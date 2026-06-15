SOU・SOUのハンドル付きステンレスボトルと蓋付きマグ販売開始

前畑株式会社

前畑株式会社（本社：岐阜県多治見市、代表取締役社長：坂崎琢生）は、京都の人気テキスタイルブランド「SOU・SOU」のデザインを使用したステンレス素材のボトルとマグの販売を開始いたします。日本の四季や伝統をポップに表現するSOU・SOUならではのデザインを、日常使いしやすいボトルとタンブラーに展開。通勤・通学、オフィス、外出先など、さまざまなシーンで気軽に楽しめるアイテムとなっております。

SOU・SOUの世界観を毎日の暮らしに

SOU・SOUは、日本の四季や伝統文化をモチーフに、現代の暮らしに寄り添うテキスタイルデザインを展開する京都発のブランドです。

今回登場するボトル・マグは、SOU・SOUならではの色彩や柄の楽しさを活かしながら、毎日の水分補給やリラックスタイムを彩るアイテムとして企画しました。

バッグに入れて持ち歩きたくなるボトル、デスクや食卓で使いたくなるマグとして、日常使いはもちろん、ギフトにもおすすめです。

商品の特徴

1. SOU・SOUならではのポップなテキスタイルデザイン

日本の四季や暮らしに寄り添うモチーフを、SOU・SOUらしい色彩とリズム感で表現。毎日のひとときを彩るボトルとマグです。

2. 毎日使いやすいボトル＆マグ

通勤・通学、オフィス、外出先、おうち時間など、さまざまなシーンで活躍。使うたびに気分が明るくなるようなデザインです。

3. ギフトにも選びやすいライフスタイルアイテム

自分用にはもちろん、誕生日、季節の贈り物、母の日・父の日、海外の方へのギフトなどにもおすすめです。

商品概要

53497 ハンドル付きステンレスボトル（SO-SU-U）

サイズ：φ6.5×H20cm 容量340ml

価格：\3,300（税込）

53498 ハンドル付きステンレスボトル（ほほえみ）

サイズ：φ6.5×H20cm 容量340ml

価格：\3,300（税込）

53499 蓋付きステンレスマグ（SO-SU-U）

サイズ：φ8.5×H11cm 容量430ml

価格：\3,080（税込）

53500 蓋付きステンレスマグ（ほほえみ）

サイズ：φ8.5×H11cm 容量430ml

価格：\3,080（税込）

販売サイト

本商品は現在以下のサイトで7月上旬頃の販売を予定しております。

- Amazon(https://www.amazon.co.jp/stores/page/F08B2AA5-2361-4B57-975F-DDC0D9C18FDA)- goooods(https://goooods.com/@maebata_inc)- maebata公式 楽天市場店(https://www.rakuten.co.jp/maebata1946/)- SOU・SOU netshop(https://www.sousou.co.jp/)- SUPER DELIVERY(https://www.superdelivery.com/p/entry/mail.do?from=dealer&dealer_code=204279)

前畑株式会社のECサイトをはじめ、各オンラインストアにて順次販売予定です。販売開始時期や取り扱いアイテムの詳細については、各販売ページおよび公式情報にて順次ご案内いたします。

メディア関係者・バイヤーの皆さまへ

SOU・SOUの持つブランド認知とデザイン性を活かした本商品は、ライフスタイル雑貨、キッチン雑貨、ギフト、和雑貨、インバウンド向け売場など、幅広い展開に適したアイテムです。

メディア関係者の皆さまには、商品画像のご提供や掲載に関するご相談を承ります。

また、バイヤーの皆さまには、商品詳細資料のご提供やお取り扱いに関するご案内が可能です。

商品資料はこちらからダウンロード可能です。

https://prtimes.jp/a/?f=d166493-3-f3753e067435bb35111b28e7ca585700.pdf

取材・掲載、卸販売に関するお問い合わせは、下記窓口までご連絡ください。

会社概要

お問い合わせフォーム :https://maebata.jp/contact

会社名 ：前畑株式会社

所在地 ：岐阜県多治見市前畑町2-12

設立 ：1946年12月25日

事業内容：和洋食器の企画制作・卸売小売、リース事業

公式HP ：maebata.co.jp(https://maebata.co.jp/)