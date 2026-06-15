



株式会社近鉄リテーリングが運営する、江戸川ならまち店併設の完全予約制レストラン「蔵乃間」では、2026年7月1日（水）から会席コースを一新し、新たにランチ限定コースの提供を開始します。





「蔵乃間」は、築140年以上の町家を改築した「うなぎ料理 江戸川ならまち店」に残る見世蔵を活用した、ランチ・ディナー各２組限定の完全予約制レストランです。

奈良・ならまちの静かな時間が流れる特別な空間で、江戸川の職人がこのコースのためだけに腕を振るいます。目の前で仕上げられる料理の香りや音、立ち上る湯気までもが一皿の味わいを引き立て、訪れる人を非日常へと誘います。





今回リニューアルする会席コースでは、江戸川が長年培ってきた技術を活かし、一尾の鰻が持つ多彩な魅力をコース仕立てで表現します。大切な方との会食や接待、記念日、訪日観光客へのおもてなしなど、鰻の新たな味わい方を提案する蔵乃間ならではの食体験を提供します。









１．メニュー概要

●商品名 鰻づくしコース 全9品

●価格 11,000円(税込)

●コース内容

・うなぎハム ハラスと奈良地野菜

・うなぎひれ焼 かぶと焼

・う巻 九条ねぎ

・地焼きの白焼

・うなぎ蒲焼

・う鍋

・うなぎから揚げ

・うなぎ土鍋ご飯

・植村牧場アイス





●商品名 鰻づくしランチコース 全６品

●価格 8,000円(税込)

●コース内容

・うなぎハム ハラスと奈良地野菜

・う巻 九条ねぎ

・うなぎ蒲焼

・う鍋

・うなぎ土鍋ご飯

・植村牧場アイス





２．ご利用について

●提供開始日 2026年7月1日（水）

※予約受付は6月20日（土）頃開始予定

●営業時間 11:00～15:00/17:00～21:00

定休日：第3木曜日

●利用人数 各2組限定（最大6名）

●店舗所在地 奈良県奈良市下御門町43番地

●予約方法 TEL 0742-20-4400

WEB https://restaurant.ikyu.com/117758

３．「蔵乃間」について

「蔵乃間」は、うなぎ料理 江戸川ならまち店の一角に設けられた、ランチ・ディナー各2組限定の完全予約制レストランです。

奈良の歴史を感じる意匠を残した空間で、江戸川の職人が手掛ける鰻料理をゆったりとお楽しみいただけます。大切な方へのおもてなしや、記念日にふさわしい特別な食事体験に、ぜひご利用ください。













（以上）