレーバーが苦手な方にもお楽しみいただきやすい仕上がりとなっています。

既存フレーバーとは異なる新たな味わいとして、TARLESSシリーズの新たなラインナップに加わります。オレンジ本来の風味を楽しめる数量限定フレーバーを、ぜひお試しください。

国内で選ばれ続ける、次世代電子タバコ【ターレスネクスト2】

日本の電子タバコ市場で多くの支持を集めるターレスシリーズ

電子タバコブランドTARLESSは、【喫煙の概念を変える次世代電子タバコ】をコンセプトに、多くのユーザーから支持を集める人気ブランドです。

これまでシリーズ累計販売数165万個を突破し、国内で幅広く選ばれ続けています。

吸いごたえ調整機能ブーストモードや、たばこカプセル互換など、喫煙・禁煙ユーザーによりそった設計に加え、吸いごたえのあるフレーバーの豊富なラインナップから、持ち運びシーシャとしても高い評価を獲得しています。

販売先・購入方法

TARLESS NEXT2（ターレスネクスト2）

Amazon： https://www.amazon.co.jp/dp/B0H29R7PRH(https://amzn.to/4fwapRv)

楽天市場： https://item.rakuten.co.jp/vapecollection/tarlessnext2-1/(https://bit.ly/4ed8Qp4)

販売価格：スターターセット 5,480円（税込）

フレーバーカートリッジセット 4,480円（税込）

＜製品情報＞

ブランド：TARLESS（ターレス）

製品名：TARLESS NEXT2（ターレスネクスト2）

フレーバー数：10種＋限定フレーバー

吸引回数：約4,000回

充電方法：Type-C充電

販売元

会社名：株式会社ドローム

本社住所：〒277-0852 千葉県柏市旭町3丁目3-20 ユーゴーハイツ101

お問い合わせ： contact@tarless.jp