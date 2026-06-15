【6月21日は国際ヨガデー】日本人の約10人に1人がヨガ実践者。女性市場は拡大、20代女性が成長を牽引

合同会社リブウェルワールド

合同会社リブウェルワールド（代表：中野憲太）は、2023年および2026年に実施した全国調査の結果をまとめた「日本人のヨガ・瞑想白書2026」を発表いたしました。

本調査は全国15歳以上の男女および女性を対象に実施し、総サンプル数は8,000名となります。

今回の調査では、日本人の約10人に1人がヨガを実践していること、女性市場が拡大していること、さらに瞑想人口がヨガ人口を上回る規模に成長していることが明らかになりました。

また、ヨガ実践者の40.6％が身体を痛めた経験を持つことも確認され、安全性や指導品質への関心が高まっていることが示されました。

調査で明らかになった主なポイント

１. 日本人の約10人に1人がヨガを実践

2026年調査では、ヨガ実践率は9.7％でした。

日本の15歳以上人口に換算すると、約1,000万人以上がヨガを実践している計算になります。

男女別では、

・女性 13.0％

・男性 7.0％ となり、

女性は男性の約2倍ヨガを実践しています。

また、この傾向は2023年調査からほぼ変化していません。

２. 女性市場は拡大している

女性のヨガ実践率は、

2023年：15.8％

2026年：17.3％ へ増加しました。

特に20代女性では、

17.7％ → 26.8％ へ大きく上昇しています。

今回の調査では、20代女性が市場成長を牽引していることが確認されました。

３. 瞑想人口はヨガ人口を上回る

2026年調査では、

ヨガ実践率：9.7％

瞑想実践率：11.9％ となりました。

推計人口では、

・ヨガ実践者 約1,070万人

・瞑想実践者 約1,310万人 となり、瞑想実践者はヨガ実践者を上回る規模となっています。

また2023年調査でも、

ヨガ実践率：10.0％

瞑想実践率：11.6％ であり、瞑想の方が高い結果でした。

４. 女性の瞑想実践率は大きく増加

女性の瞑想実践率は、

2023年：14.9％

2026年：18.6％

へ増加しました。

特に20代女性では31.4％に達し、約3人に1人が瞑想を実践している計算になります。

2023年には男性の方が瞑想実践率が高かったものの、現在は女性市場が成長を牽引しています。

５. ヨガ実践者の40.6％が身体を痛めた経験

女性ヨガ実践者への調査では、40.6％がヨガによって身体を痛めた経験があると回答しました。

年代別では、

20代女性：48.1％

30代女性：50.3％ となり、約半数が身体的トラブルを経験しています。

６. ヨガ市場は衰退ではなく成熟段階へ

今回の調査から見えてきたのは、ヨガ市場の衰退ではありません。

ヨガや瞑想は日本人の日常的な健康習慣として定着しつつあります。

一方で参加者は、

・レッスンの質

・安全性

・専門性 を以前より重視するようになっています。

今後は単にヨガを提供するだけではなく、安全で質の高い指導が求められる時代になると考えられます。

白書について

本調査結果は、「日本人のヨガ・瞑想白書2026」として公開しています。

白書では、

・ヨガ人口の推移

・女性市場の変化

・20代女性の動向

・瞑想市場の成長

・ヨガによる身体トラブル

・レッスン選択基準の変化 などを詳細に分析しています。

調査概要

調査名称：日本人のヨガ・瞑想動向調査

調査期間：2023年、2026年

調査対象：全国15歳以上男女および女性

調査方法：インターネット調査

総サンプル数：8,000名

実施：合同会社リブウェルワールド

添付資料

・日本人のヨガ動向調査2026

https://prtimes.jp/a/?f=d184673-1-44fdcc6b0b2473f78de238d5799d0d17.pdf

・日本人のヨガ・瞑想白書2026

https://prtimes.jp/a/?f=d184673-1-8c99d50373ba5cded63c924a0060b8dd.pdf

会社概要

会社名：合同会社リブウェルワールド

代表者：中野憲太

事業内容：ヨガ講師養成スクール「LIVEWELL INSTITUTE」運営、BOWSPRING YOGA教育事業

本件に関するお問い合わせ

合同会社リブウェルワールド

担当：広島

TEL：0120-420-840

E-mail：institute@livewellworld.com

Web：https://www.livewell-institute.com/