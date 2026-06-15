服飾雑貨からウェルネス商品まで取り扱う美容・アパレルメーカー株式会社ARIC(本社：東京都品川区)は、2026年6月15日より、自社ブランドUVelia(ユーべリア)をMakuakeにて発売いたします。





Makuakeプロジェクトページ： https://www.makuake.com/project/uvelia/





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近年、日本では夏季を中心にUVインデックス8以上※(*1)の“非常に強い”紫外線が観測される日が増加しています。

短時間でも肌へ負担を与える現代のUV環境は、私たちの日常にとって身近な課題となっています。

日差しが強い中、日焼け対策が欠かせないものとなっているかと思います。





「ちょっとそこまで買い物に行くだけ」

「可愛い格好をしたいけど肌を焼きたくない」

「日傘とかアームカバー持っていくのが荷物になる」

「日焼け止め塗る面倒…」





そのような日々の中での小さな不便を解消するため、UVeliaは誕生しました。

少しでも快適に、美しく、そして自然にUVケアを取り入れてほしい。

少しでも夏の不便を解消してほしい。

そんな想いからUVeliaは、研究を重ね、UVカット100％ラッシュガード※(*2)を生み出しました。

美容メーカーならではの美容知識を活かしつつシルエット・カラー・着心地・機能性まで細部にこだわり抜いた一着をお届けします。





1※ ：UVインデックス＝紫外線が人体に及ぼす影響の度合いのこと

8以上の場合は外出をなるべく控え、UV対策を必ずすることが推奨されている

出典：気象庁「UVインデックス情報」





2※： 1QTEC上海総合試験センター調べ(26-SHｰ012341)

ブラック(オブディシアン)のみ紫外線遮蔽率100％

生地に基づく測定結果であり、製品の遮蔽率ではありません









■UVカット100％って？

市場で多く出回る99.9％紫外線カットアイテム

私たちはこの0.1％をどうにか埋めることはできないのかと研究をし続け、サンプルを何度も作り直しUVカット100％(ブラックのみ)の生地を作りだしました。

もちろんほかの色も99.9％のUVカットができるアイテムとなっており、どんなに日差しが強い日でも安心して着用していただけます。





UVカット





■どんなスタイルでも似合うラッシュガード

UVカットアイテムといえど、おしゃれ度は落としたくないという方は多くいらっしゃるのではないのでしょうか。

そこで、シルエット・カラーをこだわり抜いたデザインにしていきました。

シルエットはドローコードが付くことでその日着ている服装や体調に合わせてシルエットを変えることができます。









■天気に左右されない美しいカラー展開

カラーは今年のトレンドカラーやニュアンスカラーを取り入れて3色展開をしております。

だからこそ、どんな方でもおしゃれにUVカットアイテムを取り入れることができます。





カラー展開 ホワイト

カラー展開 ブラック

カラー展開 チャコール





その他にも、たくさんのこだわりを詰めて皆様へお届けいたします。

UV対策を“ただ守るためのもの”ではなくファッションとして楽しんでいただきたいです。





訴求ポイント





【商品詳細】

アイテム： UVカットラッシュガード(全3色)

サイズ ： フリーサイズ

カラー ： クラウドダンサー(ホワイト)

オブシディアン(ブラック)

スモーキークォーツ(チャコール)

価格 ： 定価6,980円(税込)

※Makuakeにてお得な価格でご注文いただけます！

最大2,000円OFF！

機能 ： UVカット100％(ブラックのみ)

触れた瞬間ひんやり感じる接触冷感

花粉が付きにくくすぐ払い落せる花粉リリース生地

重量 ： 450g＝約りんご一個分





左手首にネームタグが付きます





【販売サイト】

2026年6月15日よりMakuakeにて先行販売

https://www.makuake.com/project/uvelia/









【UVeliaについて】

ブランドロゴ

UVeliaのロゴには、まるで一枚のベールでやさしく太陽の光を包み込むようにという想いがこめられております。恰好

軽やかで心地よく、そして確かなUVプロテクションを。

守るだけではない、日差しの下でも自分らしく美しく。

新しい“魅せる”UVケアのかたちを提案します。









【ARICについて】

夢は、信じ続けた人のもとへ届く。

ファッション・ビューティ・ウェルネスの新しい未来を創る。

マーケティングから商品企画、開発、生産、販売まで。

スピードと品質と想いを両立させた、次世代サプライチェーンで「きれい」と「かっこいい」を、すべての人へ。





商号 ： 株式会社ARIC

代表者 ： 藤田 満

所在地 ： 東京都品川区

事業内容： 美容アパレルメーカー