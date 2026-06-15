総合的なAI導入支援およびAIシステム開発を手がける株式会社ウェスタナ（本社：神戸市東灘区、代表取締役：井上勝典）が提供する、B2B特化型「AIゼロイチセミナー」の参加企業が延べ240社、延べ受講者数が550名（※2026年6月時点）を突破したことをお知らせいたします。受講後の満足度は88.1%を記録し、関西圏における中小企業のAI実務活用を強力に牽引しています。

■ セミナー実績（2026年6月時点）

・延べ参加企業：240社超 ・延べ受講者数：550名超 ・受講後満足度：88.1%

■ セミナーのこだわり

(1) 対面・ハンズオンで確実な実務定着

本セミナーの最大の特徴は、画面越しに聞き流すだけの「無料オンラインウェビナー」とは一線を画し、参加者自身がその場で自身のPCやスマートフォンを操作する「対面（オフライン）のハンズオン型」に徹底してこだわっている点です。大人数に向けて一方的に発信するのではなく、受講者一人ひとりの表情や空気感、操作の習熟度を見極め、講師に直接相談しやすい場を提供することで、「誰一人として置き去りにしない」確実な実務インストールを追求してきました。

(2) 中小企業に特化した柔軟なカリキュラム

同社は、神戸を拠点に関西の中小企業に特化したAIコンサルティングやシステム開発を行う専門企業です。「自社の業務にどう組み込めばよいか分からない」という課題に対し、AIを単なる知識ではなく実際の業務で「明日から動かす」第一歩として設計しています。カリキュラムも固定化せず、経営者向けの「120分ショート座学」から、現場で動かす「180分ハンズオン」、社員全員がAIを使いこなす「600分の全社インストール研修」まで、企業の規模や課題に合わせて柔軟に最適化して提供しています。

(3) AI顧問～高度な開発までの一貫支援

ウェスタナが市場から高く評価されている最大の理由は、セミナーを単なるイベントで終わらせず、その後の「AI顧問」「AI診断」「リスキリング支援」、さらにはRAG（社内データ連携）をはじめとする「高度なAIシステム開発」や「Webマーケティング支援」までをワンストップで伴走できる点にあります。自社で開発・コンサルの最前線に立っているからこそ、内容は常に「今、現場で本当に成果が出る最新手法」へとアップデートされ続けています。

■ 講師と確かな導入実績

講師は、営業・IT・ウェブマーケティングの領域で15年以上の実務経験を持つ代表の井上自身が登板。同社は中小企業庁「情報処理支援機関（スマートSMEサポーター）」の認定や、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）の「SECURITY ACTION（二つ星）」を宣言。代表の井上自身も「兵庫県産業振興センター 経営専門家」等の公的専門家として活動するDX・AI活用のプロフェッショナルです。 セミナーでは難解な理論に終始せず、「翌日の実務をいかにスマートに変え、人間らしいクリエイティブな時間を創出するか」に特化した進行を行うため、PC操作に不安のある現場担当者からも高い支持を得ています。これまでに大津商工会議所での連続講座をはじめ、官公庁、各種団体、民間企業まで関西各地で幅広い導入実績を構築してきました。また、次世代への貢献として、教育現場の教員向けに無料AIセミナーを提供する活動も推進しています。

■ 神戸から関西へ。地域経済の底上げを目指して

AIの活用が大企業や都市部を中心に語られがちな昨今、ウェスタナは「神戸から関西へ」を旗印に、地域経済の主役である中小企業の現場に徹底して軸足を置き、本当に実務で回るAIの普及と、地域全体のAIリテラシー向上に全力を尽くしてまいります。

■ 会社概要

社名 ：株式会社ウェスタナ（westana inc.） 所在地 ：〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート7F 代表取締役：井上 勝典 設立 ：令和元年（2019年）6月 事業内容 ：中小企業・自治体向けAI導入支援、AIシステム開発、AI顧問・AI診断、リスキリング支援、ウェブマーケティング 公式URL ：https://www.westana.co.jp

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社ウェスタナ TEL：078-891-6922 公式URL：https://www.westana.co.jp