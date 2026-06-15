10枚の小ロット・最短3営業日発送に対応！印刷通販デジタのポリ袋印刷に、高級感のある「黒色ポリ袋」が新登場
ポリ袋印刷をはじめ、シール・ステッカーやオリジナルTシャツなどをWeb上でデザイン作成、そのまま注文することが可能な「印刷通販デジタ（https://www.digitaprint.jp/ ）」を運営する、株式会社デジタ（https://www.digita.co.jp/ ）は、2026年6月13日（土）、ポリ袋印刷に「黒色ポリ袋」の取り扱いを開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352083/images/bodyimage1】
印刷通販デジタのポリ袋印刷は、10枚からの小ロットの受注に対応しており、最短3営業日以内の発送が可能です。
これまで展開していた「乳白色（光沢・マット）」「半透明」の3種類に加え、この度、新商品の「黒色ポリ袋」をラインナップに追加いたしました。
高級感のあるマットな質感と、安心の厚み（0.08mm）
今回追加した黒色ポリ袋は、落ち着いたマットな質感が特徴で高級感も演出します。従来の乳白色のポリ袋と同じLLDPE素材で、厚みも80マイクロメートル（0.08mm）としっかりとした厚みがあります。
サイズはイベント配布やアパレルなどで使いやすい「A4サイズ用（W250mm×H400mm）」と「A3サイズ用（W330mm×H490mm）」の2サイズから選べます。
鮮やかな発色を実現する「ホワイトインク」
カラー印刷の下にホワイトインクを印刷するため、はっきりとしたカラーで印刷することが可能です。また、ホワイトインクのみでの印刷も可能なため、黒地に白一色のシンプルなデザインに仕上げることも可能です。
無料サンプルも提供開始
黒色ポリ袋のカラーチャートや質感を直接ご確認いただけるよう、無料サンプルの提供を開始いたしました。無料サンプル請求ページより「ポリ袋印刷サンプル」セットをお申し込みいただくと、黒色ポリ袋のサンプルも同封してお届けします。
Web上で完結する「デザインシミュレータ」でも注文可能
専用ソフト（Illustrator・Photoshop）によるデータ入稿だけでなく、Webブラウザ上で自由にデザインできる「デザインシミュレータ」にも対応しています。
JPEGまたはPNGの画像データをアップロードするだけで、誰でも簡単にオリジナルポリ袋の作成・注文が可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352083/images/bodyimage2】
＜黒色ポリ袋 A4サイズ＞
https://bit.ly/4elVBnk
＜黒色ポリ袋 A3サイズ＞
https://bit.ly/4x4pSi5
＜無料サンプル請求＞
https://bit.ly/4o8jXo4
【印刷通販デジタとは】
シール・ステッカー印刷の他、Tシャツやパッケージ、缶バッジなどの特殊印刷商品やオリジナルプリントグッズをネットでかんたんに注文できる印刷通販サイトです。
イラストレーターやフォトショップをお持ちでないお客様のためにWeb上で自由にデザインできる、無料デザイン作成ツールをご用意しています。カスタマーサポートが充実しており、お問い合わせ電話がつながりやすく、初めての方でも安心してご注文いただけるようお一人おひとりを全面サポートいたします。ネットの印刷は印刷通販デジタにお任せください。
■会社概要
社名：株式会社デジタ
代表：藤下和也
本社：岐阜県恵那市大井町2695-727
コーポレートサイト： https://www.digita.co.jp/
note：https://column.digitaprint.jp/
X(Twitter)アカウント： https://x.com/DIGITA_print
Instagramアカウント：https://www.instagram.com/digita_print/
■お問い合わせ先
Email:press@digita.co.jp
TEL：0573-25-2340 （平日10:00～17:00/土日祝休）
【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】 株式会社デジタ
企画開発事業部 マーケティング・広報
電話番号 ： 0573-25-2340 Email : press@digita.co.jp
配信元企業：株式会社デジタ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352083/images/bodyimage1】
これまで展開していた「乳白色（光沢・マット）」「半透明」の3種類に加え、この度、新商品の「黒色ポリ袋」をラインナップに追加いたしました。
高級感のあるマットな質感と、安心の厚み（0.08mm）
今回追加した黒色ポリ袋は、落ち着いたマットな質感が特徴で高級感も演出します。従来の乳白色のポリ袋と同じLLDPE素材で、厚みも80マイクロメートル（0.08mm）としっかりとした厚みがあります。
サイズはイベント配布やアパレルなどで使いやすい「A4サイズ用（W250mm×H400mm）」と「A3サイズ用（W330mm×H490mm）」の2サイズから選べます。
鮮やかな発色を実現する「ホワイトインク」
カラー印刷の下にホワイトインクを印刷するため、はっきりとしたカラーで印刷することが可能です。また、ホワイトインクのみでの印刷も可能なため、黒地に白一色のシンプルなデザインに仕上げることも可能です。
無料サンプルも提供開始
黒色ポリ袋のカラーチャートや質感を直接ご確認いただけるよう、無料サンプルの提供を開始いたしました。無料サンプル請求ページより「ポリ袋印刷サンプル」セットをお申し込みいただくと、黒色ポリ袋のサンプルも同封してお届けします。
Web上で完結する「デザインシミュレータ」でも注文可能
専用ソフト（Illustrator・Photoshop）によるデータ入稿だけでなく、Webブラウザ上で自由にデザインできる「デザインシミュレータ」にも対応しています。
JPEGまたはPNGの画像データをアップロードするだけで、誰でも簡単にオリジナルポリ袋の作成・注文が可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352083/images/bodyimage2】
＜黒色ポリ袋 A4サイズ＞
https://bit.ly/4elVBnk
＜黒色ポリ袋 A3サイズ＞
https://bit.ly/4x4pSi5
＜無料サンプル請求＞
https://bit.ly/4o8jXo4
【印刷通販デジタとは】
シール・ステッカー印刷の他、Tシャツやパッケージ、缶バッジなどの特殊印刷商品やオリジナルプリントグッズをネットでかんたんに注文できる印刷通販サイトです。
イラストレーターやフォトショップをお持ちでないお客様のためにWeb上で自由にデザインできる、無料デザイン作成ツールをご用意しています。カスタマーサポートが充実しており、お問い合わせ電話がつながりやすく、初めての方でも安心してご注文いただけるようお一人おひとりを全面サポートいたします。ネットの印刷は印刷通販デジタにお任せください。
■会社概要
社名：株式会社デジタ
代表：藤下和也
本社：岐阜県恵那市大井町2695-727
コーポレートサイト： https://www.digita.co.jp/
note：https://column.digitaprint.jp/
X(Twitter)アカウント： https://x.com/DIGITA_print
Instagramアカウント：https://www.instagram.com/digita_print/
■お問い合わせ先
Email:press@digita.co.jp
TEL：0573-25-2340 （平日10:00～17:00/土日祝休）
【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】 株式会社デジタ
企画開発事業部 マーケティング・広報
電話番号 ： 0573-25-2340 Email : press@digita.co.jp
配信元企業：株式会社デジタ
プレスリリース詳細へ