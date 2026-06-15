【KONCIWA】初夏の紫外線・本格的な暑さ対策に！与田祐希さんが魅せる最新“快適”傘が人気ファッション誌に続々登場

KONCIWA株式会社

傘を中心としたライフスタイルブランド「KONCIWA（コンチワ）」を展開するKONCIWA株式会社（本社：東京都文京区）は、イメージキャラクターの与田祐希さんを起用した最新の広告ビジュアルを、5月から6月にかけてファッション誌『VERY』『Oggi』『ar』の3誌にて順次掲載いたします。

6月を迎え、日増しに強くなる紫外線や、急な天候の変化への対策が必須となるこの季節。KONCIWAは、「1秒で整うスマートな使い心地」と、わずか200gという圧倒的な軽さを実現した晴雨兼用傘「MFU 1S AIR」を提案します。

ライフスタイルやトレンドを牽引る各誌の紙面にて、与田さんの透明感あふれる美しい佇まいとともに、これからの本格的な夏を軽やか、かつエレガントに乗り切る「マストアイテム」としての魅力をお届けいたします。

雑誌広告 掲載スケジュール

5月から6月にかけて、以下の人気ファッション誌（発売号）にて広告を掲載いたします。それぞれの読者層のライフスタイルに寄り添うスタイリングにもご注目ください。

掲載モデル：MFU 1S AIR

- 『VERY』 6月号（5月7日発売）～30代・40代のミセス・ママ層へ、日常の送り迎えやお出かけを快適にするスマートな機能性を提案～- 『Oggi』 7月号（5月28日発売）～20代・30代の働くオフィスレディ層へ、毎日の通勤バッグに忍ばせたい上質でスタイリッシュなデザインを提案～- 『ar』 7月号（6月12日発売）～トレンドに敏感な20代女子層へ、自分らしさと美白を守る最新のUV・暑さ対策を提案～

今回の誌面で与田祐希さんが手にしているのは、KONCIWAの最新自信作「MFU 1S AIR」です。

独自開発の10D極薄高密度生地とカーボンファイバー骨を採用し、わずか200gという驚異の軽さと強固な耐久性を両立。最大の特徴は、閉じた瞬間に折り目が自然と整う革新的な構造です。 「1秒でスマートに収納できる」かつてない快適な使い心地で、夏のバッグに欠かせない、これからの季節の必需品となる一本です。

■ 会社概要

詳細を見る :https://konciwa.com/products/mfu1s-air-shape-memory-ultra-light-auto-parasol

会社名：KONCIWA株式会社

事業内容：傘を中心としたライフスタイル製品の企画・開発・販売

公式サイト：https://www.konciwa.com

■ 掲載時お問い合わせ先

KONCIWA株式会社 TEL：03-4578-0000（代表）

〒113-0033 東京都文京区本郷3-4-3 林ビル1階

＜KONCIWA 公式サイト・SNS＞

オンラインストア：https://konciwa.com/(https://www.konciwa.com)

Instagram：https://www.instagram.com/konciwa_official/

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