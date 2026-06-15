海洋性微細藻類ソラリスに含有されるフコキサンチンでSASP（老化細胞随伴分泌現象）を抑制することを東京工科大学（応用生物学部 皮膚生理学研究室　吉田雅紀教授）との共同研究で発見いたしました。

【研究の背景と目的】

ｃｉｒｃｕＲＥ ａｃｔ株式会社

SASP（老化細胞随伴分泌現象）とは、老化した細胞が炎症を引き起こす物質（サイトカインなど）を分泌する現象です。これにより周囲の細胞の老化促進や慢性的な炎症、肌構造の破壊が引き起こされ、シワ・たるみといった老化現象が進行します。またこれらは紫外線（UVB）によって増加するため、光老化の主要因と考えられています。本研究では微細藻類Fistulifera solaris由来「ソラルナ(R)エキス」中のフコキサンチンに着目し、表皮細胞におけるSASP因子（SASP factors）への影響を評価しました。

【研究結果】

紫外線照射により炎症物質IL-6やMCP-1、分解酵素MMP-3が増加しましたが、フコキサンチン添加によりこれらの増加が抑制されました（紫外線の有無に関わらず）。特にIL-6およびMCP-1の抑制が顕著でした。一方でMMP-1への影響は限定的でした。また、皮膚成熟に関わるタンパク質Involucrinは増加傾向が確認されました。

【考察】

フコキサンチンは炎症や肌構造の分解を引き起こすSASP因子（SASP factors）の発現を抑制することが示されました。これにより老化の連鎖を抑え、肌の健常性維持（バリア機能向上）にも寄与する可能性があります。

【結論】

フコキサンチンは内因性老化および光老化の双方に対して有効に作用する可能性があり、新たな抗老化素材としての応用が期待されます。

【用語解説】

SASP：老化細胞が炎症物質を出す現象

UVB：肌老化の原因となる紫外線

フコキサンチン：藻類由来の機能性成分

IL-6/MCP-1：炎症を引き起こす物質

MMP：肌のコラーゲンを分解する酵素

Involucrin：肌のバリア形成に関与するタンパク質

珪藻類「ソラリス」はフコキサンチン含有量が多いのが特徴

大型藻類に比べてフコキサンチン含有量が非常に多いのがソラリスの特徴です。いままで希少原料とされ、量産が難しかったため市場に出回ることが稀でしたが、我々は国内で培養し抽出精製までワンストップでおこなうことが可能です。また、サステナブルで環境負荷の低い国産原料として生産体制を整えていく予定です。

日本香粧品学会開催日程

【開催日時】

2026年6月25日（木）、26日（金）

詳細を見る :https://www.jcss.jp/event/51tab-3.html

【会場】

有楽町朝日ホール

東京都千代田区有楽町2-5-1

発表場所：11階 展示会場 P03

ポスターセッション：有効成分・メカニズム・皮膚・毛髪応答

26年6月25日（木）12：20-13：20

演題：フコキサンチンによる表皮細胞のSASP抑制

共同研究大学：東京工科大学応用生物学部 皮膚生理学研究室 吉田雅紀教授

■展示会ブース11階22番 ソラルナエキスの説明、サンプル配布をおこないます。

【会社概要】

便利な暮らしを求め続けてきた結果、私たちの目の前に広がる環境問題を解決しなければ

次の100年にバトンを渡すことは難しい。

私たち一人ひとりのちょっとした意識の変化が、「環境保護の1歩を前に進める」。

そのために必要な代替え素材の開発・提案を微細藻類を通じておこない環境負荷を軽減し未来へつなげる。

それが私たちの目指すもの。

3年後、5年後、10年後、地球とともに

健やかな生活を可能とする社会を作っていきます。

【事業内容】

・海洋性微細藻類を活用した環境負荷の低い原料の製造と販売

・藻由来原料を使用した消費財の企画、製造販売

●サキュレアクトはJ-POWERが保有する海洋性微細藻類の培養技術を活用し環境負荷の低い国産原料を製造する原料メーカーです。

■サステナブルアクション

詳細を見る :https://www.jpower.co.jp/bs/other/microalgae/team530(ごみゼロ）

定期的に茅ヶ崎海岸でビーチクリーン活動をしています。

また、インスタグラムで環境問題について情報発信をしています。ぜひ、フォローをお願いいたします！

https://www.instagram.com/team530_japan/