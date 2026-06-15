利用者と提供施設、双方の利便性向上へ―飲食やツーリズムの現場で活躍中の『ブリリアント ワイン・Sakeサーバー』がキャッシュレス決済対応に

株式会社グローバル『ブリリアント ワイン・Sakeサーバー』はQRコード決済・クレジットカード決済（タッチ決済含む）が利用可能に。

株式会社グローバル（本社：大阪市、代表取締役：和田 修）は、ワインや日本酒などのお酒の品質管理からサーブまでを効率化する『ブリリアント ワイン・Sakeサーバー』において、外部キャッシュレス決済システムとの接続に対応したことをお知らせします。

『ブリリアント ワイン・Sakeサーバー』とは、開栓したお酒を適温で保冷し、ボタン操作による抽出と同時に窒素やアルゴンといった不活性ガスの自動注入で酸化劣化を防いで、お酒の風味を長く保ちながら誰でも簡単に抽出提供ができる機器です。定量抽出とフリーサーブの双方に対応し、業態や課題に合わせた多様な酒提供を支えています。

2025年2月の発売以来、別売りのキャッシュユニットをサーバーと接続することで、現金や専用メダルによる有料のセルフ提供にも活用されてきました。今回新たに外部キャッシュレス決済システムとの連携に対応したことで、QRコード決済およびクレジットカード決済（タッチ決済含む）が利用可能となり、決済手段の選択肢が広がりました。これにより、利用者と提供施設双方の利便性向上が期待されます。

■外部キャッシュレス決済システムとの連携の背景

宿泊・観光・飲食・物販の現場では慢性的な人手不足が共通の課題となっており、サービスや体験の質を維持しながら業務の効率化・省人化を図る「少人数運営やセルフ化」へのニーズが急速に高まっています。

ワインや日本酒の提供オペレーションにおいてもこの課題は例外ではなく、現場の負担軽減とセルフ化を実現するために『ブリリアント ワイン・Sakeサーバー』の導入や、オプションのキャッシュユニットを連結した有料セルフ提供などが進められてきました。さらに、効率的なセルフ提供を真に実現する上では、現金管理の手間をなくすこと、そして国内外の利用者が求める多様なキャッシュレス決済への対応が、今や欠かせない要件となっています。

このような背景から、お酒の品質管理を自動化し、属人的だったお酒の提供を均一品質で再現するプロセスだけでなく、提供・管理から決済までを一体かつシームレスに運用できる環境づくりの重要性の高まりを受けて、今回の外部キャッシュレス決済システムとの連携を開始しました。

■実装事例

キャッシュレス決済連携は、首都圏および京阪神エリアから、実用を開始しています。

【実装事例１】

・ルームキー連携によるポストペイ（部屋付け決済）

京都 湯の花温泉 すみや亀峰菴さま

【実装事例２】

・QRコード読み取りによるモバイル決済

神戸プラザホテルさま

今回のキャッシュレス決済対応により、インバウンド需要や現金を持たない決済スタイルの広がりにも対応が可能となり、ツーリズム領域や販売店舗をはじめとする多様なお酒提供の現場において、さらなる活用の拡大が期待されます。

省人化や運用効率化といった現場の課題に応えると同時に、支払い手段の多様化によりお酒体験をより利用しやすい環境づくりにもつながります。

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【 ブリリアント ワイン・Sakeサーバー ラインアップ 】

■ブリリアント ワイン・Sakeサーバー 2本用（WS2）

■ブリリアント ワイン・Sakeサーバー 4本用（WS4）

■ブリリアント ワイン・Sakeサーバー キャッシュユニット（WCM）※オプション

2本用（WS2）※暖色照明4本用（WS4）※白色照明キャッシュユニット（WCM）

※運用スタイルに応じて組み合わせが可能です。

※現金、オリジナルメダルで自動販売機のようにご使用いただく場合には、

オプションのキャッシュユニットとの連結が必要です。

※キャッシュレス決済システム連携をご希望の場合は、詳細をお問い合わせください。

『ブリリアント ワイン・Sakeサーバー』 商品詳細・事例紹介ページはこちら(https://www.globalwine.co.jp/brilliant/server/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressreleaseletter&utm_campaign=brilliant_ws_cashless&utm_content=release_2606)

『ブリリアント ワイン・Sakeサーバー』 商品詳細QR