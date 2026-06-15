物流施設「（仮称）LOGIWITH・LogiSquare明石」を着工

株式会社シーアールイー

株式会社シーアールイー（本社：東京都港区、代表取締役社長COO：亀山忠秀）は、兵庫県明石市において中央日本土地建物株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：三宅潔）との共同事業として開発を進めている物流施設「（仮称）LOGIWITH・LogiSquare明石」（以下、「本施設」）に関して、2026年6月に着工しましたのでお知らせいたします。竣工は2027年8月を予定しています。

なお、本施設は、特定テナントのニーズに基づいた施設を開発するオーダーメイド型(ビルド・トゥ・スーツ(BTS)型)の賃貸用物流施設であり、竣工後、同テナント専用の施設として稼働を開始いたします。

■開発地

（仮称）LOGIWITH・LogiSquare明石 完成イメージ

本施設の開発地は兵庫県明石市大久保に位置します。幹線道路である国道2号線に面するとともに、第二神明道路「大久保」インターチェンジまで約4km、「明石西」インターチェンジまで約6kmと、近隣配送から広域配送まで対応可能な交通アクセスを有しています。また、JR神戸線「大久保」駅から約1kmの徒歩圏内に位置しており、従業員の通勤利便性にも優れています。これらの立地特性により、安定的な施設運営が期待されます。

■施設計画概要

本施設は、同一敷地内に平屋建て計10棟を配置した物流拠点として開発されます。主たる物流倉庫1棟、および保管物の特性に応じた管理・運用に対応可能な付属棟9棟から構成され、延べ面積は 19,291.95平方メートル （5,835.81坪）を予定しています。多種多様な荷物の保管と入出庫オペレーションに対応できる、汎用性の高いマスタープランを採用しています。

敷地内には、8台分の大型トラック待機スペースを計画したほか、従業員の通勤についても配慮し、専用の乗用車駐車場200台分を確保しています。

倉庫部分は、床荷重1.5t/平方メートル 、有効高さ5.5m以上、平均照度200ルクスを基本スペックとしています。平屋建ての特性を活かした柱の少ない構造とすることで、効率的な庫内レイアウトと柔軟なオペレーションが可能です。また、庫内空調設置用の配管ルート、室外機置場、キュービクル増設スペースをあらかじめ確保しており、入居テナントの将来ニーズにも対応可能な施設仕様です。

環境対策としては、全館に高効率なLED照明を導入するとともに、一部人感センサーによる照明制御により不要な電力消費を抑制します。また、水資源の使用量削減にも配慮し、節水型衛生器具の採用も予定しています。さらに、屋根面には太陽光発電システムの導入を想定した構造躯体を採用しています。

■開発プロジェクト概要

■CREグループについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/12732/table/180_1_469da901054d82455d15f604a6a0da82.jpg?v=202606150151 ]

CREグループは、物流不動産のリーディングカンパニーとして「物流不動産」と「不動産の利用価値」の同時提供を実現し、物流を支えるすべてのサービスの基盤となる仕組みである“物流インフラプラットフォーム“を構築すべく、事業を推進しております。

物流不動産の提供にとどまらず、倉庫内オペレーションにおける自動化・省人化、EC向けフルフィルメントサービス、自動出荷管理システム、人材採用サポートなどのサービスから、配送効率向上のためのサービス・システムやトラック車両のリースまで、ソフト・ハード両面から幅広く「倉庫の利便性を高めるサービス」も提供しております。

今後もパートナー企業を数多く迎え入れ、サービスメニューを増やしながら、“物流インフラプラットフォーム”の構築をより強く推進してまいります。

■株式会社シーアールイー

当社は、企業スローガンに「「つなぐ」未来を創造する」を掲げ、物流不動産に関する一連のサービスを幅広く提供している会社です。物流不動産の開発、テナントリーシングから竣工後のアセットマネジメント、プロパティマネジメントまでのトータルサービス、並びに、中小型物流施設を中心に一括で借上げて、管理運営を行うマスターリースを主な事業としております。

現在、物流不動産開発においては、自社開発による物流施設ブランド「LogiSquare（ロジスクエア）」を中心に、37物件、延べ面積約138万平方メートル （約42万坪）の開発実績を有し、10物件、延べ面積約40万平方メートル （約12万坪）の開発を現在進めております。また、物流不動産特化の管理会社としては国内トップクラスの管理規模となり、物流不動産を中心に約1,500物件、約685万平方メートル （207万坪）※1の不動産の管理運営（マスターリース・プロパティマネジメント）を行っております。

当社独自に構築をしてまいりました多様なテナント企業とのリレーションシップにより、テナントの個別ニーズを的確に捉えて反映するだけではなく、機能性・汎用性をも兼ね備えた物流施設を開発し、継続的にご提供してまいります。また、60年以上※2の長年の物流不動産管理事業で培ってきた知見・ノウハウを開発事業に注ぎ込むことにより、利用者の立場に立った利便性の高い施設開発を目指し、首都圏はもとより、全国の物流適地において積極的に物流施設開発に取り組んでまいります。

※1 2026年1月末時点

※2 1964年の（株）天幸総建創業より起算

会社名：株式会社シーアールイー

所在地：東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング東棟19階

代表：代表取締役会長CEO 山下修平 代表取締役社長COO 亀山忠秀

設立：2009年12月22日

事業内容：物流施設の賃貸、管理、開発、仲介、及び投資助言

資本金：5,391百万円 (2026年1月31日現在）

コーポレートサイト：https://www.cre-jpn.com/

■LogiSquare(ロジスクエア)について

「LogiSquare」は、当社の基幹ビジネスの一つである開発事業を支える物流施設のシリーズ名称で、2013 年より展開しています。ブランドロゴには、物流施設の常識にとらわれず、創意工夫を凝らして、真に価値ある物流施設を創ろうという決意が込められています。ブランドコンセプトである”Good Idea, Your Square”は、多様化・高度化する物流ニーズに応える当社のアイデアを示しており、利用者目線に立ち、使い勝手や機能性に優れ、 将来の可変性・拡張性にも配慮した利用価値の高い物流施設を提供していきます。

ブランドサイト https://www.logi-square.com/branding(https://www.logi-square.com/branding)

開発物件一覧はこちら :https://www.logi-square.com/development/list

ロジスクエア ブランドサイト https://www.logi-square.com/branding(https://www.logi-square.com/branding)

CRE企業サイト https://www.cre-jpn.com/(https://www.cre-jpn.com/)

物流課題のソリューション検索サイト『ユアロジ』 https://www.logi-square.com/yourlogi(https://www.logi-square.com/yourlogi)

CRE開発物件ウェブサイト https://www.logi-square.com/development/list.html/(https://www.logi-square.com/development/list.html/)