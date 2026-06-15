大阪・関西万博に設置した「マイボトル洗浄機」をイオンモール京都桂川へ移設

象印マホービン株式会社

象印マホービン株式会社は、イオンモール株式会社（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：大野 惠司）が運営する「イオンモール京都桂川」（京都府京都市）の3階カジュアルコート（フードコート）に2025年大阪・関西万博にて設置した「マイボトル洗浄機」を2026年5月25日に移設しました。

移設された「マイボトル洗浄機」移設された「マイボトル洗浄機」

象印マホービンでは、2006年よりマイボトルを繰り返し使用することでプラスチックごみ問題などの社会課題解決につなげる啓発活動を続けています。このたび、地域に根ざした環境活動を展開するイオンと連携して、「マイボトル洗浄機」を設置することで、外出先における「ボトルの衛生面やお手入れの手間」という課題を解消し、より快適にマイボトルをご利用いただける環境づくりをサポートします。

●イオンモール京都桂川への「マイボトル洗浄機」移設の背景・目的

イオンは、持続可能な社会の実現に向けて「資源循環（サーキュラーエコノミー）」を重要な取り組みの柱として位置づけており、2030年までに使い捨てプラスチック使用量を半減する目標（2018年比）を掲げています。店舗を拠点に使用済みプラスチックの回収・再利用・再生する資源循環モデルを構築し、お客さまとともに持続可能な資源利用に取り組んでおり、プラスチック製ストローの提供終了やペットボトルを回収し再資源化する「ボトルtoボトル」など、行動変容につなげています。また、サーキュラーエコノミー推進に向けては、2025年4月に、京都市との連携を強化し、共に取り組んでいくことを宣言しました。

このたび「マイボトル洗浄機」を設置することで、より快適にマイボトルをご利用いただける環境を整え、お客さまとともに地域の環境負荷低減に貢献してまいります。

●「マイボトル洗浄機」の概要

象印マホービンでは、2006年よりマイボトルを繰り返し使用することでプラスチックごみ問題などの社会課題解決につなげる啓発活動を続けています。活動から約20年が経ち、マイボトルが普及する一方で、マイボトルを持っていても使用しないという方が一定数いることが分かってきました。そうした方のマイボトルを持ち歩く際の不満要素として、「持ち運び時の重さ」「中身を準備する手間」「中身が無くなって追加する時に外出先で洗えない」などが挙げられます。そこで、マイボトル活用の妨げの1つである「洗浄の手間」を解消するため、「マイボトル洗浄機」の開発に着手しました。実用化に向けて開発を進める中、大阪・関西万博の特別参加プログラム「Co-Design Challenge」に選定されたことにより、会場内に万博モデルを10台設置しました。会期中の総洗浄回数は158,488回、総CO2削減量は約12,837kgとなりました。

会期終了後、万博会場で設置された「マイボトル洗浄機」10台は別の場所へ移設し、ご活用いただきます。環境負荷の低減と、マイボトルをより日常的に活用しやすい社会の実現に向け、今後も活動を続けてまいります。

万博会場に設置されている様子約20秒で洗浄・除菌ができます

■イオンモール京都桂川の概要

店舗名：イオンモール京都桂川

所在地：京都府京都市南区久世高田町376番1

営業時間：10:00～21:00 ※一部売場は、営業時間が異なります。

公式HP：https://kyotokatsuragawa.aeonmall.jp/