三幸製菓、渋谷に新オフィス開設

三幸製菓株式会社

三幸製菓株式会社（所在地：新潟市北区、代表取締役社長：牛膓栄一、以下「当社」）は、2026年6月15日、東京・渋谷に新オフィス「名称：Canvas（キャンバス）」を開設いたしました。本オフィスは、マーケティング・人財・事業戦略機能の一部を配置し、都市ならではの感性や新たな発想を取り入れながら、新たな価値創造を加速する戦略拠点です。

渋谷オフィス開設の背景と目的

エントランス執務室

当社のコーポレートブランドスローガン「Make Wow Moments. つくろう、ワォ！と楽しくなる瞬間。」を体現するためには、多様なパートナーのみなさまとの共創が不可欠であると考えております。こうした考えのもと、このたび日本の中心地である渋谷にオフィスを構えることに至りました。アンテナを高く張りながら社内にはない新たな気づきを得て、従来の延長線ではない領域や技術に挑戦しながら、「Make Wow Moments.」を体現・発信し、お客様や社会へとびきりの“Wow！”をお届けする拠点としてまいります。また、東京を起点としたグローバル展開の加速を視野に、米国拠点・中国拠点・その他地域を含めたグローバルでの連携強化を図ってまいります。

渋谷オフィスの名称「Canvas（キャンバス）」の由来

「Canvas」は、まっさらなキャンバスを想起させ、そこで働く従業員一人ひとりが主役となり心からワクワクするような瞬間“Wow！”を創出する場でありたいという想いを込めています。

機能・役割

開設時点では、海外事業統括部、営業戦略統括部、マーケティング部、人事部の機能を配置し、

約20名が勤務します。

今後は人員拡充により、以下の機能強化を図ります。

・東京を起点としたグローバル連携の強化

・首都圏における営業戦略、マーケティング・ブランド発信力の強化

・商品開発および新規事業創出の加速

・採用力強化による、多様な人財の獲得

なお、東京都板橋区の東京営業所は従来どおり営業活動の拠点として継続いたします。

代表取締役社長・牛膓栄一のコメント

当社はこれまで新潟を拠点にものづくりに取り組んでまいりましたが、今後は都市から得られる新たな発想と掛け合わせることで、これまでにない“Wow！”を創り出していきたいと考えております。本オフィスの開設により、都市部における情報感度と人財力を高め、これまで以上にスピーディーな価値創出を目指してまいります。

私自身も新たな挑戦に非常にワクワクしております。また、オフィスは気の流れがよく、働く環境としても大変魅力的な空間であると感じています。この環境が従業員一人ひとりの働く意欲や発想力をさらに高めてくれることを期待しています。

渋谷オフィス「Canvas（キャンバス）」概要

業務開始日：2026年6月15日（月）

所在地：東京都渋谷区渋谷3-1-1 PMO渋谷II 11F

アクセス：地下鉄渋谷駅から徒歩４分

JR渋谷駅新南口から徒歩６分

面積：約138坪

三幸製菓株式会社の概要

コラボレーションスペース屋上テラス

三幸製菓株式会社は、1962（昭和37）年創業の菓子製造販売会社です。

主な商品は1977年発売の「雪の宿」や1975年発売の「ぱりんこ」、「新潟仕込み」、「丸大豆せんべい」などのおせんべい、「チーズアーモンド」をはじめとするお米のクラッカー、「粒より小餅」「三幸の柿の種」などのあられ・おかきの他、「ミックスかりんとう」などかりんとう商品、米粉を使ったおもちのようなグミ「もちきゅあ」なども販売しています。

「Make Wow Moments.」について

三幸製菓株式会社では、「Make Wow Moments. つくろう、ワォ！と楽しくなる瞬間。」をコーポレートブランドスローガンとして掲げています。

“Wow”とは、ワクワクやウキウキ、驚き、そして弾けるような幸せ。私たち三幸製菓は、みなさまにそんな“Wow”をお届けし、幸せのシーンを演出する存在であり続けます。

詳細は下記URLをご覧ください。

https://www.sanko-seika.co.jp/company/slogan/

安全・安心について

安全・安心な製品を皆様にお届けすることで食を通じてお客様の幸せに貢献し、企業理念「三つの幸せ」（一、お客様に幸せ 一、お取引先様に幸せ 一、従業員の幸せ）の実現のため、全社一丸となって製品の品質管理の徹底と労働環境の整備に取り組んでいます。取り組みの詳細については下記URLをご覧ください。

https://www.sanko-seika.co.jp/safety/

・ 本社 ：新潟市北区

・ 事業内容 ：菓子の製造・販売

・ https://www.sanko-seika.co.jp/