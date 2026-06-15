重荷重用リフトテーブルの世界市場2026年、グローバル市場規模（油圧式リフトテーブル、空気圧式リフトテーブル、機械式リフトテーブル）・分析レポートを発表
2026年6月15日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「重荷重用リフトテーブルの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、重荷重用リフトテーブルのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
重荷重用リフトテーブル市場は、2024年に2億6300万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には3億200万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は2.1％となっており、成熟市場でありながら安定した需要を維持すると見込まれています。
重荷重用リフトテーブルは、大型貨物や重量物の昇降および搬送を目的として設計された産業用昇降設備です。主に油圧システムや電動システムを利用して重量物を持ち上げたり降下させたりする機能を持ちます。
一般的な昇降設備と比較して、重荷重用リフトテーブルは高い積載能力、強固な構造、高い安定性を備えており、過酷な産業環境においても安全かつ効率的な作業を可能にします。そのため、物流センター、製造工場、建設現場など幅広い産業分野で利用されています。
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市場成長要因と市場動向
市場成長を支える主な要因は、物流業界や製造業における自動化需要の拡大です。世界的な電子商取引市場の成長に伴い、倉庫や物流センターでは大量の商品を効率的に取り扱うための設備投資が増加しています。
また、製造業においては生産効率向上や作業者の安全確保を目的として、重量物搬送設備の導入が進められています。労働力不足や人件費上昇への対応としても、自動化設備への需要が高まっています。
さらに、労働安全基準の強化も市場拡大を後押ししています。重量物の手作業による搬送リスクを軽減するため、多くの企業が昇降設備の導入を進めています。
市場では高積載能力化、自動制御化、省エネルギー化、安全機能強化などが主要な技術開発テーマとなっています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、油圧式リフトテーブル、空気圧式リフトテーブル、機械式リフトテーブルの3つに分類されています。
油圧式リフトテーブルは最も一般的な製品であり、高い積載能力と安定した昇降性能を持つことから幅広い産業で利用されています。
空気圧式リフトテーブルは比較的軽量な荷物の取り扱いに適しており、精密な高さ調整が可能なため特定用途で採用されています。
機械式リフトテーブルは耐久性に優れ、特殊な産業用途や長期運用が求められる環境で利用されています。
用途別では、倉庫・物流、製造業、建設・エンジニアリング、食品・医薬品、航空宇宙、エネルギー・電力、その他用途に分類されています。
倉庫・物流分野は市場最大の用途であり、荷役作業効率化を目的とした導入が進んでいます。製造業では生産ラインでの重量物搬送に活用されています。食品・医薬品分野では衛生管理に対応した設備需要が存在しています。航空宇宙やエネルギー分野では大型部品の取り扱い用途で利用されています。
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競争環境
市場には昇降設備や搬送機器を専門とする企業が多数参入しており、製品性能や安全性を中心とした競争が展開されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「重荷重用リフトテーブルの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、重荷重用リフトテーブルのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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市場概要
重荷重用リフトテーブル市場は、2024年に2億6300万米ドルの市場規模を記録しており、2031年には3億200万米ドルへ拡大すると予測されています。予測期間における年平均成長率は2.1％となっており、成熟市場でありながら安定した需要を維持すると見込まれています。
重荷重用リフトテーブルは、大型貨物や重量物の昇降および搬送を目的として設計された産業用昇降設備です。主に油圧システムや電動システムを利用して重量物を持ち上げたり降下させたりする機能を持ちます。
一般的な昇降設備と比較して、重荷重用リフトテーブルは高い積載能力、強固な構造、高い安定性を備えており、過酷な産業環境においても安全かつ効率的な作業を可能にします。そのため、物流センター、製造工場、建設現場など幅広い産業分野で利用されています。
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市場成長要因と市場動向
市場成長を支える主な要因は、物流業界や製造業における自動化需要の拡大です。世界的な電子商取引市場の成長に伴い、倉庫や物流センターでは大量の商品を効率的に取り扱うための設備投資が増加しています。
また、製造業においては生産効率向上や作業者の安全確保を目的として、重量物搬送設備の導入が進められています。労働力不足や人件費上昇への対応としても、自動化設備への需要が高まっています。
さらに、労働安全基準の強化も市場拡大を後押ししています。重量物の手作業による搬送リスクを軽減するため、多くの企業が昇降設備の導入を進めています。
市場では高積載能力化、自動制御化、省エネルギー化、安全機能強化などが主要な技術開発テーマとなっています。
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市場セグメント分析
製品タイプ別では、油圧式リフトテーブル、空気圧式リフトテーブル、機械式リフトテーブルの3つに分類されています。
油圧式リフトテーブルは最も一般的な製品であり、高い積載能力と安定した昇降性能を持つことから幅広い産業で利用されています。
空気圧式リフトテーブルは比較的軽量な荷物の取り扱いに適しており、精密な高さ調整が可能なため特定用途で採用されています。
機械式リフトテーブルは耐久性に優れ、特殊な産業用途や長期運用が求められる環境で利用されています。
用途別では、倉庫・物流、製造業、建設・エンジニアリング、食品・医薬品、航空宇宙、エネルギー・電力、その他用途に分類されています。
倉庫・物流分野は市場最大の用途であり、荷役作業効率化を目的とした導入が進んでいます。製造業では生産ラインでの重量物搬送に活用されています。食品・医薬品分野では衛生管理に対応した設備需要が存在しています。航空宇宙やエネルギー分野では大型部品の取り扱い用途で利用されています。
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競争環境
市場には昇降設備や搬送機器を専門とする企業が多数参入しており、製品性能や安全性を中心とした競争が展開されています。