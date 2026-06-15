公益社団法人東京都理学療法士協会(会長：豊田 輝)は、昨年度に引き続き、2026年8月2日(日)に、小学生を対象としたインクルーシブ教育体験事業「共生社会ってなんだろう？」を池尻大橋駅徒歩30秒のBPMにて開催します。開催に先立ち、小学3年生～6年生の児童生徒の参加申し込みを、2026年7月24日(金)まで以下申し込みリンクより募集します。なお本イベントは、イベントスペースBPM様のご協力のもと開催されます。地域における学びの機会創出に向けた取り組みとして、会場提供を通じて本活動を支えていただいております。





(申込リンク) https://questant.jp/q/3T4W05KX





イベントチラシ





■障がいがある人の困難さの原因はどこにあるのだろう？

「障がいがある」という理由で排除されてしまう。残念なことですが、こういった状況がまだ存在しています。「障がいがある」という理由で、できることや選べる道が少なくなってしまう。もしそんなことがあるとしたら、それは私たちの心にバリアがあるのかもしれません。心の中にある、目に見えないバリアを無くすためには、何が必要なのでしょうか。心のバリアフリーについて学ぶ機会を持つことはその解決の1つになります。それは大人になってから学べば良いものではなく、こどもの頃から自然な形で学べる環境が必要です。私たちは理学療法士として、日々障害を抱える方の困難と向き合う中でこのように考えるようになり、2022年度からこどもプロジェクト(プロジェクトリーダー 野崎 展史、石川 愛香)を立ち上げ、心のバリアフリーを学ぶ夏休みイベントを開催することになりました。





夏休みイベントで使用するまんが教材「わけがあってこちら側に止まっています～心のバリアフリー～」(まんが・イラスト あべかよこ)





■どんな体験ができるの？

本会が開発したまんが教材「わけがあってこちら側に止まっています～心のバリアフリー～」を活用したワークショップやボッチャ体験を通して、どうしたら特徴の違う他者同士が気持ちよく社会の中で暮らせるかを考える想像力や共感力を育む体験プログラムをご用意しています。イベント中は現役の学校の先生や理学療法士らが全面的にサポートを行い、児童らが安心して学べる環境をご用意しています。夏休みの自由研究にもご活用いただけます。





互いが気持ちよく納得できる考え方や着地点をこどものうちから考える経験が、こどもたちの健全な心の発育を助けるとともに、10年先、20年先の未来がもっと優しいものになってほしいと、そんな願いを込めながら準備を進めております。是非、お友達をお誘いの上、ご参加いただけたら幸いです。









■昨年度のイベントの様子

イベントの様子

イベントの様子

イベントの様子





■イベント概要

日時 ： 2026年8月2日日曜日13時30分～16時(受付：13時～)

場所 ： BPM(池尻大橋駅徒歩30秒)

東京都世田谷区池尻2丁目31-24 信田ビル2階

https://bpm-tokyo.com/

主催 ： 公益社団法人東京都理学療法士協会

参加費 ： 無料

定員 ： 100名(同伴、見学の保護者様の人数を含む)

対象 ： 小学3年生～6年生

※付き添いの方の待機スペースもご用意しております。

※東京都内の小学生に限らずご参加可能です。

申込方法： 以下リンクから申し込み(締め切り：2026年7月24日金曜日)

https://questant.jp/q/3T4W05KX









■イベントスペースBPMについて

NEW STANDARD株式会社が運営するイベントスペース。渋谷から1駅、池尻大橋駅より徒歩30秒のOMO型レンタルスペースで、オンラインイベントや撮影など、さまざまな用途にご利用いただけます。最大収容人数は200名。遮るもののない高い天井と広々とした空間に加え、上下最大400Mbpsの有線LAN、高画質プロジェクターと130インチスクリーン、3Dサウンドの音響設備、広々としたアイランドキッチンを完備。こだわりの空間と機能性が特長です。

URL： https://bpm-tokyo.com/





会場写真





■プロジェクトメンバー

プロジェクトメンバー

プロジェクトメンバー

プロジェクトメンバー

プロジェクトメンバー





■まんが教材「わけがあってこちら側に止まっています～心のバリアフリー～」

まんが教材「わけがあってこちら側に止まっています」特設ホームページ





http://www.pttokyo.net/esca/









■公益社団法人東京都理学療法士協会について

【法人概要】

法人名： 公益社団法人東京都理学療法士協会

所在地： 東京都渋谷区代々木1-58-7 ヴェラハイツ代々木201号

会長 ： 豊田 輝

設立 ： 1969年

HP ： http://www.pttokyo.net/