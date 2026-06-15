【イベント開催】 北広島駅前で台湾グルメを堪能！「北広島・台湾日和2026」を開催

北広島市役所北広島・台湾日和 2026 告知チラシ

北広島市役所 経済部観光振興課（所在地：北海道北広島市中央5丁目1番地1）は、『北広島・台湾日和 2026』を2026年6月27日（土）に開催します。このイベントは、「食文化を通じた多文化交流」をテーマに、市民の皆様や観光客を対象にしたものです。食のエネルギーを通じて、多様な文化が響き合う魅力的な街づくりを目指しています。

開催の背景

本イベントは、台湾出身の地域おこし協力隊員・辜（ク）が、自身のルーツを活かした企画立案から、ビジュアルデザイン、出店交渉までのトータルプロデュースを担い、形にしました。食文化を通じた「多文化共生」と「駅前の賑わい創出」を目指し、単なる飲食イベントにとどまらず、一人の協力隊員の挑戦と、それを支える市・地域住民の「応援」が循環する、新しい街づくりの形を提案します。

イベントの詳細

イベントの見どころ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/171313/table/36_1_f07e892ea9e40e1845f9fcc5e45adf00.jpg?v=202606150151 ]「台湾のリアルな休日」を再現！本場の味が集結した注目の台湾グルメ（北広島駅西口ゲートパーク）

朝10時のブランチから夕方の夜市まで、時間とともに移り変わる台湾の食文化を一日中楽しめます。台湾朝食の定番「蛋餅（ダンビン）」や、おなじみ「魯肉飯（ルーローハン）」、「大雞排（台湾唐揚げ）」、「棺材板（揚げパン）」など、本場の味を再現したメニューが多数登場します。

注目メニュー大雞排（台湾大判唐揚げ）上富良野産ポーク魯肉飯大根もち棺材板（台南シチュー入り揚げパン）台湾コンビニ風おにぎり～台湾式ツナマヨ～シチリアコーヒー出店一覧

Cafe Primevere

棺材板（台南シチュー入り揚げパン）、台湾カステラフルーツサンド、米粉（ビーフン）、タピオカ、奶蓋（チーズフォーム）ドリンクほか

Simple Life with Rice

おにぎり各種（台湾風具材・日本具材）、黄金そば茶、台湾高山冷泡茶ほか

PAWS

大雞排（台湾大判唐揚げ）、サツマイモボール（地瓜球）、台湾風ネギパイ（蔥油餅）、台湾フルーツソーダほか

ミャーベラスコーヒー

たいやき各種（定番あん、限定あん）、コーヒー・ラテ各種、シチリアコーヒー、フローズンほか

朝食屋 早餐

蛋餅（ダンビン）、大根もち、ホットサンド各種、台湾式豆乳ほか

Cafe YAMAICHI

上富良野産ポーク魯肉飯、ベジタリアンカレー、台湾ビールほか

文化体験・物販・ゲーム（エルフィンパーク交流広場）

台湾雑貨の販売や観光紹介に加え、夜市でおなじみの「輪投げ」体験やクイズを実施。限定のプレゼントも用意しています。

ニーハオ台湾

可愛い雑貨を販売

台湾菓子・食品各種（パイナップルケーキ、タロ芋ケーキ、サーチーマ ほか）

台湾雑貨（漁師バッグ 各サイズ）

その他交流体験ブース

タイムスケジュール

担当者のメッセージ

- 台湾式！あなたに似合う「イングリッシュネーム」命名所- ～旅の思い出にぽちっと一押し！～台南記念スタンプ所- 文化交流クイズ＆アンケート- 朝の部限定-輪投げゲーム- 夜の部限定-夜市瓶釣りゲーム- 北広島から、応援メッセージボード- 北広島で食べたい、台湾グルメ総選挙- 10:00： イベント開始・朝の部メニュー・体験ゲーム解禁- 15:00： 夜の部メニュー・体験ゲーム解禁- 18:00： 体験イベント受付終了予定- 18:30： 各店ラストオーダー- 19:00： イベント終了北広島市役所 経済部観光振興課／地域おこし協力隊 辜 佳慧（ク・チャフェ）

「台湾から北広島へやってきて、地域おこしという挑戦を続ける中で、私を支えてくれたのは地域の皆様の温かい応援でした。 その感謝を『食』に込めてお届けします。このイベントが、北広島の新たな賑わいと交流のきっかけになれば嬉しいです。」

[地域おこし協力隊員・辜]