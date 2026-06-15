【限定40名】キャリーミー10周年記念！代表　大澤亮著書「プロに外注」プレゼントキャンペーンのお知らせ

株式会社Piece to Peace

業務委託の「プロ人材」と企業とのマッチングサービスを行うキャリーミー（https://carryme.jp/agent/）を運営する株式会社Piece to Peace（本社：東京都千代田区、代表取締役：大澤亮）は、サービス開始10周年を記念してキャリーミー代表 大澤亮の著書「プロに外注」を限定40名様にプレゼントするキャンペーンを実施します。

キャンペーンの詳細はこちら :https://carryme.jp/agent/knowledge27_book_present/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=PRtimes

■ 背景

「キャリーミー」は専門スキルを持つ即戦力人材と、その知見を求める企業を業務委託契約でマッチングするエージェントサービスで、現在プロ人材の登録数は15,000人を超え、累計2,500社以上の企業の事業課題の解決に寄与してきました。

2016年の正式ローンチ以来、業務委託で「すぐにプロ人材を採れる」プラットフォームとして、「プロ人材の評価が蓄積され可視化される」社会を目指してきましたが、コミュニケーションの在り方が急速に変化している現代において、多様なニーズに応える「エージェントサービス」として、企業の求める課題解決を提案し続けて参ります。

本キャンペーンは「キャリミー」ローンチ10周年を記念して、限定40名様にキャリーミー代表 大澤亮の著書「プロに外注」をプレゼントいたします。

・売上は４年間（２０２３年８月決算）で５倍以上に！

・パーソルグループや本田圭佑氏、ベンチャーキャピタルなどから５億円の投資を獲得！

・毎月１００～２００人のプロ人材が登録し、現在では１万人以上！

成果へのコミットメント、人件費を変動費に変える、

戦略から実行までお任せ……

欲しい人材を、欲しいときに見つける人材活用法の裏側を大公開

■ 代表コメント（株式会社Piece to Peace 代表取締役 大澤亮）

キャリーミーが10周年を迎えられたのは、多くのプロ人材と企業の皆さまにご支持いただいたおかげです。2016年の正式ローンチ以来、"ビジネス界にもプロ契約を"の理念のもと、1万5,000人以上の即戦力人材が登録し、累計2,500社超の課題解決に貢献してきました。著書『プロに外注』には、その経験やノウハウを凝縮していますので、人材不足や採用コスト、外注先の活用法にお悩みの企業担当者様にぜひご活用いただければと思います。



特に昨今は、「AIでできることが増え雇用は抑制したい、ただAI活用の仕方がわからない」というニーズが増え、いつでも解約できるプロ（業務委託）活用への引き合いは急増しています。

「固定費を抑制しつつ、どのように事業を成長させられるか」その挑戦の後押しとなれば幸いです。

■本キャンペーンの参加条件

・採用活動に苦戦している企業ご担当者様

・業務委託人材の活用にご興味のある方

・事業課題を抱えている方

■こんな企業におすすめ

■応募方法

- 特定の専門スキルを一時的に借りたい- 採用コストや固定費を抑えたい- 事業のスピード感を重視するスタートアップ

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キャリーミーとは

私たちが運営する『キャリーミー』は “ビジネス界にもプロ契約を”というコンセプトのもと、個人が成果にコミットして業務委託契約で働く「プロ契約」の導入・活用を支援するサービスです。

スキルと実績の豊富な即戦力が1.5万人以上登録。戦略から実務まで可能なプロを、必要なボリュームでアサインすることができます。

自社でもプロ契約を活用し、事業立ち上げから2年間は正社員ゼロ、プロ人材（業務委託）のみでチームを構成。2017年から2018年にかけては、 業務委託のプロ10名と正社員1名のみで売上7倍を達成し、2019年にはパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施。 2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を行い、現在は登録者が1万人を超える事業に成長しています。

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プロ人材活用事例

■ Amazonで当社製品がベストセラーに！リアルマーケットでも売上上位を記録

（グリーンオン株式会社様）

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■ 中期経営計画の策定・海外事業・新規事業を推進するプロジェクト編成と今後の展望

（Link-Uグループ株式会社様）

https://carryme.jp/agent/case-link-u/(https://carryme.jp/agent/case-link-u/?utm_campaign=22210940-202509_PRtimes&utm_source=PRtimes)

■ アプリマーケティングに成功、ダウンロード数目標の1.6倍を達成！

（フリー株式会社）

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■ SEO対策で新規顧客獲得！ブログアクセス8倍に成長

（メトロ設計株式会社）

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プロ活用・マーケティングお役立ち記事

■ マーケティング人材不足を解決するには？採用・育成のコツを徹底解説！

https://carryme.jp/agent/shortage-of-marketer/

■ 企業が業務委託を活用するメリット・デメリットを会社経営者が解説

https://carryme.jp/agent/subcontracting-merit-and-demerit/

■ ウェビナーの集客方法と成功させる秘訣！効果的な戦略から事例まで超解説

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株式会社Piece to Peaceとは

「Piece（個人の小さな力）をつなぎ、Peace（大きな力）に」を理念とし、2009年に設立。代表取締役の大澤は、優秀な個人の価値観が、それまでの価値観である「正社員」「終身雇用」への依存から「働き方」や「自分で業務内容・時間・場所などを決める」自律型のキャリアを求める価値観へと変化している一方、企業側の価値観は労働人口急減に直面しているにも関わらず、正社員採用に固執し、プロ人材が活用されていないという事実に気づき、2016年にキャリーミーを正式ローンチ。

商号 ：株式会社Piece to Peace

設立 ：2009年9月

資本金 ：2億4,345万円（資本準備金含む）

※2019年にパーソルグループやHONDA ESTILO株式会社の本田圭佑氏などから合計1.3億円以上の資金調達を実施、2022年にはシリーズBラウンドとして総額約3.5億円の資金調達を実施

所在地 ：〒102-0093 東京都千代田区平河町2-16-9 永田町グラスゲート8F

代表取締役：大澤 亮

会社HP ：https://piecetopeace.co.jp/

事業内容 ：ビジネス界におけるプロ契約の支援事業「キャリーミー」

https://carryme.jp/agent/