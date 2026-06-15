はちのす制作、無料ツール『OGP確認ツール』をリリース ― X・Facebook・LINE・Discord・Slackの5SNSプレビューを一画面で、最大10URL一括＋CSV出力に対応
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352400/images/bodyimage1】
～ URLを入れるだけで OGP・Twitter Card メタタグを取得し、X（Twitter）・Facebook・LINE・Discord・Slack の5SNSプレビューを同時表示。og:image の実寸（縦横比・容量・HTTPS）まで自動診断。不足項目は推奨HTMLスニペットを自動生成・ワンクリックコピー。最大10URLの一括チェック＋CSV出力にも対応 ～
営業資料の受注率やLP成約率向上を支援するアンケート調査・分析、法人向けリード獲得支援、LLMO・ブランディング記事作成・オウンドメディア運営を手がける株式会社はちのす制作（本社：東京都品川区、代表取締役：小林和司、以下「はちのす制作」）は、2026年6月12日に無料ツール集『はちのすWebツール』の第5弾として「OGP確認ツール」を公開しました。URLを入れるだけでOGP・Twitter Card メタタグを取得し、X・Facebook・LINE・Discord・Slack の5SNSプレビューを同時表示。og:image の実寸・容量・縦横比までを自動診断し、不足項目には推奨HTMLスニペットを自動生成。最大10URLの一括チェック＋CSV出力に対応した、社内検証・クライアント納品まで一画面で完結できる多機能ツールです。
ツールURL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/tools/ogp-checker
【公開の背景】
X（旧Twitter）・Facebook・LINE といったSNSへの記事拡散やLP告知は、SEO流入と並ぶ重要な集客チャネルです。SNSでのリンク投稿時には、OGP（Open Graph Protocol）と呼ばれるメタタグ群によって自動生成される「シェアカード」のタイトル・説明文・画像が、クリック率を大きく左右します。OGPが未設定だったり、画像サイズや縦横比が推奨値から外れていたりすると、SNS上ではURL文字列だけのそっけない表示になったり、画像が大きく見切れたりしてしまい、本来得られたはずの流入を逃すことになります。
また、近年は社内コミュニケーションやコミュニティ運営の現場で Slack・Discord・LINE といったツールでの URL シェアも一般化しています。これら各SNS・各チャットツールでカードがどう表示されるかは、それぞれ仕様が微妙に異なり、X／Facebookだけ確認して安心していると、Slack や Discord では画像が出ない・縦長に潰れるといったトラブルが後から発覚するケースもあります。
既存のOGPチェッカーは、X や Facebook のプレビューには対応していても、Discord や Slack まで同時に確認できるツールや、複数URLを一括でチェックしてCSV出力できるツールは限られていました。はちのす制作では、SEO・LLMO Branding 記事制作、コーポレートサイト・LP制作の現場で日常的に発生する「公開前OGP点検」「リライト後の一斉確認」「クライアント納品時のメタ点検」を一画面で完結できる形に集約し、Web制作・SEO・メディア運営の現場ですぐに使えるツールとして公開しました。
【主な機能】
■ 5SNS同時プレビュー（X / Facebook / LINE / Discord / Slack）
・X（Twitter）の summary_large_image / summary 形式、Facebook、LINE、Discord、Slack の5つのプレビューを同時表示
・タブ切替モードと「同時表示」モードの両対応で、各SNSでの見え方を横並びで比較可能
・X用 は twitter:image・twitter:title を優先、その他は og:image・og:title を優先するなどSNS別の挙動を再現
■ 最大10URLの一括チェック（同時4並列）
～ URLを入れるだけで OGP・Twitter Card メタタグを取得し、X（Twitter）・Facebook・LINE・Discord・Slack の5SNSプレビューを同時表示。og:image の実寸（縦横比・容量・HTTPS）まで自動診断。不足項目は推奨HTMLスニペットを自動生成・ワンクリックコピー。最大10URLの一括チェック＋CSV出力にも対応 ～
営業資料の受注率やLP成約率向上を支援するアンケート調査・分析、法人向けリード獲得支援、LLMO・ブランディング記事作成・オウンドメディア運営を手がける株式会社はちのす制作（本社：東京都品川区、代表取締役：小林和司、以下「はちのす制作」）は、2026年6月12日に無料ツール集『はちのすWebツール』の第5弾として「OGP確認ツール」を公開しました。URLを入れるだけでOGP・Twitter Card メタタグを取得し、X・Facebook・LINE・Discord・Slack の5SNSプレビューを同時表示。og:image の実寸・容量・縦横比までを自動診断し、不足項目には推奨HTMLスニペットを自動生成。最大10URLの一括チェック＋CSV出力に対応した、社内検証・クライアント納品まで一画面で完結できる多機能ツールです。
ツールURL：https://hachinosu-seisaku.co.jp/tools/ogp-checker
【公開の背景】
X（旧Twitter）・Facebook・LINE といったSNSへの記事拡散やLP告知は、SEO流入と並ぶ重要な集客チャネルです。SNSでのリンク投稿時には、OGP（Open Graph Protocol）と呼ばれるメタタグ群によって自動生成される「シェアカード」のタイトル・説明文・画像が、クリック率を大きく左右します。OGPが未設定だったり、画像サイズや縦横比が推奨値から外れていたりすると、SNS上ではURL文字列だけのそっけない表示になったり、画像が大きく見切れたりしてしまい、本来得られたはずの流入を逃すことになります。
また、近年は社内コミュニケーションやコミュニティ運営の現場で Slack・Discord・LINE といったツールでの URL シェアも一般化しています。これら各SNS・各チャットツールでカードがどう表示されるかは、それぞれ仕様が微妙に異なり、X／Facebookだけ確認して安心していると、Slack や Discord では画像が出ない・縦長に潰れるといったトラブルが後から発覚するケースもあります。
既存のOGPチェッカーは、X や Facebook のプレビューには対応していても、Discord や Slack まで同時に確認できるツールや、複数URLを一括でチェックしてCSV出力できるツールは限られていました。はちのす制作では、SEO・LLMO Branding 記事制作、コーポレートサイト・LP制作の現場で日常的に発生する「公開前OGP点検」「リライト後の一斉確認」「クライアント納品時のメタ点検」を一画面で完結できる形に集約し、Web制作・SEO・メディア運営の現場ですぐに使えるツールとして公開しました。
【主な機能】
■ 5SNS同時プレビュー（X / Facebook / LINE / Discord / Slack）
・X（Twitter）の summary_large_image / summary 形式、Facebook、LINE、Discord、Slack の5つのプレビューを同時表示
・タブ切替モードと「同時表示」モードの両対応で、各SNSでの見え方を横並びで比較可能
・X用 は twitter:image・twitter:title を優先、その他は og:image・og:title を優先するなどSNS別の挙動を再現
■ 最大10URLの一括チェック（同時4並列）